آبل بقيمة 4.88 تريليونات دولار تزيح إنفيديا من صدارة العالم

- استعادت شركة آبل صدارة الشركات الأكثر قيمة سوقية في العالم بقيمة 4.88 تريليونات دولار، متجاوزة إنفيديا التي تراجعت إلى 4.86 تريليونات دولار بعد انخفاض سهمها بنسبة 3.5%. - بدأت آبل في تعزيز مكانتها في الذكاء الاصطناعي من خلال تحديث مساعدها الصوتي "سيري"، مما يعزز تكامل الذكاء الاصطناعي مع خدماتها الرقمية وقاعدة مستخدميها الواسعة، مع الحفاظ على سياسة الخصوصية. - رغم استعادة آبل للصدارة، تظل المنافسة مع إنفيديا قائمة بسبب الفارق الضئيل في القيمة السوقية، وتواجه آبل تحديات مثل ارتفاع أسعار منتجاتها وتأثيرها على الطلب.

تربعت شركة التكنولوجيا الأميركية "آبل" على صدارة تصنيف أكثر الشركات قيمة سوقية في العالم، وأزاحت "إنفيديا" من المركز الأول الذي احتفظت به منذ يونيو/حزيران 2025، في تحول يعكس اتساع رهانات المستثمرين على الذكاء الاصطناعي خارج الشركات المستفيدة مباشرة من الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق.

وبلغت القيمة السوقية لـ "آبل" خلال تعاملات اليوم الجمعة نحو 4.88 تريليونات دولار، مقابل قرابة 4.86 تريليونات دولار لإنفيديا، بعدما انخفض سهم الأخيرة بنسبة 3.5%، بينما حافظ سهم آبل على استقراره. وعادت آبل بذلك إلى المركز الأول للمرة الأولى منذ إبريل/نيسان 2025.

من المتأخر في السباق إلى الشركة الأعلى قيمة

ظلت "آبل" لفترة طويلة تُصنف باعتبارها متأخرة عن منافسيها في سباق الذكاء الاصطناعي، خاصة أنها لم تنفق مبالغ مماثلة لما تخصصه شركات التكنولوجيا الأخرى لتطوير النماذج وبناء البنية التحتية الحاسوبية. غير أن نظرة المستثمرين بدأت تتغير، إذ يرى محللون أن الشركة تتمتع بقدرة أكبر على تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات من خلال خدماتها الرقمية، وقاعدة مستخدمي أجهزتها الواسعة، وقدرتها على دفع العملاء إلى تحديث هواتفهم وحواسيبهم عند طرح مزايا جديدة.

ونقلت "رويترز" عن رئيسة الاستثمار في شركة إدارة الثروات "بي آر آي"، توني ميدوز، قولها إن "آبل كانت تُعد متأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي بسبب عدم إنفاقها على تطوير النماذج، إلا أن المزاج الاستثماري تغير". وأضافت أن "الشركة أقل تعرضاً لضغوط الإنفاق الرأسمالي، وأكثر قدرة على تحقيق عائدات من الذكاء الاصطناعي عبر الخدمات وارتباط المستخدمين بمنظومتها وتحديث الأجهزة"، معتبرة أن إعادة تقييم السهم تعكس الثقة في استدامة الأرباح أكثر مما تعكس رهاناً مضاربياً على الذكاء الاصطناعي.

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سيري وبيانات المستخدمين

وعززت "آبل" موقعها بعد إطلاق تحديث طال انتظاره لمساعدها الصوتي "سيري"، في محاولة لتقليص الفجوة مع شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وتراهن الشركة على إدماج المساعد بصورة أعمق مع بيانات المستخدم الموجودة على الهاتف، بما يسمح له بتقديم إجابات أكثر فائدة وتنفيذ مهام أكثر تعقيداً.

ويرى محللون أن البيانات الشخصية المخزنة على مئات الملايين من هواتف آبل تمثل مورداً مهماً يمكن أن يمنحها أفضلية كبيرة. إلا أن التحدي يتمثل في الاستفادة من هذه البيانات من دون الإخلال بسياسة الخصوصية التي بنت الشركة جزءاً كبيراً من صورتها التجارية عليها.

ويأتي هذا الإنجاز في مرحلة انتقالية داخل آبل، مع استعداد الرئيس التنفيذي تيم كوك لمغادرة منصبه وتسليم القيادة في سبتمبر/أيلول إلى جون تيرنوس، أحد أبرز مسؤولي الأجهزة في الشركة. وقد يؤثر استرداد الصدارة وتقدم استراتيجية الذكاء الاصطناعي في تقييم الأشهر الأخيرة من قيادة كوك.

صدارة قابلة للتبدل

كان صعود "إنفيديا" خلال الأعوام الأخيرة واحداً من أبرز التحولات في تاريخ الأسواق، إذ أصبحت في أكتوبر/تشرين الأول أول شركة تتجاوز قيمتها السوقية خمسة تريليونات دولار، مدفوعة بالطلب الاستثنائي على رقائق الذكاء الاصطناعي. لكن خسارة المركز الأول لمصلحة "آبل" لا تعني أن ترتيب الشركتين أصبح نهائياً، لأن الفارق بينهما لا يتجاوز نحو 20 مليار دولار، وهو مبلغ محدود مقارنة بحجمهما، ويمكن أن يتبدل خلال جلسة تداول واحدة.

كما لا تزال "إنفيديا" المستفيد الأكبر من الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وقد تستعيد الصدارة في حال تحسن سهمها أو تجدد إقبال المستثمرين على شركات الرقائق.

وفي المقابل، تواجه آبل تحدياتها الخاصة، بعدما رفعت أسعار بعض منتجاتها لتعويض زيادة التكاليف، وهي خطوة قد تؤثر في الطلب على الأجهزة إذا تعرض المستهلكون لمزيد من الضغوط المالية.

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أكبر عشر شركات في العالم

تتغير القيم السوقية لحظة بلحظة تبعاً لتحركات الأسهم وأسعار الصرف، ووفق ترتيب منصة "تريدينغ فيو"، جاءت الشركات العشر الكبرى على النحو الآتي:

1- شركة آبل الأميركية: 4.88 تريليونات دولار.

2- شركة إنفيديا الأميركية: 4.86 تريليونات دولار.

3- شركة ألفابت الأميركية: 4.51 تريليونات دولار.

4- شركة مايكروسوفت الأميركية: 2.94 تريليون دولار.

5- شركة أمازون الأميركية: 2.74 تريليون دولار.

6- شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات: 1.96 تريليون دولار.

7- شركة برودكوم الأميركية: 1.88 تريليون دولار.

8- شركة سبايس إكس الأميركية: 1.79 تريليون دولار.

9- شركة ميتا الأميركية: 1.73 تريليون دولار.

10- شركة أرامكو السعودية: 1.71 تريليون دولار.

القيمة السوقية لأكبر 10 شركات في العالم أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وتظهر القائمة استمرار الهيمنة الأميركية على قمة الأسواق العالمية، إذ تستحوذ الشركات الأميركية على تسعة من المراكز العشرة الأولى، بينما تمثل أرامكو السعودية الشركة الوحيدة من خارج قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات والاتصالات الرقمية بين العشرة الكبار.

كما يوضح الترتيب أن المنافسة لم تعد تدور فقط حول امتلاك أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي، وإنما تشمل أيضاً الشركات التي تمتلك قاعدة مستخدمين ضخمة وقدرة على إدماج التكنولوجيا في الأجهزة والخدمات وتحويلها إلى إيرادات مستمرة.