أخطر 10 وظائف في العالم.. كيف يمكن إنقاذ العاملين فيها؟

- مهن خطرة تتطلب شجاعة ومهارات عالية: تشمل عمال قطع الأخشاب، الصيد البحري، الأسطح، الطيارين، وجامعي النفايات، حيث يواجهون مخاطر مثل السقوط، الغرق، والأعطال الميكانيكية في بيئات عمل قاسية. - التحديات في بيئات العمل: يتعرض عمال الحديد، السائقون، المزارعون، ورجال الإطفاء لمخاطر مثل الحوادث، التعب، والمواد السامة، مما يتطلب وعيًا دائمًا وإجراءات سلامة صارمة. - تحسين السلامة وتقليل المخاطر: يمكن تعزيز الأمان عبر الالتزام بالقوانين، استخدام معدات الحماية، صيانة المعدات، وتدريب العاملين، مما يساهم في حماية حياة العاملين وتقليل الحوادث.

رغم أن كل مهنة تحمل جزءاً من المخاطر، هناك وظائف يتحول العمل فيها إلى مواجهة يومية مع الموت. في الغابات وعلى أسطح المباني وفي أعماق المناجم أو وسط البحار المتقلبة، يعمل آلاف الأشخاص حول العالم في وظائف تُعدّ الأخطر على الإطلاق. هذه المهن تتطلب مهارات عالية، وشجاعة استثنائية، ووعيًا دائماً بالمخاطر المحيطة، حيث قد تتحول أي لحظة إلى كارثة.

ورغم تطوير أنظمة السلامة، تظل هذه الأعمال قائمة على الجرأة والمهارة والتحضير المستمر للطوارئ. فما هي أخطر الوظائف، بحسب مدوّنة "كيلفن توبست"؟

1 - عمال قطع الأخشاب (Logging Workers)

يعملون في مناطق الغابات الكثيفة في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والدول الاسكندينافية، حيث يواجهون خطر سقوط الأشجار والفروع، وتشغيل المعدات الثقيلة في تضاريس وعرة، مع تأخر الاستجابة الطبية بسبب بعد مواقع العمل.

2 - عمال الصيد البحري (Fishing Workers)

يعملون في المياه المفتوحة حول ألاسكا واليابان والنرويج وتشيلي، معرضين للغرق، والسقوط من القوارب، وانقلاب السفن، بالإضافة إلى أعطال معدات الصيد.

3 - عمال الأسطح (Roofers)

يقومون بتركيب وإصلاح الأسقف في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وجنوب أفريقيا، معرضين للسقوط من ارتفاعات عالية والانزلاق، مع تأثير الظروف المناخية القاسية مثل الحرارة أو الأمطار.

4 - الطيارون ومهندسو الطيران (Aircraft Pilots & Flight Engineers)

خصوصاً في الطيران الزراعي، وإطفاء الحرائق، والطيران في المناطق النائية، حيث يواجهون أعطال المعدات، الطقس القاسي، والأخطاء البشرية الناتجة عن التعب وساعات العمل الطويلة.

5 - عمال جمع النفايات (Refuse Collectors)

يعملون في المدن المزدحمة في الولايات المتحدة وأوروبا والهند والبرازيل، معرضين للدهس من المركبات أو الشاحنات، وإصابات ناتجة عن النفايات أو المعدات.

6 - عمال الحديد والهياكل الفولاذية (Structural Iron & Steel Workers)

يقومون ببناء الجسور والمباني الشاهقة في أميركا والشرق الأوسط والصين، معرضين للسقوط من ارتفاعات كبيرة، وسقوط الأدوات والمواد، وخطر انهيار الهياكل أثناء البناء.

7 - السائقون وسائقو الشاحنات (Delivery & Truck Drivers)

يعملون في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا والهند والبرازيل، معرضين لحوادث السير، التعب والإرهاق، وأحياناً مخاطر السرقة أو السطو.

8 - المزارعون والعمال الزراعيون (Farmers /Agricultural Workers)

يعملون في الهند والصين والبرازيل وأستراليا، معرضين لانقلاب الجرارات والمعدات، وإصابات الحيوانات، والتعرض للمواد الكيميائية الزراعية.

9 - وظائف رجال الإطفاء (Firefighters)

يواجهون الحرائق والهياكل المنهارة والدخان والمواد السامة، مع ضغط نفسي وجسدي كبير، خصوصاً في مناطق الحرائق الشديدة مثل أستراليا والولايات المتحدة.

10 - عمّال المناجم (Mining /Quarrying Workers)

يعملون أساساً في الصين وجنوب أفريقيا وتشيلي، معرضين لانهيار الأنفاق والانفجارات وحوادث المعدات والتعرّض للغبار الذي يسبب أمراضاً تنفسية طويلة الأمد.

يمكن جعل هذه المهن أكثر أماناً عبر الالتزام بالقوانين والأنظمة، استخدام معدات الحماية الشخصية، صيانة المعدات بانتظام، وتحديد ساعات العمل لتجنب التعب والإرهاق. كما أن التحقيق الدقيق في الحوادث، وفهم الأسباب الجذرية، والتدريب المتخصص على أساليب الوقاية، بما يقلل المخاطر وحماية حياة العاملين. ورغم أن هذه المهن خطرة، إلا أنها ضرورية لاقتصادات العالم وحياة المجتمعات، ومن الممكن تقليل المخاطر وإدارة السلامة بشكل أفضل.