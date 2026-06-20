أتلانتا.. اقتصاد بـ638 مليار دولار يستقبل كأس العالم

- اقتصاد متنوع وقوي: أتلانتا تُعد مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا في الولايات المتحدة، مع ناتج محلي إجمالي يُقدر بـ 637.8 مليار دولار في 2025، معتمدة على قطاعات مثل النقل الجوي والخدمات المالية والتكنولوجيا. تستضيف مقار شركات كبرى مثل كوكاكولا و"دلتا للطيران". - السياحة والضيافة: السياحة تُساهم بشكل كبير في اقتصاد أتلانتا، حيث استقبلت 52 مليون زائر في 2025، مما أدى لإنفاق 21 مليار دولار وتوفير 315 ألف وظيفة، مع قدرة فندقية تتجاوز 90 ألف غرفة. - استضافة كأس العالم 2026: أتلانتا تستضيف ثماني مباريات، مما يُعزز الاقتصاد المحلي بإجمالي حضور 520 ألف متفرج وتأثير اقتصادي يُقدر بـ 503.2 مليون دولار، مع ملعب مرسيدس بنز ستاديوم كمحرك اقتصادي رئيسي.

لا تستقبل أتلانتا كأس العالم 2026 بوصفها مدينة رياضية فحسب، وإنما واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية في الولايات المتحدة. فبحسب تقرير مؤتمر رؤساء البلديات الأميركيين الصادر في يونيو/حزيران 2025، يُقدّر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة أتلانتا الحضرية بنحو 637.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 608.3 مليارات دولار في 2024، أي بزيادة تقترب من 30 مليار دولار خلال عام واحد.

اقتصاد متنوع

ويقوم اقتصاد أتلانتا على مجموعة واسعة من الأنشطة، أبرزها النقل الجوي والخدمات المالية والتكنولوجيا والإعلام والتجارة والخدمات اللوجستية. كما تحتضن المنطقة مقار شركات كبرى مثل كوكاكولا و"دلتا للطيران" و"هوم ديبو" و"يو بي إس"، وهو ما يجعلها مركزاً مهماً للأعمال والاستثمار في جنوب الولايات المتحدة.

وتبدأ قوة أتلانتا من بوابتها الجوية. فبحسب مجلس المطارات الدولي، استقبل مطار هارتسفيلد جاكسون نحو 106.3 ملايين مسافر خلال عام 2025 محتفظاً بصدارة مطارات العالم من حيث عدد المسافرين. وتمنح هذه القدرة أتلانتا أفضلية كبيرة خلال كأس العالم، لأنها تستطيع استقبال الجماهير القادمة من الخارج وربطها بسهولة ببقية المدن الأميركية المستضيفة.

السياحة والضيافة

أما السياحة، فتمثل ركناً أساسياً في اقتصاد المدينة. ووفق أرقام مكتب أتلانتا للسياحة والمؤتمرات، استقبلت المنطقة الحضرية نحو 52 مليون زائر خلال عام 2025، أنفقوا قرابة 21 مليار دولار، بينما وفر قطاع السياحة والضيافة أكثر من 315 ألف وظيفة.

ودخلت أتلانتا المونديال بقدرة فندقية كبيرة. فبحسب مكتب أتلانتا للسياحة والمؤتمرات، تضم المدينة ومنطقتها الحضرية أكثر من 90 ألف غرفة فندقية، منها أكثر من 12 ألف غرفة في وسط المدينة وعلى مسافة قريبة من مركز المؤتمرات ومناطق الفعاليات.

ولا يقتصر إنفاق الزائر على الإقامة، لأن المطاعم تمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد السياحي. ووفق دليل المرجع العالمي لتقييم المطاعم ومنح النجوم للمؤسسات المتميزة في عالم الطهي "ميشلان" لعام 2025، تضم أتلانتا 63 مطعماً معترفاً به في الدليل، بينها ثمانية مطاعم حاصلة على نجمة، وهو ما يعكس تنوع قطاع الطعام وقدرته على جذب الزوار حتى خارج أيام المباريات.

8 مباريات وأثر اقتصادي يتجاوز 500 مليون دولار

تستضيف أتلانتا ثماني مباريات في كأس العالم 2026، بينها خمس في دور المجموعات وثلاث في الأدوار الإقصائية، وصولاً إلى مواجهة في نصف النهائي. ويمتد بذلك حضور البطولة في المدينة من بدايات الدور الأول حتى المراحل الحاسمة.

وتستقبل المدينة مباريات تضم منتخبات إسبانيا والسعودية والمغرب وهايتي وجنوب أفريقيا والتشيك وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى جماهير المباريات الإقصائية التي ستتحدد أطرافها لاحقاً، وهو ما يعزز حركة السفر والإقامة والإنفاق السياحي.

وبحسب تقرير غرفة تجارة مترو أتلانتا الصادر في يوليو/حزيران 2024، يُتوقع أن يصل إجمالي الحضور في المباريات الثماني إلى نحو 520 ألف متفرج، فيما تشير تقديرات مكتب أتلانتا للسياحة والمؤتمرات إلى استقبال أكثر من 225 ألف مشجع خلال البطولة. ويُقدّر الأثر الاقتصادي لهذه الاستضافة بنحو 503.2 ملايين دولار على ولاية جورجيا، اعتماداً على إنفاق المنتخبات والزوار القادمين من خارج الولاية والولايات المتحدة.

اقتصاد دولي غرف فارغة وفواتير ضخمة.. الوجه المظلم لكأس العالم 2026

صرح اقتصادي

ويقف ملعب مرسيدس بنز ستاديوم في أتلانتا بوصفه أحد أكبر أصول المدينة الرياضية والاقتصادية. افتُتح عام 2017 بتكلفة بلغت نحو 1.6 مليار دولار، ليحل محل جورجيا دوم، ويستضيف مباريات فريق كرة القدم الأميركية أتلانتا فالكونز ومباريات نادي كرة القدم العادية أتلانتا يونايتد، إلى جانب فعاليات كبرى مثل السوبر بول ونهائيات كرة القدم الجامعية وحفلات عالمية.

ويعمل الملعب محركَ إنفاق في وسط أتلانتا. فبحسب دراسة هيئة مركز جورجيا العالمي للمؤتمرات، ساهم مرسيدس بنز ستاديوم في السنة المالية 2025 بنحو 677 مليون دولار من الأثر الاقتصادي، أي 34.9% من إجمالي أثر مجمع الهيئة، كما ولّد 222.1 مليون دولار من دخل العمل.