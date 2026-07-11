آبل تتهم "أوبن إيه آي" بإغراء موظفيها السابقين وسرقة أسرارها التقنية

- رفعت آبل دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي" بسبب تسريب معلومات سرية من موظفيها السابقين، متهمةً مديرين سابقين بنقل وثائق وأجهزة سرية، مما يزيد التوتر بين الشركتين بعد شراكتهما في 2024. - استحوذت "أوبن إيه آي" على "آي او بروداكست" مقابل 6.5 مليارات دولار في 2025، بهدف تنويع أعمالها وإطلاق أجهزة معتمدة على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، كجزء من استراتيجيتها للتوسع في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية. - طلبت آبل من المحكمة منع استخدام المعلومات السرية وتعويضات مالية، مؤكدةً دفاعها عن ابتكاراتها، بينما تنفي "أوبن إيه آي" الاهتمام بالمعلومات وتواصل التحقيق.

أصبح عملاق الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" طرفا في معركة قضائية جديدة مع عملاق آخر للتكنولوجيا هو "آبل". فقد رفعت آبل دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي"، اتهمت فيها عددا من موظفيها السابقين بتسريب معلومات سرية إلى مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي" بعدما تم توظيفهم لديها.

وأشارت الدعوى التي رُفعت أمام محكمة فيدرالية في سان خوسيه في كاليفورنيا، إلى أن "أوبن إيه آي" اتبعت "استراتيجية للحصول على معلومات سرية" من "آبل". لكن متحدثا باسم "أوبن إيه آي" قال في بيان إن الشركة "ليست مهتمة بالمعلومات السرية للشركات الأخرى"، مشيرا إلى أنها لا تزال تحقق في هذه الاتهامات.

وقد أصبحت المنافسة الخشنة والتحالفات جزءا من الدينامية التي تحكم عمالقة التكنولوجيا في سباقهم للوصول إلى أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي. فقد كانت "أوبن إيه آي" موضع دعوى قضائية رفعها إيلون ماسك واتهم فيها الشركة باستغلال مساهماته لدعمها في بدايتها تحت دعوى أنها ستتحول إلى مشروع خيري لا يهدف للربحية. لكن هيئة محلفين أميركية رفضت دعوى ماسك في مايو/أيار الماضي وقالت إن القضية جرى رفعها بعد انقضاء الأوان.

تصعيد خطير

وتمثل دعوى آبل الأخيرة تصعيدا خطيرا في التوتر التجاري مع "أوبن إيه آي"، بعدما دخل الجانبان في شراكة عام 2024، لدمج محرك "تشات جي بي تي" الذي تملكه "أوبن إيه آي" في منتجات آبل.

وإلى جانب "أوبن إيه آي"، تلاحق الدعوى اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في آبل هما تانغ تان، المؤسس المشارك لشركة "آي او بروداكست" الناشئة، وجوني آيف، المسؤول السابق عن تصميم المنتجات لدى آبل.

وقد استحوذت "أوبن إيه آي" على "أي او بروداكست" في أيار/مايو 2025 مقابل 6.5 مليارات دولار، في خطوة ترمي إلى تنويع أعمال الشركة التي تُخطط لإطلاق مجموعة من الأجهزة المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

وبحسب آبل، فقد نقل تانغ تان معه وثائق داخلية عند مغادرته الشركة عام 2024. وذكرت الدعوى أنّ تان الذي يتولى حاليا رئاسة قسم المنتجات المادية في "أوبن إيه آي" يسعى إلى الحصول على بيانات إضافية من موظفي آبل الذين يتقدمون لشغل وظائف في "أوبن إيه آي".

وتتهم أوراق الدعوى موظفا سابقا آخر في آبل هو، تشانغ ليو، بالاحتفاظ بأجهزة خاصة بالشركة بعد مغادرته اياها عام 2026، والاستمرار في الوصول إلى الشبكة المعلوماتية الداخلية. وقالت آبل "بما أن أكثر من 400 موظف سابق في أبل يعملون الآن في أوبن إيه آي، فليس من المستغرب أن يكون لدى بعضهم معرفة بمعلومات سرية ومحمية".

وطلبت آبل من المحكمة منع "أوبن إيه آي" من استخدام المعلومات السرية لموظفيها الحاليين والسابقين، كما طلبت تعويضات من دون تحديد مبالغ معينة. وقال متحدث باسم الشركة في تصريح لوكالة فرانس برس: "سندافع دائما عن جهود فرقنا وابتكاراتها، ونتخذ الخطوات المناسبة لتحقيق ذلك".

ومن شأن هذه الدعوى تعقيد الأمور بالنسبة إلى "أوبن إيه آي" التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وتعتبر الشركة التي تُقدر قيمتها بنحو 852 مليار دولار، أن التوسع في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية محرّك رئيسي للنمو.

وقالت آبل إنها حاولت تسوية النزاع مع "أوبن إيه آي" خارج المحكمة قبل عدة أشهر، وطالبتها بوقف هذه الممارسات وإزالة أي مواد مملوكة لآبل، لكنها لم تتلق أي رد، ما دفعها إلى رفع الدعوى.