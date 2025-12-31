أخطار مالية تهدّد "الضمان الاجتماعي" في الأردن

- أظهرت دراسة للضمان الاجتماعي في الأردن مخاطر مالية تهدد استدامة المؤسسة، مع توقع الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات بحلول 2030، وعدم القدرة على تغطية المطلوبات بحلول 2038، مما يستدعي تعديلات عاجلة على القانون. - أكد وزير العمل على ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي لضبط التقاعد المبكر وتطبيق تعديلات على المشتركين الجدد، مع أهمية الحوار الوطني لضمان حماية حقوق المشتركين. - كشفت الدراسة أن 64% من المتقاعدين يتقاعدون مبكراً، مما يرهق الوضع المالي، وأوصى الخبراء بوقف الإحالات القسرية وإخضاع العاملين الجدد للضمان الاجتماعي.

يعود القلق إلى الأردنيين بعد الكشف عن نتائج دراسة أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخراً، وأظهرت أخطاراً مالية تهدد المؤسسة في السنوات المقبلة ما لم تُجرَ تعديلات على قانونها بما يضمن تعزيز مواردها المالية، وضبط حالات التقاعد المبكر التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، ما يستنزف الموجودات المالية للضمان بخلاف ما كان متوقعاً في السابق.

وما زاد حدة المخاوف أن المؤسسة ستصل إلى نقطة التعادل، أي تغطية الإيرادات للنفقات، بحلول عام 2030 ولن تغطي المطلوبات عام 2038، ما يتطلب حسب الدراسة إجراء تعديلاتٍ عاجلة على القانون تحد من حالات التقاعد المبكر والإحالات على التقاعد، ومعالجة تهرّب منشآت وقطاعات مختلفة من إشراك العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي.

ولم يخفِ وزير العمل، خالد البكار، الذي يرأس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، في تصريحاته أخيراً، عزم الحكومة على تعديل قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يمكّن المؤسسة من تغطية المتطلبات المالية منها، بخاصة نفقات التقاعد، وأهم ما ستشمله التعديلات ضبط التقاعد المبكر والحد منه، وتعديلات ستطبق على المشتركين الجدد.

وقال المرصد العمّالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني) إنه مع إعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتائج دراستها الحادية عشرة، عاد الجدل حول مستقبل استدامة منظومة الضمان، وحول الإصلاحات التشريعية المطلوبة لحماية حقوق المشتركين والأجيال القادمة. وأضاف المرصد، في تقرير له، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن الدراسة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، تهدف إلى تقييم الوضع المالي و"الاكتواري" للمؤسسة، واستشراف قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل.

وقال رئيس المرصد، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد" إنه وفقاً للمؤشرات المالية التي أعلنتها الحكومة، إعادة النظر بالقانون ضرورة ملحة لحماية حقوق المؤمّن عليهم، وضمان ديمومة الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وسلامته، حتى تفي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمشتركين في مظلتها.

وأضاف أن نتائج الدراسة مهمة، ويجب التعاطي معها بأعلى درجات الاهتمام، وإدخال التعديلات القانونية اللازمة بما لا يمس بحقوق المتقاعدين والمشتركين حالياً، وضبط التقاعد المبكّر، ووقف الإحالات القسرية على التقاعد التي تجريها جهات حكومية وأخرى من القطاع الخاص، مما يرهق الوضع المالي للضمان الاجتماعي، ويضر بمصالح الموظفين والعاملين.

وأكد أهمية الحوار الوطني الذي سيجري بشأن التعديلات المطلوبة على القانون، والمفترض أن يبدأ الأسبوع المقبل، ومشاركة القطاعات ذات العلاقة أمر أساسي لإنجاح الحوار ومخرجاته.

وأظهرت الدراسة أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا يزال في وضع مالي جيد، إلا أن موجودات المؤسّسة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية المتوقعة خلال السنوات العشرة المقبلة، ما يستدعي إصلاحات عاجلة لضمان استدامته.

وأرجعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاع نفقات هذا التأمين إلى مجموعة عوامل، في مقدّمتها الانتشار الواسع للتقاعد المبكر، والتهرّب التأميني، إلى جانب التحولات الديموغرافية، مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع، وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدّي إلى زيادة أعداد المتقاعدين مقابل تراجع الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وأكدت النتائج أن التقاعد المبكر لم يعد استثناءً، بل أصبح القاعدة، حيث يشكّل المتقاعدون مبكّراً 64% من إجمالي المتقاعدين، وهو رقم مرتفع مقارنة بالمعايير الدولية، التي لا تتجاوز فيها هذه النسبة 25% في معظم الدول.

وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، كشفت الدراسة أن نحو 22.8% من العاملين في سوق العمل المنظم غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.

وقال الخبير في التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، لـ"العربي الجديد" إن معالجة الاختلالات المتوقعة كما أظهرتها الدراسة تتطلب إجراءات عاجلة إلى حين تعديل القانون، وفي مقدمة ذلك وقف الإحالات القسرية على التقاعد المبكر، والتي أضرّت كثيراً بالوضع المالي للضمان الاجتماعي، واستنزفت جانباً كبيراً من موجوداته المالية.

وأكد ضرورة إخضاع عاملين جدد للضمان الاجتماعي، وخصوصاً القطاعات الاقتصادية والخدمية غير المنظّمة التي تشكل حيزاً كبيراً من واقع الاقتصاد في الأردن، ولكنها غير منظّمة، كما أن هنالك منشآت تتهرّب من إخضاع العاملين لديها بالضمان الاجتماعي.

وشدّد على ضرورة الحفاظ على ملاءة المركز المالي لمؤسّسة الضمان في ضوء تزايد النفقات التأمينية والعامة، وتعزيز الاستدامة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني للمؤسسة، وترحيل نقطة التعادل الأولى ما بين الاشتراكات والنفقات إلى سنوات أبعد وأكثر أماناً. وقالت وزارة العمل إن الكلفة المالية للمتقاعدين مبكراً تشكّل 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية الواقعة تحت مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلباً وبشكل كبير في زيادة نفقات التأمين الوجوبي (الشيخوخة)، إضافة إلى تأميني العجز والوفاة.