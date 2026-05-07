أبناء ترامب يقلّصون خسائر "أميركان بيتكوين"

- أعلنت "أميركان بيتكوين"، المدعومة من أبناء ترامب، عن تقليص خسائرها في الربع الأول من 2026 بفضل زيادة إيرادات التعدين وتحسين كفاءة التشغيل، مع ارتفاع احتياطيها إلى أكثر من 7 آلاف بيتكوين. - رغم تراجع سوق العملات المشفرة، تمكنت الشركة من تعدين 817 بيتكويناً وشراء 803 إضافية، مما يعزز احتياطاتها، بينما تراجعت بيتكوين بنسبة 7% منذ بداية العام. - ارتفعت إيرادات الشركة إلى 62.1 مليون دولار، مدعومة بتحسين كفاءة التعدين، رغم الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار العملات وارتفاع تكاليف التشغيل.

أعلنت شركة "أميركان بيتكوين" المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، تراجع خسائرها خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من ارتفاع إيرادات تعدين عملة بيتكوين وتحسن كفاءة التشغيل في مواقع التعدين التابعة لها.

وسعت الشركة خلال الأشهر الماضية إلى تحسين كفاءة عمليات التعدين لتعويض الضغوط الناتجة من تراجع أسعار العملات الرقمية وسط استمرار تقلبات السوق. وأظهرت نتائج الأعمال ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي للشركة إلى أكثر من 7 آلاف بيتكوين حتى 31 مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5401 بيتكوين في نهاية عام 2025.

ورغم تراجع سوق العملات المشفرة، تمكنت الشركة من تعدين 817 بيتكويناً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، في أعلى إنتاج فصلي تسجله في تاريخها. كما اشترت 803 بيتكوينات إضافية عبر عمليات شراء استراتيجية لتعزيز احتياطاتها. وتراجعت عملة بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، بنحو 7% منذ بداية العام، ما فرض ضغوطاً على شركات التعدين العاملة في القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايك هو إن "أميركان بيتكوين" ستواصل إضافة قدرات تشغيلية جديدة عندما تكون العوائد المتوقعة مجدية، مع التركيز على تنمية احتياطي بيتكوين والحفاظ على مرونة الميزانية العمومية. وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 81.8 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار، مقارنة بخسائر بلغت 100.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، قفزت إيرادات الشركة إلى 62.1 مليون دولار، مقارنة بـ12.3 مليون دولار قبل عام، بدعم من تحسن كفاءة التعدين في موقعي "ميديسن هات" و"سالت كريك". تشهد شركات تعدين العملات المشفرة ضغوطاً متزايدة منذ بداية عام 2026، نتيجة تراجع أسعار العملات الرقمية وارتفاع تكاليف الطاقة والتشغيل، ما دفع العديد من الشركات إلى تعزيز كفاءة التعدين وزيادة الاحتياطيات من بيتكوين بدلاً من بيعها مباشرة في الأسواق. وفي المقابل، تواصل بعض الشركات المرتبطة بمستثمرين وشخصيات سياسية بارزة التوسع في القطاع رغم التقلبات، في رهان على تعافي أسعار العملات المشفرة مستقبلاً.

(رويترز، العربي الجديد)