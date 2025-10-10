 الأردن: جاهزون لإرسال 3 آلاف شاحنة إغاثة إلى غزة أسبوعيا

قال الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية حسين الشبلي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "الأردن على جاهزية كبيرة لإرسال 3 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية والمعونات الإغاثية أسبوعيا إلى قطاع غزة، على أن تتم إزالة العوائق التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام المساعدات المرسلة إلى الأشقاء بوسائل مختلفة".

وأكد الشبلي مجددا جاهزية الهيئة لإرسال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة مباشرة وفور إزالة المعوقات التي يضعها الاحتلال أمام حركة الشاحنات والمساعدات، وأن "هناك تعاونا كبيرا بين الجهات ذات العلاقة، بخاصة القوات المسلحة الأردنية لغرض إيصال المساعدات للأشقاء هناك". وقدّر حجم المساعدات الموجودة حاليا لدى الهيئة ومخزنة في مستودعاتها بحوالي 24 ألف طن تشمل مواد غذائية وطبية وإغاثية، ساهمت في توفيرها شركات وهيئات محليات وتبرعات شخصية من المواطنين، وكذلك ما تقدمه جهات دولية بصفة مساعدات من خلال الأردن.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن بلاده على استعداد لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود لإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لإنهاء المجاعة التي يواجهها القطاع، وأكّد استمرار الأردن "بدوره الإنساني الرئيس في إدخال المساعدات إلى غزة وبالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة".

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قبل أسبوع، إن الأردن ما زال يواصل جهوده واتصالاته لاستئناف إرسال المساعدات الإنسانية من خلال فتح الممر الإغاثي الأردني إلى قطاع غزة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إغلاق معبر الكرامة مع الجانب الأردني أمام حركة الأفراد والبضائع في الضفة الغربية "إلى أجل غير مسمى"، في أعقاب إطلاق نار ومقتل إسرائيليين على يد سائق أردني الشهر الماضي، فيما فسر مراقبون القرار بأنه رد على إعلان عدة دول اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وأكد الشبلي جاهزية الهيئة لاستئناف إرسال المساعدات فور إعادة فتح المعبر، مشيراً إلى أن مستودعات الهيئة لديها مساعدات إغاثية وإنسانية تكفي لتحميل ألف شاحنة فوراً، مع تعزيز مخزوناتها أولاً بأول، بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة. وبلغ عدد قوافل المساعدات الأردنية المرسلة إلى القطاع 201 قافلة بواقع 8 آلاف و664 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية.

وأعلنت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيضاً تفعيل المخبز الخاص بها، حيث وزعت خبزاً وأكياس طحين للعائلات النازحة في مخيمات جنوب قطاع غزة ووسطه، مع تأكيد استمرارية عمل مخابزها لتقوم بتقديم خدمة مجانية للعائلات النازحة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها أبناء القطاع لأكثر من عامين. وتعمل مخابز الحملة جنوبي القطاع ووسطه حالياً بشكل دائم لتقديم الخبز للعائلات.