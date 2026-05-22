- شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا في الأسهم بفضل توقعات إيجابية لتسوية النزاعات الإقليمية ونتائج الشركات، مع استمرار الطلب القوي على أسهم الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات وول ستريت مثل "داو جونز" و"ناسداك". - أغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياتها منذ شهر، مدعومة بأسهم التكنولوجيا وتحسن المعنويات تجاه المخاطرة، بينما شهدت الأسواق الآسيوية أداءً إيجابيًا مع ارتفاع مؤشرات مثل "نيكاي 225" و"هانغ سنغ". - ساهم التفاؤل بالذكاء الاصطناعي في دعم أسهم التكنولوجيا الأوروبية، بينما استمرت أسعار النفط في الارتفاع بسبب عدم اليقين بشأن الإمدادات، مما يعكس تأثير العوامل الجيوسياسية.

ارتفعت الأسهم العالمية، اليوم الجمعة، مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق، مدفوعة بتوقعات قرب التوصل إلى تسوية للحرب في المنطقة، إلى جانب استمرار التفاؤل بنتائج الشركات والطلب القوي على أسهم الذكاء الاصطناعي، فيما واصلت أسعار النفط الصعود وسط ترقب لمسار المفاوضات.

وول ستريت

وفي وول ستريت، تحركت المؤشرات الأميركية صعوداً بشكل واسع، بعدما بلغ مؤشر "داو جونز" مستوى قياسياً جديداً، أمس الخميس، رغم استمرار المخاوف من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم ودفع البنوك المركزية إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً. وعند نحو الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع "داو جونز" 0.8% إلى 50710.40 نقطة، وصعد "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.7% إلى 7495.54 نقطة، وزاد "ناسداك" 0.7% إلى 26473.25 نقطة.

وقالت وكالة فرانس برس إن كريس والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، انضم إلى مجموعة متزايدة من صناع السياسة النقدية الذين يرون أن الخطوة المقبلة للبنك المركزي الأميركي قد تكون رفع أسعار الفائدة، في وقت دفعت فيه مخاوف التضخم وارتفاع الفائدة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ 2007.

الأسهم الأوروبية

وفي أوروبا، أغلقت الأسهم عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، بدعم من أسهم التكنولوجيا وتحسن المعنويات تجاه المخاطرة. وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.73% إلى 625.12 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية له في سبعة أسابيع، وسط رهانات على أن أي اتفاق ينهي الحرب ويفتح مضيق هرمز قد يدعم أسواق المنطقة التي تضررت من ارتفاع كلفة الطاقة.

أسواق أسواق الخليج تغلق مرتفعة بدعم آمال التهدئة وصعود أسعار النفط

وفي نهاية التعاملات الأوروبية، ارتفع مؤشر "فاينانشال تايمز 100" في لندن 0.2% إلى 10466.26 نقطة، وصعد مؤشر "كاك 40" في باريس 0.4% إلى 8115.75 نقطة، وقفز مؤشر "داكس 30" في فرانكفورت 1.2% إلى 24888.56 نقطة. وأوضحت وكالة فرانس برس أن الأسواق تتابع عن قرب تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار الغموض بشأن فرص التوصل إلى اتفاق. وقال كبير محللي الأسهم في المنصة البريطانية للاستثمار والادخار وإدارة الثروات "هارغريفز لانسداون"، مات بريتزمن، لـ"فرانس برس" "لا أحد يعرف حقاً إلى أين تتجه هذه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الأسواق في الوقت الحالي تفعل ما تفعله غالباً عندما يظهر مخرج جيوسياسي محتمل، إذ تتحرك بحذر كما لو أن الأخبار الجيدة قد تكون قريبة".

وفي أسواق الطاقة، ارتفع خام برنت بحر الشمال 1.5% إلى 104.15 دولارات للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.4% إلى 97.67 دولاراً للبرميل، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات.

الذكاء الاصطناعي

وساهم التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي في دعم أسهم التكنولوجيا الأوروبية، بعد توقعات قوية أعلنتها شركة "إنفيديا"، ما عزز التوقعات باستمرار الطلب على البنية التحتية التكنولوجية. وارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوروبي بنحو 3.2%، وقفز سهم "إنفينيون" بنحو 8%، وصعد سهم "إس تي ميكروإلكترونيكس" 5.2%، كما تقدم سهم "إيه إس إم إل" 4.7%.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة إدارة الأصول العالمية في "يو بي إس"، مارك هايفيل، إنّ المؤسسة تتخذ موقفاً محايداً تجاه الأسهم الأوروبية وأسهم منطقة اليورو بسبب حساسيتها لارتفاع تكاليف الطاقة، لكنها تنظر بإيجابية أكبر إلى السوق السويسرية وقطاع الرعاية الصحية الأوروبي.

وفي المقابل، هبط سهم "بويغ" 13.4% بعدما أنهت شركة العطور الإسبانية محادثات الاندماج مع شركة مستحضرات التجميل الأميركية "إستي لودر"، كما تراجع سهم "جوليوس باير" 6.9% بعد أن جاءت تدفقات الأموال الجديدة للبنك السويسري من دون التوقعات. وفي ألمانيا، أظهر مسح معهد "إيفو" تحسناً غير متوقع في معنويات الشركات خلال مايو/ أيار، ما عزز الآمال بأن أكبر اقتصاد أوروبي يتعامل مع صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب بشكل أفضل مما كان متوقعاً. وارتفع مؤشر الثقة إلى 84.9 نقطة من 84.5 نقطة في إبريل/ نيسان، خلافاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع طفيف.

أسهم آسيا

أما في آسيا، فقد أغلق مؤشر "نيكاي 225" في طوكيو مرتفعاً 2.7% عند 63339.07 نقطة، وزاد مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ 0.9% إلى 25606.03 نقطة، كما صعد مؤشر "شنغهاي" المركب 0.9% إلى 4112.90 نقطة. وفي أسواق العملات، تراجع اليورو أمام الدولار إلى 1.1603 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3439 دولار، وارتفع الدولار أمام الين إلى 159.13 يناً.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)