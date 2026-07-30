أداء الأسواق المالية اليوم من الأسهم الأوروبية إلى اليابانية

- شهدت الأسواق المالية العالمية تباينًا، حيث استقرت الأسهم الأوروبية بحذر بسبب التوترات الجيوسياسية والغموض حول أسعار الفائدة الأميركية، بينما ارتفعت الأسهم اليابانية بدعم من قطاع الرقائق. - في أوروبا، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1%، وقطاع الطاقة بنسبة 0.3%، مع تجاوز خام برنت 90 دولارًا للبرميل. تميز موسم نتائج الأعمال بارتفاع أسهم شنايدر إلكتريك ولوريال، بينما تراجعت أديداس بنسبة 15%. - في آسيا، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.71% بدعم من أرباح أدفانتست، بينما تراجعت أسهم البنوك اليابانية وول ستريت بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.

تباين أداء الأسواق المالية العالمية، بين استقرار حذر في أوروبا تحت وطأة التصعيد في المنطقة وغموض أسعار الفائدة الأميركية، وصعود لافت في اليابان بدافع من بقوة قطاع الرقائق. وجاءت هذه التحركات وسط موسم حافل بنتائج أعمال الشركات الكبرى وبيانات اقتصادية أوروبية جديدة.

في السياق، استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، في ظل حذر المستثمرين جراء تصاعد التوتر في المنطقة، واستمرار الضبابية بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية، وسط ترقب لنتائج أعمال عدد من الشركات. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 645.67 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى استقرار الأسهم الأوروبية؟ ما هو تأثير طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على أسهم شركات الرقائق اليابانية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء ضربات جوية جديدة على إيران، ما صعّد الحرب الدائرة منذ خمسة أشهر، والتي كانت قد امتدت بالفعل خارج جبهاتها الرئيسية لتشمل دولاً أخرى في المنطقة.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.3%، مع تجاوز العقود الآجلة لخام برنت حاجز 90 دولاراً للبرميل. وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المنقسم، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير، فيما أكد رئيسه كيفن وارش التزامه الراسخ بخفض التضخم، الأمر الذي أبقى الأسواق في حيرة بشأن الخطوات المقبلة.

من جهة أخرى، بلغ موسم نتائج أعمال الشركات في أوروبا ذروته، إذ قفز سهم شنايدر إلكتريك 7% بعدما رفعت المجموعة الصناعية توقعاتها للعام بأكمله، وصعد سهم لوريال 2.2% بعد أن سجلت شركة مستحضرات التجميل الباريسية مبيعات للربع الثاني فاقت التوقعات. في المقابل، سجل سهم أديداس أكبر خسائر على مؤشر ستوكس 600 بهبوطه 15%، رغم رفع الشركة توقعاتها لمبيعات العام الجاري. وانخفض سهم إيرباص 2.3% رغم إعلانها نتائج فصلية أقوى من المتوقع.

أسواق تباين الأسواق العالمية مع صعود النفط بفعل الحرب

وعلى الصعيد الاقتصادي، شهد الاقتصاد الفرنسي نمواً في الربع الثاني من العام، معوّضاً بذلك الانكماش الطفيف الذي سجله في الربع الأول، وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية الخميس. وسجل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 0.2%، مقارنة بانكماش بلغ 0.1% في الربع السابق، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي وارتفاع الصادرات. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من نيسان/إبريل إلى حزيران/يونيو متوافقاً مع توقعات بنك فرنسا، لكنه كان أقل من توقعات المعهد الوطني للإحصاء التي أشارت سابقاً إلى نمو بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني.

الأسهم الآسيوية

في آسيا، أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم الخميس، بدعم من التوقعات القوية لأرباح شركة أدفانتست، ما عزز أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، في حين ضغطت أسهم البنوك على مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً. وارتفع نيكي 0.71% ليغلق عند 61867.43 نقطة، بينما تراجع توبكس 0.54% إلى 3952.5 نقطة.

وقفز سهم أدفانتست 10.85%، بعدما رفعت الشركة أمس الأربعاء توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية 35%، مدفوعة بالطلب المتزايد على معدات اختبار الرقائق التي تنتجها في ظل طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وقال كازواكي شيمادا، كبير المحللين لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية، إن التوقعات القوية للغاية التي أعلنتها أدفانتست دفعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بصناعة الرقائق إلى الارتفاع.

وصعد سهم طوكيو إلكترون، المصنّعة لمعدات إنتاج الرقائق، 4.48%، وارتفع سهم كيوكسيا لصناعة شرائح الذاكرة 2.92%، فيما زاد سهم موراتا للتصنيع 2.97%، وهي إحدى الشركات الرائدة في إنتاج المكثفات الخزفية متعددة الطبقات المستخدمة في تنظيم الطاقة داخل خوادم الذكاء الاصطناعي.

أداء الأسهم في الأسواق العالمية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وأضاف شيمادا أن المخاوف العالمية من تجاوز الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتيرة نمو الإيرادات قد تراجعت، بعد أن أشارت مايكروسوفت إلى أن استثماراتها الكبيرة في هذا المجال بدأت تؤتي ثمارها.

وكانت وول ستريت قد أنهت جلسة التداول أمس على انخفاض حاد، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما واصلت أسهم شركات الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تراجعها قُبيل صدور النتائج الفصلية لكل من مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز. وسجل مؤشر ناسداك تراجعاً بنسبة 11% عن أعلى مستوى بلغه في حزيران/يونيو.

وفي اليابان، هبط سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بأكثر من 3% لكل منهما، وتراجع سهم تويوتا موتور 3%، بينما هبط سهم نومورا للأبحاث المتخصصة في تكامل الأنظمة 6.52%، مسجلاً أكبر خسارة بالنسبة المئوية على مؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 34% وتراجع 63%، فيما لم يطرأ تغيّر يُذكر على 1% منها.

كذا، تكشف تحركات الأسواق اليوم عن مشهد مالي عالمي متعدد الأوجه، تتقاطع فيه المخاطر الجيوسياسية مع القرارات النقدية وقوة قطاع التكنولوجيا، فيما تبقى أنظار المستثمرين معلقة على النتائج المرتقبة لعمالقة التكنولوجيا الأميركية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)