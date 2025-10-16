- أعلنت الشركة العالمية القابضة عن دمج ثلاث شركات تابعة لها في كيان استثماري ضخم بقيمة 33 مليار دولار، يركز على قطاعات التمويل والاستهلاك والطاقة في 85 دولة، ويهدف لتعزيز النمو المستدام وتمكين الحياة اليومية. - سيتم دمج "2 بوينت زيرو"، "ملتيبلاي"، و"غذاء القابضة" لتشكيل شركة استثمارية قابضة متكاملة، مع التركيز على الطاقة والاستهلاك، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي وارتفاع الطلب العالمي. - الصفقة ستُنفذ عبر تبادل أسهم، مما يعزز القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة أبوظبي، ويؤكد التزام الشركة ببناء منصات استثمارية عالمية.

أعلنت الشركة العالمية القابضة، وهي أكبر شركة مدرجة في سوق أبوظبي، أنها تعتزم دمج ثلاث شركات تابعة لها في كيان استثماري ضخم تبلغ قيمة أصوله 33 مليار دولار، وتمتد أنشطته عبر قطاعات التمويل والاستهلاك والطاقة في 85 دولة حول العالم.

وقال بيان نشرته "العالمية" على موقعها إنها ستنفذ دمجا استراتيجيا بين شركاتها الرئيسية "2 بوينت زيرو" و"ملتيبلاي" و"غذاء القابضة" لتأسيس شركة استثمارية قابضة متكاملة تقود المرحلة التالية من النمو وتُسهم في تمكين الحياة اليومية وتعزيز مسيرة النمو المستدام. وأضاف البيان أن الكيان المدمج ستُعاد تسميته ليصبح "2 بوينت زيرو" ويستمر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تقدر قيمة أصوله المجمعة بنحو 120 مليار درهم (حوالي 33 مليار دولار).

ومن المنتظر أن تركز الشركة على قطاعَيْ الطاقة والاستهلاك، مستفيدةً من ارتفاع الطلب على الطاقة، وابتكارات الذكاء الاصطناعي ونمو الاستهلاك العالمي، وتزايد الحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي لدفع نمو أعمالها. كما نقل البيان عن الشيخ طحنون بن زايد، رئيس مجلس إدارة العالمية القابضة، قوله إن هذه الخطوة تؤكد "التزام الشركة العالمية القابضة الراسخ ببناء منصات استثمارية رائدة قادرة على المنافسة عالمياً، وتُسهم في تحقيق قيمة مستدامة لأبوظبي وللاقتصاد العالمي".

ويقول تقرير لوكالة بلومبيرغ، نشرته الخميس، إن أبوظبي تُعد موطنا لشبكة من الكيانات السيادية والخاصة التي تدير أكثر من تريليوني دولار، وقد برزت لاعبا رئيسيا في الصفقات والاستحواذات العالمية. وتخضع العديد من هذه الكيانات لإشراف الشيخ طحنون، الذي يشغل أيضا منصب نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات، وهو شقيق رئيس الدولة.

وستُنفّذ الصفقة عبر عملية تبادل أسهم، حيث ستُصدر مجموعة "ملتيبلاي" نحو 23.36 مليار سهم جديد للاستحواذ على 21.6 مليار سهم في شركة "2 بوينت زيرو" من الجهات المرتبطة بالشركة العالمية القابضة (100% من حصصها) و1.77 مليار سهم في مجموعة "غذاء القابضة" (83.9% من حصصها). وقالت مريم بنت محمد المهيري، الرئيسة التنفيذية لمجموعة 2 بوينت زيرو، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: "عندما أُتيحت لنا هذه الفرصة، بدت مغرية حقا، لأنها تجمع بين نقاط القوة والتكامل بين هذه الأصول الكبرى"، مضيفة أن الشركة ستُعلن قريبا عن هيكلها الإداري.

وسيُسهم هذا الاندماج في رفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة أبوظبي، إذ تُشكل الشركات المرتبطة بالشيخ طحنون الجزء الأكبر من وزن المؤشر العام للسوق، والتي تُشرف عليها في النهاية شركة "أبوظبي القابضة (ADQ).

وتُعد "2 بوينت زيرو" شركة استثمارية رائدة تركز على التحوّل والنمو من خلال محفظة أصول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات المالية، وتعمل مُمكّنا للذكاء الاصطناعي ومسرّعا لعملية التحول في قطاع الطاقة. أما شركة ملتبلاي، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 9 مليارات دولار، فهي مستثمر رئيسي بحد ذاتها، وطرحت أسهمها للاكتتاب العام قبل نحو أربع سنوات، واستثمرت في مجموعة متنوعة من الشركات، منها "غيتي إيمدجز" وعلامة الملابس الداخلية "سافاج إكس فِنتي" للمغنية ريانا. وغِذَاء هي الأصغر بين الكيانات الثلاثة، فتُركز على الزراعة ومنتجات الألبان والأمن الغذائي.