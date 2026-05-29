أثرياء العالم يراجعون ثقتهم بالدولار خوفاً من مخاطر الديون

- العائلات الثرية تعيد تقييم تعرضها للدولار بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع الديون، وتتجه نحو تنويع استثماراتها في الأصول والعملات والمناطق الجغرافية، مع تراجع الثقة بالدولار كعملة احتياطية واعتبار اليورو والفرنك السويسري بدائل بارزة. - توزيع الأصول عبر ولايات قضائية متعددة لحماية الأموال وزيادة المرونة القانونية، مع قلق 64% من المكاتب من المخاطر الجيوسياسية وأزمات الديون والأسواق المالية، وتوجه نحو تنويع الاستثمارات في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الغربية. - الذكاء الاصطناعي يمثل أولوية استثمارية، حيث تستثمر فيه 65% من المكاتب، مع اهتمام بالطاقة والبنية التحتية، بينما الأصول الرقمية محدودة الاستثمار، لكنها جزء من التوزيع الاستراتيجي للأصول لدى 44% من المكاتب.

كشف تقرير مكاتب العائلات العالمية 2026 الصادر عن البنك السويسري "يو بي إس" أن أغنى العائلات في العالم تعيد النظر في تعرّضها للدولار في ظل بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تتداخل فيها التوترات الجيوسياسية مع ارتفاع مستويات الديون وتغيرات هيكلية في الاقتصاد العالمي. وذكر التقرير أن مكاتب العائلات لا تقوم بتغييرات كبيرة ومفاجئة، بل تعدّل محافظها بهدوء، عبر تنويع الاستثمارات بين الأصول والعملات والمناطق الجغرافية، لتقليل المخاطر وزيادة قدرتها على مواجهة التقلبات.

واستند التقرير إلى استطلاع شمل 307 مكاتب عائلية من عملاء "يو بي إس" في أكثر من 30 سوقاً حول العالم، أُجري عبر الإنترنت بين 22 يناير/ كانون الثاني و30 مارس/ آذار 2026. وبلغ متوسط صافي ثروة العائلات المشاركة 2.7 مليار دولار، بينما أدار كل مكتب عائلي في المتوسط أصولاً بقيمة 1.3 مليار دولار، بإجمالي ثروات بلغ 627.4 مليار دولار للعائلات التي شملها الاستطلاع.

الدولار يفقد الثقة

وبحسب التقرير، يتوقع 65% من مكاتب العائلات أن تتراجع الثقة بدور الدولار عملةً احتياطيةً عالميةً خلال العام المقبل، مقابل 6% فقط تتوقع أن تتحسن هذه الثقة. كما يبرز الدولار باعتباره العملة الرئيسية الوحيدة التي يرى عدد كبير من مكاتب العائلات أن حصتها في محافظها الاستثمارية أكبر من المطلوب، إذ قالت نسبة 47% منها إنها تملك نسبة مرتفعة أكثر من اللازم من العملة الأميركية.

موقف الدولار عملة سامة والنظام المالي العالمي يتفكك

اليورو والفرنك السويسري من البدائل البارزة

ولا يعرض التقرير هذا التحول على أنه ابتعاد كامل عن الدولار، بل يقدمه باعتباره مراجعة جديدة لمخاطر العملة وحجم تركز المحافظ الاستثمارية فيها. وقالت 29% من مكاتب العائلات إنها خفضت بالفعل، أو تفكر في خفض، حجم الأصول المقومة بالدولار ضمن خطط إدارة مخاطر العملة. وفي المقابل، قالت 30% منها إنها زادت، أو تدرس زيادة، تنويع أموالها عبر أكثر من عملة. كما تحتفظ 21% منها بسيولة أو أصول قريبة من السيولة بعملات مختلفة. وأشار التقرير إلى أن الفرنك السويسري واليورو يبرزان بوصفهما أهم عملتين بديلتين للتنويع، قبل عملات أخرى مثل الين الياباني والجنيه الإسترليني. وتأتي مراجعة التعرض للدولار ضمن سياق أوسع من المخاطر. فالتقرير وضع الصراع الجيوسياسي الكبير في صدارة مخاوف مكاتب العائلات، إذ أبدت 64% قلقها منه خلال الأشهر الـ12 المقبلة، و61% على مدى خمس سنوات. كما ارتفعت المخاوف من أزمة ديون خلال خمس سنوات إلى 56%، ومن أزمة في الأسواق المالية إلى 51%، ومن ركود عالمي إلى 50%. تقرير بنك "يو بي إس" عن استثمارات مكاتب العائلاث الثرية في العالم (UBS) توزيع الأصول