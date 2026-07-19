"آبل" ترفع رسوم خدماتها في تركيا 50%

- رفعت شركة آبل أسعار خدماتها في تركيا بنسبة تتراوح بين 25% و50%، حيث ارتفعت أسعار باقات "Apple Music" و"iCloud+" بشكل ملحوظ، مما جعل تركيا ثاني أعلى دولة في رفع الأسعار بعد نيجيريا. - تضمنت الزيادات رفع سعر باقة الطلاب في "Apple Music" من 32.99 إلى 49.99 ليرة تركية، والباقة الفردية من 59.99 إلى 89.99 ليرة تركية، بينما ارتفعت باقات التخزين إلى 549.99 ليرة تركية لخيار 2 تيرابايت. - أشار الخبير إبراهيم فارس إلى أن التضخم النقدي وارتفاع الدولار إلى 47 ليرة تركية قد يكونان السبب وراء هذه الزيادات، رغم أن الأسعار في تركيا لا تزال أرخص من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

رفعت شركة آبل أسعار خدماتها في تركيا، ضمن تحديث الأسعار الدورية التي تقوم بها الشركة الأميركية، لتكون حصة تركيا، ثاني أعلى رفع للرسوم من ضمن ثماني دول طاولها رفع أسعار الخدمات اليوم. وأعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي أمس السبت، أن نسبة تحديث الأسعار بتركيا، وصلت لنحو 50% على باقات" Apple Music" وبين 25 و37% على باقات تخزين" iCloud+" زيادات تتراوح بين 25% و37.5%.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدول الأخرى التي شملها تحديث أسعار خدمات آبل، وما هي نسبة الرفع فيها؟ ما هي الخدمات الرقمية والترفيهية الأخرى التي تقدمها آبل في السوق التركية، ولماذا لا تتوفر بعض الخدمات الأخرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبذلك ارتفعت الأسعار الجديدة بعد التحديث، من 32.99 ليرة تركية إلى 49.99 ليرة تركية شهرياً (الدولار 47.14 ليرة) على باقة الطلاب في Apple Music، وارتفع سعر الباقة الفردية من 59.99 إلى 89.99 ليرة تركية. أما رسوم اشتراك الباقة العائلية فقد جرى تحديثها لتصبح 149.99 ليرة تركية شهرياً. وارتفع سعر باقة التخزين سعة 50 غيغابايت من 39.99 ليرة تركية إلى 49.99 ليرة تركية، وارتفع سعر باقة التخزين سعة 200 غيغابايت من 129.99 ليرة تركية إلى 169.99 ليرة تركية.

أسعار خدمات "آبل" في تركيا بالليرة أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

أما الباقات ذات السعة الأعلى، فقد جرى رفع الرسوم الشهرية لخيار 2 تيرابايت من 399.99 ليرة تركية إلى 549.99 ليرة تركية، وحزمة 6 تيرابايت من 1299.99 ليرة تركية إلى 1699 ليرة تركية، وحزمة 12 تيرابايت من 2499.99 ليرة تركية إلى 3399 ليرة تركية. وقال الخبير والمبرمج إبراهيم فارس إن شركة آبل تقدم للسوق التركية مجموعة من الخدمات الرقمية والترفيهية بينما هناك خدمات أخرى لا تتوفر، أو تتوفر بشكل محدود في تركيا غالباً لأسباب قانونية، مثل خدمة الدفع الإلكتروني الشهيرة "Apple Pay"، وخدمة بث الأفلام والمسلسلات الأصلية، وخدمة التمارين الرياضية الافتراضية.

اقتصاد دولي تركيا تحوّل الجغرافية إلى نفوذ اقتصادي

وكشف لـ"العربي الجديد" أن تركيا غير مستهدفة بالرفع بل شملت قائمة تحديث أسعار خدمات الشركة، دولاً عدة منها مصر وفيتنام واليابان. وأشار إلى أن نسبة الرفع بتركيا، جاءت ثانيةً، من حيث النسبة، بعد نيجيريا التي جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 55% لبعض الباقات، ومن ثم تركيا بنسب زيادة تراوحت بين 25% و50%. متوقعاً أن السبب يعود للتضخم النقدي ووصول الدولار إلى نحو 47 ليرة، لأنه وبعد تحديث الأسعار بتركيا، لم تزل أرخص من أسعار الاشتراكات في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، عند تحويل العملة.