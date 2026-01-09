أحداث فنزويلا وإيران تخفض إنتاج النفط بـ100 ألف برميل

- انخفض إنتاج أوبك في ديسمبر بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليصل إلى 28.40 مليون برميل يومياً، بسبب تراجع إمدادات إيران وفنزويلا نتيجة العقوبات والحصار الأميركي. - أبطأ تحالف أوبك بلس وتيرة زيادات الإنتاج الشهرية لتجنب تخمة المعروض، مع التزام الأعضاء بحصص إنتاج محددة وطلب تخفيضات إضافية لتعويض الإنتاج السابق الزائد. - لم يتغير إنتاج العراق والإمارات بشكل كبير، وأكد أوبك بلس على أهمية تبني نهج حذر ومرن في تعديلات الإنتاج المستقبلية، مع اجتماع مقبل في فبراير.

خلص مسح أجرته وكالة رويترز اليوم الجمعة إلى أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول

(أوبك) من النفط انخفض في ديسمبر/ كانون الأول بسبب تراجع الإمدادات من إيران وفنزويلا، مما محا تأثير اتفاق تحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج لذلك الشهر. وأظهر المسح أن أوبك ضخت 28.40 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بانخفاض قدره 100 ألف برميل يومياً عن الإجمالي المعدل لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، مع تسجيل إيران لأكبر انخفاض.

وأبطأ تحالف أوبك بلس، الذي يضم أوبك وشركاء من بينهم روسيا، وتيرة زيادات الإنتاج الشهرية وسط مخاوف من تخمة في المعروض. ويلتزم العديد من الأعضاء بحصص إنتاج محددة، فيما طلب من البعض الآخر إجراء تخفيضات إضافية لتعويض إنتاج سابق زاد عن المستهدف، مما يحد من تأثير أي زيادات جديدة.

وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك بلس بشأن إنتاج شهر ديسمبر/كانون الأول، كان من المقرر أن تزيد خمس دول في التحالف من أعضاء أوبك، وهي الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات، إنتاجها بمقدار 85 ألف برميل يومياً، قبل احتساب تأثير تخفيضات التعويض عن إنتاج سابق زائد عن المستهدف بلغت 135 ألف برميل يومياً للعراق والإمارات. وأظهر المسح أن الزيادة الفعلية من الدول الخمس بلغت 20 ألف برميل يومياً.

النفط الإيراني والفنزويلي

وكشف المسح عن انخفاض إمدادات النفط الخام الإيراني بمقدار 100 ألف برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول. وتخضع إيران لعقوبات أميركية تهدف إلى الحد من صادراتها النفطية. كما أظهر المسح أيضاً انخفاض إمدادات النفط الخام الفنزويلية بمقدار 70 ألف برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول، وسط حصار أميركي سعى إلى تقليص شحنات النفط، ومن المتوقع أن يزداد تأثيره هذا الشهر.

وقالت ليفيا جالاراتي، من شركة إنرجي أسبيكتس الاستشارية، لوكالة رويترز، إن "إنتاج فنزويلا لم يتغير بشكل كبير خلال معظم شهر ديسمبر"، وتوقعت انخفاض إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 950 ألف برميل يومياً هذا الشهر، مقارنة بنحو 1.1 مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول.

النفط العراقي والإماراتي

أما إنتاج العراق والإمارات، فلم يشهد تغييراً يذكر. وتتباين التقديرات الخاصة بهاتين الدولتين إلى حد كبير، إذ تقول العديد من المصادر الخارجية إن إنتاجهما الفعلي أعلى مما تعلنه الدولتان. وبينما يظهر مسح رويترز والبيانات المقدمة من مصادر ثانوية في أوبك أن إنتاجهما يقترب من الحصص المحددة، تشير تقديرات أخرى، مثل تلك الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، إلى أنهما تنتجان كميات أكبر بكثير.

وقالت رويترز إن مسحها يهدف إلى تتبع الإمدادات إلى السوق، ويستند إلى بيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من شركات أخرى تتابع التدفقات، مثل كيبلر، ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات نفط وأوبك وشركات استشارية.

تثبيت الإنتاج

ووافق تحالف أوبك بلس على الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالي من دون تغيير خلال اجتماعه الذي عقده الأحد الماضي، والذي تجنّب مناقشة أزمات سياسية متعددة طبعت الساحة العالمية. وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت دول أوبك بلس مجدداً أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلِنت في 2023. وذكرت أوبك بلس أن الاجتماع المقبل الذي سيضم الدول الثماني سيعقد في الأول من فبراير/ شباط.

(رويترز، العربي الجديد)