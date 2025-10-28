آبل ثالث شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار

- حققت آبل إنجازاً تاريخياً بتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، مدعومة بارتفاع أسهمها بنسبة 0.4% وتحسن مبيعات iPhone 17 بنسبة 14% مقارنة بالإصدارات السابقة، مما يعكس بداية دورة ترقية جديدة في سوق الهواتف الذكية. - أطلقت آبل إصدارات جديدة من iPad Pro وVision Pro وMacBook Pro بشريحة M5، في خطوة لتوسيع خط منتجاتها قبل موسم العطلات، مما يعزز مكانتها في طليعة الشركات العالمية رغم تأخرها في دمج الذكاء الاصطناعي. - رغم الإنجاز، تظل التوقعات متباينة حول مستقبل سهم آبل، حيث تسجل أقل نسبة توصيات شراء بين شركات "السبعة الكبار"، مع توقعات بتراجع محتمل بنسبة 6% خلال 12 شهراً.

حققت شركة آبل الأميركية إنجازاً استثنائياً جديداً، إذ أصبحت ثالث شركة مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار في التاريخ، بعدما ارتفعت أسهمها بنسبة 0.4% خلال تداولات اليوم الثلاثاء، حسب بيانات بلومبيرغ. ويأتي هذا الصعود ليعزز موقع عملاق التكنولوجيا في طليعة الشركات العالمية، رغم الانتقادات التي تطاولها لتأخرها النسبي في دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.

وشهدت أسهم الشركة، التي تتخذ من كوبرتينو في كاليفورنيا مقراً لها، ارتفاعاً بأكثر من 56% منذ أدنى مستوياتها في إبريل/ نيسان الماضي، ما أضاف نحو 1.4 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية. ويعزو محللون هذا الصعود إلى مزيج من العوامل، أبرزها تحسّن مبيعات سلسلة هواتف "آيفون" الجديدة، وتراجع الضغوط الناتجة من الرسوم الجمركية الأميركية – الصينية.

ورغم غياب حضور فعلي للشركة في سباق الذكاء الاصطناعي، وصف المحلل دان آيفز من شركة "ودبوش سيكيوريتيز" (Wedbush Securities) هذا الإنجاز بأنه "لحظة مفصلية لشركة كوبرتينو ولقطاع التكنولوجيا بأكمله"، معتبراً أن ما تحقق "دليل على أن آبل ما زالت تمتلك أقوى علامة استهلاكية في العالم".

ويعود الزخم الأخير جزئياً إلى الإقبال الكبير على سلسلة iPhone 17، التي سجلت مبيعات تفوق نظيرتها iPhone 16 بنسبة 14% خلال الأيام العشرة الأولى من الإطلاق في كلٍّ من الولايات المتحدة والصين، وفق بيانات "كاونتربوينت" (Counterpoint Research)، فيما يرى المحللون أن هذه الأرقام تمثّل بداية دورة ترقية طال انتظارها في سوق الهواتف الذكية.

وفي هذا السياق، كتب المحلل أناندا بارواه من شركة "لوب كابيتال" (Loop Capital) الأسبوع الماضي ملاحظته قائلاً: "نحن الآن في بداية دورة تبنّي جديدة لطرازات آيفون"، معلناً رفع تصنيفه للسهم من احتفاظ إلى شراء.

آبل تدخل نادي الأربعة تريليونات بمنتجات جديدة

ولم تقتصر خطوات آبل على الهواتف، إذ أطلقت الشركة إصدارات محدّثة من أجهزة iPad Pro وVision Pro وMacBook Pro المزوّدة بشريحة M5 الجديدة، في خطوة تهدف إلى توسيع خط منتجاتها قبل موسم العطلات الحيوي.

وإنجاز آبل هذا يأتي بعد أشهر فقط من دخول "إنفيديا" (Nvidia) التاريخ كأول شركة تتخطى حاجز الأربعة تريليونات دولار، بينما نجحت مايكروسوفت مؤقتاً في بلوغ الرقم ذاته في يوليو، قبل أن تتراجع عنه لاحقاً، لتعود وتتخطاه مجدداً هذا الأسبوع عقب إعلانها اتفاقاً جديداً مع شركة "أوبن إيه أي" (OpenAI).

ورغم الزخم القوي، لا تزال الآراء حول مستقبل السهم متباينة. فوفق بيانات بلومبيرغ، تسجل آبل أقل نسبة توصيات شراء بين شركات "السبعة الكبار" (Magnificent Seven) بعد تسلا، فيما تشير تقديرات الأسعار المستهدفة لمدة 12 شهراً إلى تراجع محتمل بأكثر من 6% عن مستويات التداول الحالية.