- بدأت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على 60 دولة، بما في ذلك الصين والهند والاتحاد الأوروبي، بناءً على تحقيقات حول "العمل القسري"، لتحل محل رسوم سابقة فرضها ترامب. - أثارت الرسوم احتجاجات من الدول المستهدفة، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لتوافقها مع الالتزامات الجمركية. بعض السلع مثل الصلب والألومنيوم معفاة، وهناك إعفاءات لبعض الدول بناءً على الاتفاقيات السابقة. - تسعى الإدارة الأميركية لاستخدام الرسوم كوسيلة ضغط، مع تهديد بفرض رسوم إضافية، وسط اتهامات بممارسات تجارية غير عادلة، وقد يواجه ترامب تحديات قانونية وسياسية.

بدأت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، في تطبيق أحدث موجة من الرسوم الجمركية تستهدف 60 دولة من شركائها التجاريين، لتحل بذلك محل رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري بأمر رئاسي، وانتهت فترة صلاحيتها أمس الخميس. وقد دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك يوم الجمعة، لكنها لن تُطبق على البضائع التي كانت قد شُحنت بالفعل على متن السفن قبل ذلك الموعد.

وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات من بكين وغيرها من الدول المستهدفة. وتستند هذه الرسوم إلى تحقيقات أجرتها الإدارة عن وجود شبهات "العمل القسري" في إنتاج بضائع تلك الدول، فيما يرى المراقبون أن الإدارة تلجأ فقط إلى تشريعات سابقة في القوانين الأميركية لتطبيق رؤية ترامب الحمائية التي أعلنها بداية في ما عرف بـ"يوم التحرير" في إبريل/ نيسان من العام الماضي، وهي إجراءات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية.

وبعد تلك الانتكاسة، لجأ ترامب إلى صلاحيات قانونية مختلفة لإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات، إلا أن هذا الإجراء كان مؤقتاً لمدة 150 يوماً وانتهى العمل به اليوم الجمعة. وحلت محله الآن الدفعة الجديدة من الرسوم التي كانت قد اقترحت لأول مرة في يونيو/ حزيران.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير: "تحظر الولايات المتحدة استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري منذ ما يقرب من قرن، وتطبق هذا الحظر بصرامة، وقد حان الوقت منذ زمن طويل لأن يفعل شركاؤنا التجاريون الشيء نفسه". وكان غرير قد صرح في وقت سابق بأن الاقتصادات المستهدفة تمثل غالبية التجارة الأميركية. وجرى إعداد هذه الإجراءات "بعد تحقيق استمر عدة أشهر"، وتُعد أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية مقارنة بالإجراءات السابقة.

"غير مبررة"

وبموجب الإعلان الصادر أمس الخميس، فُرضت الرسوم الأدنى البالغة 10% على الاقتصادات التي تطبق حظراً على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري أو تعهدت بتطبيقه، وتشمل كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة. أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى، فقد خضعت للرسوم الأعلى البالغة 12.5. لكن الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا حصلت على بعض الإعفاءات أو التخفيفات بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها سابقاً مع الولايات المتحدة.

وأثارت الرسوم الجديدة إدانات سريعة من الدول المستهدفة، إذ أعربت اليابان عن "أسفها" للقرار، بينما وصف وزير التجارة الأسترالي الرسوم بأنها "غير مبررة". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تعارض "جميع أشكال الإجراءات الجمركية الأحادية"، محذراً من أن الحروب التجارية "ليست في مصلحة أي طرف".

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من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه للإعلان معتبراً أن الرسوم الجديدة "تتوافق مع الالتزامات الجمركية الأميركية المتفق عليها في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة."

ولن تتأثر السلع الخاضعة بالفعل لرسوم قطاعية، مثل الصلب والألومنيوم، بهذه الإجراءات. كما ستُعفى بعض منتجات الطاقة والأسمدة، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أميركي.

وتجري واشنطن بشكل منفصل تحقيقات بشأن 16 اقتصاداً على خلفية فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، وهي تحقيقات قد تفضي إلى فرض رسوم إضافية. ويحذر خبراء من أن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى اختلاف معدلات الرسوم بين الدول.

الإصرار على الحمائية

وقالت المحامية المتخصصة في التجارة غريتا بايش، لوكالة فرانس برس، إن فرض الإدارة الأميركية رسوماً أساسية مع الإبقاء على التهديد بفرض رسوم إضافية يمنح واشنطن ورقة ضغط على شركائها التجاريين. وأضافت أن هذه السياسة تشجع أيضاً الدول على الالتزام بالاتفاقيات التجارية التي سبق أن أبرمتها مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الأميركي السابق في شؤون التجارة ريان ماجيروس إن إدارة ترامب تبحث عن خيارات تتيح لها استخدام الرسوم الجمركية بصورة أكثر قوة. وأضاف أن المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي استند إليها جيميسون غرير لفرض الرسوم الأخيرة، تمنح الإدارة "مرونة أكبر مما يعتقد كثيرون".

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وجاءت أحدث موجة من الرسوم بعد فترة قصيرة من بدء تطبيق رسوم بنسبة 25% على مجموعة من السلع البرازيلية، بعدما اتهمت واشنطن البرازيل باتباع ممارسات تجارية غير عادلة. كما أمر ترامب هذا الأسبوع بفرض رسوم جديدة بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، متهماً أوتاوا بممارسة "تمييز" ضد المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان الأميركية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن ترامب سيستخدم جميع الأدوات القانونية المتاحة ولن يسمح بأن تقوض قرارات القضاء سياسته التجارية. وأضاف المسؤول أن الإدارة كانت تعتزم فرض هذه الرسوم في جميع الأحوال، لكنها اختارت توقيت تنفيذها الآن لتجنب اضطراب أعمال الشركات الأميركية. وأوضح المسؤول أن الإدارة تلقت آلاف الطلبات للحصول على إعفاءات إضافية. ومن المتوقع أن تتضمن الخطة إعفاءات عامة وأخرى خاصة بكل دولة، استناداً إلى الالتزامات التي قدمتها الحكومات الأجنبية في الاتفاقيات التجارية المبرمة مع واشنطن.

ومع ذلك، لا يستبعد مراقبون أن يطعن بعض المستوردين في الرسوم الجديدة أمام القضاء. ويحذر خبراء من أن تحميل المستوردين الأميركيين تكاليف إضافية قد يحمل مخاطر سياسية على ترامب والحزب الجمهوري، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب مع إيران.