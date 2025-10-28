- أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط في إقليم الصومال الإثيوبي، مما يعزز مكانة إثيوبيا في قطاع الطاقة بشرق أفريقيا ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات. - استعرض أبي أحمد مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة في الصادرات والإيرادات وتحويلات المغتربين، مع تراجع التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، مؤكدًا عدم وجود صعوبات في سداد الديون. - كشف أبي أحمد عن مشروع إنشاء مطار دولي جديد في بيشوفتو بتكلفة عشرة مليارات دولار، لتعزيز موقع إثيوبيا كمحور للنقل الجوي في أفريقيا، مع ضمان حقوق المزارعين المتأثرين.

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، عن امتلاك بلاده احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تُقدّر بـ21 تريليون متر مكعب في إقليم الصومال الغربي المعروف حالياً بـ"إقليم الصومال الإثيوبي"، إضافة إلى احتياطيات كبيرة من النفط الخام، في إعلان يعزز مكانة البلاد مركزاً صاعداً في قطاع الطاقة شرق أفريقيا.

جاءت تصريحات أبي أحمد خلال جلسة للبرلمان الإثيوبي، قدّم فيها تقريرًا شاملًا حول نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها حكومته، مؤكدًا أن إثيوبيا تشهد "تحولات سريعة وملموسة" ونموًا غير مسبوق في القطاعات الإنتاجية.

وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الطاقة والموارد الطبيعية يمثل قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العامين المقبلين، عبر استكمال مشاريع الغاز والنفط ومصفاة تكرير النفط خلال 24 شهرًا، ما سيُسهم في خفض الاعتماد على الواردات وتوفير النقد الأجنبي.

واستعرض أبي أحمد أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي، موضحًا أن الصادرات السلعية بلغت 8.3 مليارات دولار، وإيرادات الخدمات 8.1 مليارات دولار، بينما وصلت تحويلات المغتربين إلى 7.4 مليارات دولار، والاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من أربعة مليارات دولار.

وأشار إلى أن التضخم تراجع إلى 11.7%، وهو أدنى مستوى منذ بدء الإصلاحات، فيما زادت الاحتياطيات الأجنبية عشرة أضعاف، متوقعًا أن تصل إيرادات الحكومة هذا العام إلى تريليون بر إثيوبي بفضل رقمنة نظام التحصيل المالي.

وفي ما يتعلق بالالتزامات المالية، أكد أبي أحمد أن إثيوبيا لا تواجه أي صعوبات في سداد ديونها الحالية البالغة 23 مليار دولار، لافتًا إلى تحقيق تقدم في إعادة هيكلة ما بين 4 و4.5 مليارات دولار من الديون، ومشددًا على أن الإصلاحات الراهنة عززت قدرة البلاد على إدارة التزاماتها المالية واستدامة نموها الاقتصادي.

وفي السياق، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن أن تكلفة إنشاء المطار الدولي الجديد في مدينة بيشوفتو ستصل إلى نحو عشرة مليارات دولار، واصفًا المشروع بأنه من أضخم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ البلاد، ومن شأنه تعزيز موقع إثيوبيا محوراً رئيسياً للنقل الجوي في القارة الأفريقية.

وخلال كلمته أمام مجلس نواب الشعب، أوضح أبي أحمد أن التصاميم النهائية للمطار اكتملت بالفعل، وتم التعاقد مع شركة استشارية دولية لمتابعة مراحل التنفيذ. كما شدد على أن الحكومة اتخذت إجراءات خاصة لضمان حقوق المزارعين المتأثرين بالمشروع، من خلال تعويضات ودعم يمكنهم من إيجاد مصادر دخل بديلة تضمن استدامة التنمية دون الإضرار بالمجتمع المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مطار بولي الدولي في العاصمة أديس أبابا، رغم توسيعه الأخير الذي رفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا، لم يعد قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، إضافة إلى القيود الفنية الناتجة عن ارتفاع موقعه عن سطح البحر، ما يحد من قدرة الطائرات على حمل الوقود الكافي للرحلات الطويلة.

وبيّن أن موقع المطار الجديد في بيشوفتو سيتيح ظروفًا مثالية للرحلات البعيدة، متوقعًا أن يصبح الأكبر في أفريقيا بطاقة تفوق 100 مليون مسافر سنويًا عند اكتماله. وأكد أبي أحمد أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو جعل إثيوبيا مركزًا أفريقيًا رئيسيًا للطيران، كما سيعزز الترابط الإقليمي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني، معتبرًا أن المطار الجديد "بشارة خير لإثيوبيا وللقارة الأفريقية بأسرها".