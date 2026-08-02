130 قطعة مصرية في معرض "كنوز الفراعنة" بسان فرانسيسكو

- افتتح متحف "دي يونغ" في سان فرانسيسكو معرض "كنوز الفراعنة"، الذي يضم 130 قطعة أثرية من المتحف المصري ومتحف الأقصر، ويستمر حتى 31 يناير 2027، مع عرض قطع لأول مرة في أمريكا الشمالية. - يغطي المعرض ثلاثة آلاف عام من التاريخ المصري، موزعًا على ستة أقسام تشمل السلطة الملكية، الحياة اليومية، وطقوس الموت، مع عرض تماثيل ومجوهرات وأثاث جنائزي. - يخصص المعرض مساحة لمكتشفات "المدينة الذهبية" من القرن الرابع عشر قبل الميلاد، ويشمل دليلًا موسعًا يحتوي على 250 صورة، وسينتقل إلى متحف كيمبل في تكساس في مارس 2027.

بعد أربعة أعوام من استضافته معرض "رمسيس العظيم وذهب الفراعنة"، افتتح في متحف "دي يونغ" في سان فرانسيسكو، أمس السبت، معرض "كنوز الفراعنة"، ويضم 130 قطعة أثرية معارة من المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة، ومتحف الأقصر للفن المصري القديم، بينها قطع تُعرض للمرة الأولى في أميركا الشمالية، ويستمر حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2027.

يشمل المعرض قرابة ثلاثة آلاف عام، تبدأ من توحيد مصر قرابة عام 3100 قبل الميلاد، وتنتهي عند دخولها تحت الحكم الروماني عام 30 قبل الميلاد، وتتوزع القطع على ستة أقسام تتناول السلطة الملكية، وحاشية الفرعون، والمعتقدات الدينية، والحياة اليومية، ومكتشفات "المدينة الذهبية"، وطقوس الموت والحياة الأخرى. وتتضمن القطع المعروضة تماثيل مصنوعة من الغرانيت والحجر الجيري، إضافة إلى مجوهرات ذهبية وأوانٍ خزفية وأثاث جنائزي، إلى جانب أدوات وقوالب طينية استخدمت في الورش القديمة.

ومن القطع التي يتضمنها المعرض: تمثال "ثالوث منكاورع"، الذي يعود إلى عصر الدولة القديمة، وقلادة الملكة إياح حتب، المرتبطة بالمكافآت العسكرية والشجاعة، إضافة إلى طوق بسوسنس الأول الذهبي، وتمثال سن نفر وزوجته سن تناي وابنتهما المنحوت من حجر شديد الصلابة. ويضم المعرض أيضاً كرسي الأميرة سات آمون المصنوع من الخشب المذهب، والذي يرجع إلى عهد أمنحتب الثالث. أما في القسم المتصل بالحياة الأخرى، فتعرض قطع من المقابر الملكية المكتشفة في تانيس، ومن بينها: قناع جنائزي ذهبي، وغطاء مومياء بسوسنس الأول، وقلادة صدرية مصنوعة من الذهب والزجاج. ويضم المعرض أيضاً الغطاء الداخلي لتابوت عنخ إف إن موت، والتابوت الآدمي الخارجي لجدة أخناتون.

كذلك يخصص المعرض مساحة خاصة لعرض عشرين قطعة أثرية من مكتشفات "المدينة الذهبية"، التي عُثر عليها عام 2021 في البر الغربي للأقصر، وتعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. ويرافق المعرض الجديد دليل موسع يقع في 388 صفحة يضم نحو 250 صورة، بينها صور للقطع التقطها المصور الإيطالي ماسيمو ليستري. ومن المقرر أن ينتقل المعرض إلى متحف كيمبل للفنون في فورت وورث بولاية تكساس، حيث يستمر من 14 مارس/ آذار إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2027.