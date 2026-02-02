يد اصطناعية تزاحم الكتّاب والمصممين في تونس

- نظم اتحاد الناشرين التونسيين والرابطة الدولية للنشر المستقل دورة تدريبية حول "إدماج الذكاء الاصطناعي في صناعة الكتاب"، تلتها فعاليات مثل "الذكاء الاصطناعي والأدب" في تونس العاصمة، مع عدم مناقشة المخاوف بعمق. - الكاتبة سندس بن خليفة أثارت جدلاً بنشرها كتباً باستخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرةً إياه "يداً اصطناعية"، مما يثير تساؤلات حول فقدان الكتابة لجماليتها الإنسانية. - برزت ظاهرة الأغلفة المولدة اصطناعياً في معرض تونس الدولي للكتاب 2025، مما يهدد دور الفنانين التقليديين، مع التركيز على الفوائد النفعية مثل توفير الوقت وخفض التكاليف.

في الصيف الماضي، أشرف اتحاد الناشرين التونسيين والرابطة الدولية للنشر المستقل، على دورة تدريبية واسعة للناشرين، تمثّل شعارها في "إدماج الذكاء الاصطناعي في صناعة الكتاب". على أثرها تعددت التظاهرات، وكان آخرها "الذكاء الاصطناعي والأدب: قراءات جديدة في عصر الرقمنة" التي انعقدت في تونس العاصمة نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ضمن هذا الزخم لم تقدّم سوى خطابات الاحتفاء بالتقنية الجديدة، أما الهواجس التي يبعثها دخول هذا الجيل الجديد من المعرفة وما يلقيه من ظلال، سواء مستقبل الكتابة، أو إخراجها، فما زالت مؤجلة، رغم أن أثر هذه التحولات أمسى ملاحظاً في صناعة الكتاب التونسية.



كتابة ميكانيكية

خلال السنتين الماضيتين، نشرت الكاتبة سندس بن خليفة أربعة كتب، أعلنت بصراحة إتمامها عن طريق استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي على خلاف غيرها من الكتاب. هذه الجرأة، وإن حسبت لها، إلا أنها تكشف أيضاً جانباً من سوء الفهم لطريقة عمل هذه التقنيات، وصولاً، وهذا الأخطر، لدورها في عملية الكتابة. وعندما يجرفها الحماس، تتحدث سندس عن التطبيقات التي تكتب لها محتوى المتن وتستجلب لها الأفكار، ثم تعود للتخفيف من خطورة هذا الدور عبر وصفه بأنه مجرد "يد اصطناعية" تساعد الكاتب، على تحقيق مراده. ثم تستدرك من جديد، للتأكيد على دور التقنية في العملية، إذ تتوسط مرحلتين. مرحلة أولى تبادر فيها للحوار مع التقنية، من أجل عرض أفكارها، ومرحلة أخيرة تتمثل في الاطلاع على ما أنتجه الذكاء الاصطناعي من أجل تدقيقه، وتغيير بعض الكلمات وتحسين صيغ أخرى. وما بين هاتين المرحلتين، أي مرحلة الكتابة نفسها، فقد أمست خارج نطاقها وسلطتها.

الخطير هنا، أن تلك اليد الاصطناعية، تمسي هي المؤلف فعلاً، ويمسي الكاتب مجرد مدقق أو مصحح بياني بحسب الحالة، لتفقد الكتابة الأدبية أي أهمية لها، متى ما خلت من جمالية التدخل الإنساني الفني، وتمسي معها مجرّد كتابة ميكانيكية، سرداً جافّاً، لا خصوصية له. وهذا العمل الميكانيكي، الذي يقتصر فيه دور الكاتب على إجراء بعض الإضافات أو التعديلات البسيطة يصبح عملاً كمياً، يقاس بالعدد، لا القيمة. بالرغم من كلّ ما سبق، ما زالت موجة اللجوء لتقنيات الذكاء الاصطناعي محدودة في سياق الكتابة، مقارنة بمجال النشر.



أغلفة مولّدة اصطناعياً

برزت هذه الظاهرة للعلن، مع معرض تونس الدولي للكتاب لسنة 2025. يومها ظهر جناح دار نشر فتية اسمها "حكايات edtiton" واصطبغت كلّ كتبها بلون أصفر باهت وتصميم واحد تقريباً، من الجلي أنها مولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي، مع تدخل بسيط لاحق الهدف منه، إضافة العناوين والتفاصيل التقنية.

أثر هذه التحولات أمسى ملاحظاً في صناعة الكتاب التونسية



لم تكن نتيجة هذا التوجه، سوى إضفاء مزيد من المباشرة، إذ يخلو الكتاب من أي منحى جمالي تأويلي. بل على النقيض من ذلك، تقدم الأغلفة المولّدة اصطناعياً صوراً مستهلكة وعادية، على غرار مجموعة قصصية بعنوان "السيناريست: قصص حب ريفية" للكاتب خالد شوكات. وتماماً كما يتبادر لذهن أي شخص يسمع العنوان أول مرّة، جاء الغلاف على صورة كهل أربعيني، يرتدي نظارة، وينظر من نافذة قطار نحو لافتة ريفية. طبعاً مع اللون الباهت السابق نفسه، وبدون أي مجهود حقيقي، تقتل التقنية وجهاً آخر لغموض العمل وجماليته.

اليوم لا يقتصر تهديد مثل هذا المنحى، على حضور الفنّانين التشكيليين في مجال صناعة الكتب، بل يمتد ليشمل المصمّمين أنفسهم، إذ يبدو أن هذا زمن ازدهار مجال تصميم أغلفة الكتب إلكترونياً، واختزلت مدة العملية التصميمية عبر مولّدات الذكاء الإصطناعي لدقائق، بعد أن كانت تستهلك ساعات من عمل المصمم. وبتكلفة ضئيلة للغاية، أو شبه معدومة. وهو ما أشار إليه رئيس اتحاد الناشرين التونسيين رياض بن عبد الرزاق، مستعرضاً مزاياه الأخرى، وأهمها التحرر من معيقات الملكية الفكرية عند اختيار التصاميم والصور للأغلفة.

بين ما يطرحه عبد الرزاق بالنسبة للنشر، أو ما تقدمه سندس بن خليفة بالنسبة للكتابة نفسها، يبدو أن الإشكال يكمن في أفق نظر ضيق، لا يرى زاوية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي إلا من مقاربة نفعية محضة: ربح الوقت أو خفض التكلفة، أما الصورة العامة، لمستقبل القطاع نفسه، فالنقاش حولها مؤجل إلى حين.