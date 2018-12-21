يقيم "المقهى الثقافي الحر" بالتعاون مع "الجمعية الثقافية للإبداع والتفكير الإيجابي" في تونس العاصمة أمسية عند السابعة من مساء غدٍ السبت، تتضمّن قراءات مسرحية لأعمال المسرحي التونسي عز الدين قنون (1952 - 2015).

يُعتَبر قنّون أحد أبرز كتّاب ومخرجي المسرح التونسي، كتب وأخرج عدّة نصوص للمسرح، يَقرأ كلّ من المسرحيّين غسان غضّاب وسحر الرياحي وطلال أيوب عدداً منها خلال الأمسية.

من بين أعمال قنون: "الدالية" (1988)، و"المصعد" (1994)، و"طيور الليل" (1996)، و"حب في الخريف" (1997)، و"نواصي" (2000)، و"ولنتكلّم بصمت" (2003).

أما مسرحية قنون الأخيرة، فهي "غيلان" التي اكتفى بإخراجها في حين كتبت نصّها ليلى طوبال، وهو عمل يسائل قضايا الوضع الراهن ويستفزّ فكر الإنسان الرافض للقيود مهما كان نوعها، وكان موجّهاً إلى العموم وليس إلى النخبة كما هي معظم أعماله السابقة.

يبتعد قنون في كتاباته المسرحية عن الشكل التقليدي، ويميل إلى التجريب واللغة الاستعارية التي يتجاور فيها الواقع التخييلي مع الواقع الموضوعي.

أسّس عام 1981 "فرقة المسرح العضوي" ونجح في إعادة إطلاق "قاعة سينما الحمراء" التي أصبحت مركزاً ثقافياً وسط العاصمة، ومسرحاً يشهد ورشاً مستمرة للتدريب المسرحي، حيث انفتح على كامل أطياف المسرحيين من عرب وأفارقة وأوروبيين، وكذلك على مسرح الهواة والمسرح المدرسي. كما أسّس في 2001، "المركز العربي الأفريقي للتكوين والبحوث المسرحية".