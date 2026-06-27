"آبل" تضغط على إدارة ترامب لشراء رقائق من شركة صينية على قائمة سوداء

- تضغط شركة آبل على إدارة ترامب للحصول على موافقة لشراء رقائق ذاكرة من شركة "سي إكس إم تي" الصينية، المدرجة في القائمة السوداء للبنتاغون، لتخفيف الضغط المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الرقائق. - صنفت إدارة بايدن "سي إكس إم تي" كشركة عسكرية صينية، مما يمنع الشركات الأميركية من التعامل معها دون ترخيص، وهو ما قد يُرفض، مما يبرز التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الأميركية. - رفعت آبل أسعار أجهزتها بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، محذرة من تأثير الطلب المتزايد على الأسعار وسلاسل التوريد في الولايات المتحدة.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن مصادر، أنّ شركة آبل الأميركية تمارس ضغوطاً على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحصول على موافقة لشراء رقائق ذاكرة من شركة تشانغشين ميموري تكنولوجيز "سي إكس إم تي CXMT"، وهي شركة صينية أدرجها البنتاغون على قائمة سوداء. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها أنّ "آبل" تضغط للحصول على موافقة البيت الأبيض من أجل تخفيف الضغط المالي الذي تواجهه الشركة من جراء ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

وصنف البنتاغون، في عهد إدارة بايدن، شركة "سي إكس إم تي"(ChangXin Memory Technologies Inc)، شركة عسكرية صينية. وقد وافقت لجنة مشتركة بين الوكالات، العام الماضي، على إضافة الشركة، إلى جانب شركات أخرى، إلى قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة. ولا يُسمح للشركات الأميركية بشحن البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا إلى الشركات المدرجة في القائمة دون ترخيص، وهو أمر يُرجّح رفضه.

ورفعت شركة آبل أسعار أجهزة آيباد وماك بوك، يوم الخميس، مُعللة ذلك بعدم قدرتها على حماية عملائها من الارتفاع الكبير في تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين، والناجم عن التوسع الهائل في مراكز البيانات في قطاع الذكاء الاصطناعي. وحذرت مجموعات تمثل شركات تصنيع السيارات وتجار التجزئة وشركات الإلكترونيات وغيرها في وقت سابق من هذا الشهر من أن الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة قد يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع للمستهلكين في الولايات المتحدة ويؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد.

ولم يرد البيت الأبيض ولا "آبل" ولا "سي إكس إم تي" بعد على طلبات من وكالة رويترز للتعليق أرسلت خارج ساعات العمل الرسمية. يُبرز هذا الضغط المأزق الذي تواجهه شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، حيث تتداخل تكاليف رقائق الذاكرة المتصاعدة مع قيود الأمن القومي التي تفرضها واشنطن على مصنعي الرقائق الصينيين. وأفاد مصدر لـ"فاينانشال تايمز" بأنّ "آبل" تواصلت مع وزارة التجارة قبل أكثر من شهر، كذلك تواصلت مع مسؤولين آخرين في الإدارة وحلفاء لها في واشنطن.

و"سي إكس إم تي" أكبر شركة لإنتاج الرقائق في الصين. وأعلنت الشركة، وفقاً لتقرير سابق لوكالة بلومبيرغ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدء الإنتاج التجاري لرقائق مخصصة لأجهزة الهاتف المحمول لتنافس بذلك شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية (Samsung Electronics)، التي تورد حالياً هذا النوع من الرقائق لشركة آبل. وأعلنت الشركة الصينية في إبريل/ نيسان الماضي، تحقيق إيرادات بلغت 50.8 مليار يوان (7.47 مليارات دولار) في الربع الأول، وصافي ربح بنحو 33 مليار يوان، مقارنة بخسارة في العام السابق. وتتوقع الشركة أن تراوح إيرادات النصف الأول من العام بين 110 و120 مليار يوان، وصافي ربح بين 66 و75 مليار يوان.

(رويترز، العربي الجديد)