12 عرضاً مسرحياً خلال مهرجان المسرح الحر في عمّان

- مهرجان المسرح الحر الدولي في عمّان يعزز المبادرات المسرحية المستقلة ويهدف لتوسيع جمهور المسرح، ويستمر حتى 21 مايو، بالتزامن مع الدورة السابعة لمهرجان المسرح الحر الشبابي، بمشاركة فرق عربية ودولية ومحلية. - يضم المهرجان عروضًا دولية مثل "سراب" من الأردن و"هوما" من تونس، وعروضًا شبابية أردنية تتنافس على جوائز متعددة، مما يعزز التبادل الثقافي بين المسرح العربي والتجارب الأجنبية. - يشمل البرنامج لقاءات مع فنانين وورش تدريبية، ويختتم بحفل توزيع الجوائز، مما يجمع بين التجربة المحترفة والمنصة الشبابية في فضاء مسرحي واحد.

ارتبط مهرجان المسرح الحر الدولي في العاصمة الأردنية عمّان بالمبادرات المسرحية المستقلة، وبالسعي إلى توسيع جمهور الخشبة خارج العروض الرسمية. وتتواصل فعاليات دورته الحادية والعشرين على المسرح الرئيس في المركز الثقافي الملكي، حتى 21 مايو/ أيار الجاري، وتُعقد دورة هذا العام بالتزامن مع الدورة السابعة من مهرجان المسرح الحر الشبابي، بمشاركة فرق عربية ودولية ومحلية.

وتضم قائمة العروض في المسار الدولي: "سراب" من الأردن، للمخرج المعتمد المناصير، و"هوما" من تونس للمخرجة سيرين قنون، و"غضب الجدات" من فلسطين للمخرجة ماشا سمعان، و"الحبل" من لبنان للمخرج هشام زين الدين، و"عرس الدم" من المغرب، للمخرج ياسين أحجام، إضافة إلى العرض الإيطالي "مشروع كوبيليا: أداء منفرد" للمخرجة كاترينا موكي سيسموندي، بما يوسّع خريطة المشاركة بين المسرح العربي، وتجارب أدائية أجنبية.

أما المسار الشبابي، فيشهد مشاركة ستة عروض أردنية هي: "المغنية الصلعاء" للمخرج كامل الشاويش، و"الباب" للمخرج حسن المراشدة، و"الطائرة الورقية" للمخرج أحمد معاليقي، و"ترويض الشرسة" للمخرجة شمس العامري، و"التماثيل الزجاجية" للمخرجة آية الخطيب، و"ضوء" للمخرجة ريتا عكروش. وتتنافس هذه العروض على جوائز أفضل عرض، وأفضل ممثل وممثلة، والسينوغرافيا، والإخراج، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

واختيرَت العروض المشاركة من أصل 142 طلباً من دول عربية مختلفة. يوم السبت الماضي، افتُتح مهرجان المسرح الحر الدولي بعرض بصري عن عمّان القديمة ووسطها ومحطة القطار، قبل تقديم العرض الغنائي "دخلك يا زيزفونة"، من إنتاج فرقة المسرح الحر، بمشاركة فنانين أردنيين من أجيال مختلفة، وتلا ذلك تكريم حسين الخطيب، نقيب الفنانين الأردنيين الأسبق، ومحمد حلمي، وغادة عباسي، ثم قُدّم عرض "الخياطتان" للمخرجة سارة أبو السعود ضمن المسار الشبابي.

ويتضمن البرنامج أيضاً لقاءات مفتوحة مع الفنانين السوريين نانسي خوري ووسيم قزق، وفارس الحلو، إلى جانب ورشة تدريبية في تقنيات التمثيل يقدّمها قزق. ويختتم المهرجان بحفل توزيع الجوائز، في دورة تسعى إلى الجمع بين التجربة المحترفة، والمنصة الشبابية ضمن فضاء مسرحي واحد. وقد راكم مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي في عمّان حضوره، على مدى نحو عقدين، بوصفه منصة تستقبل عروضاً محلية وعربية ودولية، وتفتح المجال أمام تجارب مسرحية محترفة وأخرى شبابية.