يقيم "مختبر اللغة والتواصل" في "المركز الجامعي أحمد زبانة" في مدينة غليزان (غرب العاصمة الجزائرية) عند العاشرة من صباح الإثنين المقبل ندوة بعنوان "المرأة في المثل الشعبي الجزائري" بمشاركة أكاديميين وباحثين متخصّصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية والأنثروبولوجيا.

تقارب الندوة خمسة محاور أساسية، هي: صورة المرأة وموقعها في المثل التربوي- التعليمي، وفي المثل الثقافي، وفي المثل السياسي، وفي المثل الاقتصادي، وفي المثل الاجتماعي.

من بين الأوراق المقدّمة؛ "الأنساق الثقافية المضمرة في المثل الشعبي الجزائري" لـ مفلاح بن عبد الله، و"الأمثال الشعبية للمرأة الجزائرية: قراءة في المعتقد والدلالات" لـ حمو عبد الكريم، و"مكر المرأة موضوع غواية في المثل الشعبي" لـ سامية دهيمي، و"المرأة وشبكة العلاقات الاجتماعية في المثل الشعبي" لـ غندوز محمد وبويش منصور، و"تمثلات تشاكل صور المرأة في الأمثال الشعبية" لـ نسبية مساعدية، و"صورة المرأة في المثل الشعبي الأمازيغي" لـ نصيرة ريلي، و"نظرة المجتمع للمرأة في المثل الشعبي: مدينة تلمسان نموذجاً" لـ ليلى صديق.

إلى جانب ورقة بعنوان "بلاغة وجمالية وصف المرأة في المخيال الشعبي" لـ العربي عبد القادر، و"الثقافة الشعبية الجزائرية واستراتيجيات إنتاج التصورات" لـ بوعيشة بوعمارة، و"سلطة المثل" لـ آيت سعيد آسيا، و"بين وصم المضامين والإبعاد: مجتمع أدرار نموذجاً" لـ مقدم مبروك وفاطمة عبابو، و"صورة المرأة ودورها في مؤسسة الزواج: مقاربة سيمائية" لـ سرير عقيلة، و"دراسة تحليلية" في ثلاثة أمثال مختارة" لـ طيبي بوعزة وبلعيد لحسن، و"صور المرأة في المثل الشعبي في وهران" لـ عائشة واضح، و"الاختزالات السلبية لصورة المرأة" لـ فتيحة بن فرحات ووليدة مجراب.

كما تحضر ورقة بعنوان "دراسة مقارنة في التراث الجزائري العربي والأمازيغي" لـ عبد اللطيف حواء، و"الصورة النمطية للمرأة في المثل الاجتماعي" لـ ميلودي فتيحة، و"صورة المرأة وموقعها: المثل التربوي التعليمي أنموذجاً" لـ نذيرة عمارة، و"موضوعة المرأة في ربعيات عبد الرحمان المجدوب بين الجمالية والحجاجية" لـ عبد الله بوقصة، و"المرأة والقيم التربوية في الأمثال الشعبية" لـ جغدم الحاج.



