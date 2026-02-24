"أبيكس" تفتتح مكتباً في مركز قطر للمال

- افتتحت مجموعة أبيكس مكتبها الجديد في الدوحة بعد حصولها على ترخيص من مركز قطر للمال، مما يعزز دور قطر كمركز إقليمي لإدارة الأصول ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. - يوفر مكتب أبيكس قطر وصولاً إلى منصة "Apex Digital 3.0"، التي تستخدم تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات، مما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين. - حصول أبيكس على ترخيص كأول شركة منظمة في مركز قطر للمال يعكس بيئة جاذبة لمقدمي خدمات الأصول العالميين، ويدعم توطين إدارة الثروات الإقليمية في قطر.

افتتحت مجموعة أبيكس (Apex) المحدودة، المزود العالمي للخدمات المالية بأصول مُدارة وخاضعة للخدمة تتجاوز 3.5 تريليونات دولار، مكتبها الجديد في الدوحة بعد حصولها على ترخيص من مركز قطر للمال، في خطوة تعكس تصاعد اهتمام المؤسسات الدولية باستخدام المنصة القطرية للوصول إلى أسواق المنطقة. ويمثل دخول أبيكس التي تمتلك حضوراً في أكثر من 50 دولة وتخدم طيفاً واسعاً من مديري الأصول والمؤسسات المالية، إضافة نوعية لمنظومة إدارة الأصول ورأس المال الخاص في قطر، في وقت تسعى الدولة إلى تعزيز دورها مركزاً إقليمياً لإدارة الثروات والصناديق البديلة ضمن مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

ويوفر مكتب أبيكس قطر وصولاً مباشراً إلى منصة "Apex Digital 3.0"، البنية التحتية الرقمية التي تتيح تبني حلول التمويل المعتمدة على تقنية البلوك تشين، بما في ذلك ترميز الأصول، والتسويات الفورية، وتوسيع قنوات توزيع الصناديق، إضافة إلى منظومة "AI Nova" القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات وإدارة المخاطر. وهذا المزيج بين بنية تحتية رقمية متقدمة وإطار تنظيمي مرن يوفره مركز قطر للمال، يفتح المجال أمام بناء منتجات استثمارية مبتكرة موجهة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، من صناديق رقمية مرمّزة إلى حلول استثمار بديلة تستفيد من اقتصاديات الحجم والسيولة المعززة.

ويحمل حصول "أبيكس" على ترخيص كأول شركة منظّمة لخدمات إدارة الأصول في مركز قطر للمال دلالتين أساسيتين: الأولى، أن المنظّم القطري بات يهيئ بيئة أكثر جذباً لمقدمي خدمات الأصول العالميين، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية، والحوكمة، والتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما ينعكس على جاذبية السوق لمديري الصناديق والمستثمرين الدوليين. والثانية، أن السوق لم تعد تقتصر على الخدمات المصرفية التقليدية، بل تنتقل تدريجياً نحو منظومة متكاملة تشمل إدارة الأصول، وحلول الحفظ والأمانة، وخدمات التمويل المبتكر المعتمد على البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي في القطاع المالي العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، منصور راشد الخاطر، إن انضمام مجموعة أبيكس إلى منصة أعمال المركز يشكل نقلة نوعية لمجتمع الخدمات المالية، لافتا إلى أن وجود الشركة في قطر يساهم في الارتقاء بالكفاءات التشغيلية ومعايير الحوكمة والخبرات المتخصصة في القطاع المالي، ما يعزز جاذبية الدولة لمديري الصناديق والمستثمرين الدوليين، وفقا لبيان لمركز قطر للمال اليوم الثلاثاء.

واعتبر المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبيكس، بيتر هيوز، الحصول على الترخيص كأول شركة منظّمة لخدمات إدارة الأصول في مركز قطر للمال، محطة هامة في استراتيجية نموها الإقليمي، مشيرا إلى أن طموح قطر في تطوير منظومة إدارة الأصول ورأس المال الخاص يأتي في توقيت استراتيجي بالغ الأهمية. ومن المتوقع أن ينعكس حضور أبيكس على تسهيل تأسيس وهيكلة الصناديق الاستثمارية من الدوحة، مستفيدة من الإطار القانوني لمركز قطر للمال الذي يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة وإعادة الأرباح وبيئة ضريبية تنافسية.

كذلك رفع مستوى الخدمات المتاحة لمديري الأصول المحليين والإقليميين والمكاتب العائلية، عبر تقديم حلول حافظة وإدارة وصناعة منتجات استثمارية بمعايير عالمية، الأمر الذي يدعم توطين إدارة الثروات الإقليمية في قطر بدلاً من إدارتها من مراكز مالية خارج المنطقة. يشار إلى أن مجموعة أبيكس Apex Group هي مزود عالمي رائد للخدمات المالية تأسست عام 2003 في برمودا، وتقدم حلولاً متكاملة لمديري الأصول، والمؤسسات المالية، والشركات، وتشمل خدماتها إدارة الصناديق، وخدمات الشركات، والحوكمة البيئية والاجتماعية، وحلول التكنولوجيا المالية.