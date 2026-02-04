أثر عكسي للتعرفات: إجراءات ترامب لا تعزز الصناعة الأميركية

- شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرباً جمركية لدعم القطاعات الإنتاجية الأميركية، لكن قطاع التصنيع شهد انكماشاً وتسريحاً للعمال، وانخفض الإنفاق على بناء المصانع رغم تمويل بايدن لقطاعي الرقائق والطاقة المتجددة. - الرسوم الجمركية رفعت تكاليف المواد المستوردة، مما أثر سلباً على الشركات وزاد الأسعار، رغم بعض التحسن في الطلب بعد العطلات. - التهديدات بفرض تعرفات جديدة على الاتحاد الأوروبي أثرت على الأرباح، وظلت الصادرات ضعيفة، مما زاد من حالة عدم اليقين في ظل سياسات البيت الأبيض.

يشن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرباً جمركية ضخمة ضد حلفاء الولايات المتحدة كما خصومها، تحت مبرر دعم القطاعات الإنتاجية الأميركية، إلا أن الأرقام تُظهر أن معارك ترامب تدور في طواحين هواء، وأن الرسوم المفروضة على الواردات لم تُعد الاقتصاد المحلي "عظيماً" مرة أخرى.

بحسب الأرقام الفيدرالية التي نشرها موقع "وول ستريت جورنال"، قامت الشركات المصنعة بتسريح العمال في كل شهر من الأشهر الثمانية التي تلت إعلان ترامب عن تعرفات "يوم التحرير"، مما أدى إلى امتداد الانكماش الذي شهد اختفاء أكثر من 200 ألف وظيفة منذ عام 2023، لينخفض عدد الأميركيين العاملين في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوى له منذ انتهاء الجائحة. وتشير تقديرات مكتب الإحصاء إلى أن الإنفاق على بناء المصانع، الذي شهد طفرةً بفضل تمويل بايدن لقطاعي الرقائق الإلكترونية والطاقة المتجددة، انخفض في كل شهر من الأشهر التسعة الأولى من ولاية ترامب.

وعلق الخبير الاقتصادي الأميركي جوش لينر، على تقرير "وول ستريت جورنال" بالقول "لم نتعافَ تماماً" من آثار الجائحة. على المدى البعيد، قد تحقق الرسوم الجمركية هدفها المنشود بجعل بعض المصنّعين أكثر قدرة على المنافسة مع المنتجين الأجانب. ويعتقد الاقتصاديون أن انخفاض أسعار الفائدة وإلغاء القيود التنظيمية قد يدعمان ذلك أيضاً. لكن على المدى القريب، رفعت الرسوم الجمركية تكاليف العديد من الشركات على المواد المستوردة، مما دفع الشركات التي تشتري قطع غيار أجنبية إلى رفع الأسعار أو البحث عن مصادر بديلة.

ويشرح معهد إدارة التوريد في تقرير على موقعه الإلكتروني، أن النشاط الاقتصادي في قطاع التصنيع انكمش 26 شهراً متتالياً حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليشهد خلال يناير/ كانون الثاني أول ارتفاع في سلسلة التراجع. كما تظهر الأرقام التي اطلعت عليها "العربي الجديد" أن مؤشر الطلبات الجديدة كان يشهد تراجعاً منذ أغسطس/ آب الماضي، ليشهد الصعود الأول في يناير، فيما تباطأ مؤشر تسليمات الموردين للشهر الثاني على التوالي، بعد شهر واحد من الأداء المتسارع.

إلا أنه بحسب التقرير شهر يناير هو شهر إعادة الطلب بعد العطلات، ويبدو أن بعض عمليات الشراء أيضاً تهدف إلى الاستعداد لارتفاع الأسعار المتوقع نتيجةً للتعريفات الجمركية المستمرة. وتشير سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح أعمال التصنيع التابعة لمعهد إدارة التوريد إلى أن "مؤشر الأسعار لا يزال مدفوعاً بارتفاع أسعار الصلب والألومنيوم، مما يؤثر على سلسلة القيمة بأكملها، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على العديد من السلع المستوردة".

في يناير، ووفق التقرير، كانت القطاعات الأحد عشر التي أفادت بارتفاع أسعار المواد الخام، مرتبةً حسب الأولوية، هي: المعادن الأساسية؛ المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية؛ منتجات المعادن المصنعة؛ منتجات المعادن غير المعدنية؛ الصناعات التحويلية المتنوعة؛ الآلات؛ منتجات الحاسوب والإلكترونيات؛ مصانع النسيج؛ المنتجات الخشبية؛ معدات النقل؛ والمنتجات الكيميائية. حيث تمثل هذه القطاعات شرياناً أساسياً في القطاع الصناعي الأميركي.

وتشرح تعليقات قطاعية تم وضعها في التقرير أن التهديدات الأخيرة بفرض تعرفات جمركية على الاتحاد الأوروبي ستؤثر سلباً بشكل كبير على الأرباح من الطلبات الحالية. ولن يتمكن المنتجون من استرداد الزيادة في التعرفات الجمركية في عروض الأسعار الحالية. في المقابل، يعلق مسؤولون في قطاع منتجات الكمبيوتر والإلكترونيات بالقول إن ظروف العمل غير مستقرة، والعملاء حذرون، ويستمر التضخم على نطاق واسع. كذا الحال في قطاع المعادن المصنعة، إذ يرد تعليق أنه "لا تزال سياسات التعرفات الجمركية المربكة وغير المدروسة تُلحق الضرر بالشركات الصغيرة، مما يجعل التخطيط طويل الأجل عديم الجدوى، ولا تلتزم الشركات برأس مال يتجاوز 30 يوماً".

ويبرز تعليق آخر في التقرير مفاده أنه "لا تزال ظروف العمل ضعيفة حيث نواصل تفويت المبيعات والطلبات والأرباح نتيجة لزيادة التكاليف بسبب الرسوم الجمركية، واستمرار تداعيات إغلاق الحكومة، وزيادة حالة عدم اليقين العالمية". ويلفت مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي من ستاندرد آند بورز، والذي نُشر على الموقع الإلكتروني للوكالة يوم الاثنين، إلى تحسن قوي في ظروف تشغيل قطاع التصنيع في يناير، لكن كان النمو مدفوعاً جزئياً بتراكم المخزون، حيث لم تشهد الطلبات الجديدة، رغم عودتها إلى التوسع في يناير، سوى زيادة طفيفة.

وظلت الرسوم الجمركية موضوعاً بارزاً في أحدث استطلاع، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المدخلات بدرجة أكبر، والحد من مكاسب الطلب، لا سيما من الأسواق الدولية.

وظلت الصادرات مصدراً لضعف الطلب، حيث انخفضت إجمالاً للشهر السابع على التوالي. وأُفيد بأن الرسوم الجمركية والشكوك التجارية المستمرة قد أثرت سلباً على المبيعات، لا سيما للعملاء في أميركا الجنوبية وأوروبا. وفي نوفمبر، خفض الاحتياطي الفيدرالي تقديراته للناتج الأميركي الإجمالي منذ بداية الجائحة في مراجعة سنوية لمقاييس الإنتاج الصناعي. وقد أدت سياسات البيت الأبيض المتقطعة، حيث هدد ترامب بفرض تعرفات جمركية جديدة على أوروبا وكندا وكوريا الجنوبية في الأسابيع الأخيرة، إلى ما يعتبره العديد من المديرين التنفيذيين عاماً ضائعاً للاستثمار.

وقد زاد من حالة عدم اليقين احتمال أن تلغي المحكمة العليا بعض ضرائب الاستيراد. وفي الوقت نفسه، واصلت الصين وغيرها من الدول ضخ الصادرات على الرغم من الرسوم الجمركية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية حيث يكافح المصنعون الأميركيون من أجل المنافسة.