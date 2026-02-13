"يحيا الفن الحي" في عرض استعادي لألبرتو غريكو

- معرض "ألبرتو غريكو: يحيا الفن الحي" في متحف الملكة صوفيا بمدريد يستعرض أكثر من 200 عمل ووثيقة، موثقاً مسيرة الفنان الأرجنتيني من 1949 إلى 1965، حيث انتقل من الشعر والرسم إلى تأسيس مفهوم "الفن الحي". - المعرض يبرز محطات غريكو الرئيسية، من تنقلاته بين باريس وروما ومدريد، إلى تبنيه "اللاشكالانية العنيفة" واستخدامه مواد غير تقليدية، مما مهد لفكرة "الفن الحي" التي نقلت الفن إلى الشارع. - المعرض يركز على إنتاج غريكو المتنوع، من الرسومات والكولاجات إلى العروض الحية، ويصدر كتالوغاً يضم صور الأعمال ومقالات بحثية.

في قراءة شاملة لتجربة الفنان الأرجنتيني ألبرتو غريكو ومساره، افتتح أول أمس الأربعاء، في متحف الملكة صوفيا الوطني للفنون في مدريد، معرض استعادي بعنوان "ألبرتو غريكو: يحيا الفن الحي"، ويستمر حتى 8 يونيو/ حزيران المقبل. ويضمّ المعرض أكثر من 200 عمل ووثيقة، توثّق أعمال غريكو في الفضاء العام.

ويعتمد مساراً زمنياً ومفاهيمياً موزّعاً على ثماني قاعات تغطي الفترة الممتدة من 1949 إلى 1965، جامعاً بين بداياته في الشعر والرسم، والتحوّلات التي قادته إلى تأسيس مفهوم "الفن الحي"، أي نقل مركز العمل الفني من المساحات التقليدية إلى الشارع.

ويستعيد المعرض محطات رئيسية من تجربة غريكو، من تنقّلاته بين باريس وروما ومدريد، وتضم القاعة الأولى أعماله منذ أواخر الأربعينيات حتى 1961، بما في ذلك نصوصه المبكرة في الشعر والقصة مثل "مخلوق بشري" و"حفلة" و"لا أحمق ولا كسول"، إلى جانب وثائق تضع هذه البدايات في سياق علاقته بالدوائر الأدبية والفنية، والتحوّلات التي ستقوده لاحقاً إلى كسر الإطار التقليدي للعمل الفني، حيث تضم القاعة الثانية أعمالاً تُظهر تبنّي غريكو "اللاشكالانية العنيفة" في تعامله مع اللوحة، ودفعه المادة إلى أقصى حدودها التعبيرية، باستخدام القطران والزيت ومواد إضافية. وقد مهّدت هذه المرحلة لفكرة "الفن الحي"، التي وُلدت من شعوره بأن الأشكال التقليدية لم تعد تتّسع للموضوع الفني.

وتضم القاعة الثالثة ما شكّل نقطة الانعطاف بين 1961 و1963: من ملصقات "الدعاية الذاتية" التي غطّى بها شوارع بوينس آيرس، إلى إعلان تأسيس "الفن الحي" عام 1962. أما القاعة الرابعة فتخصّص مساحة لسنواته الإسبانية، واضعة تدخلاته ضمن سياق إسبانيا تحت حكم فرانكو، حيث نفّذ غريكو أعمالاً أدائية في مدريد.

كما يركّز المعرض عبر تقسيماته المختلفة على إنتاج غريكو المتنوع من الرسومات والكولاجات والكتابات والصور الفوتوغرافية، حيث تتقدّم فكرة "الخط السيئ" بوصفها تمرّداً على الانضباط، وقد بلغ مساره في التجريب ذروته، في إدماجه أشخاصاً حقيقيين داخل القماش في عروض حيّة. ويصدر المتحف كتالوغاً يضم صور الأعمال ونصوصاً مختارة، إلى جانب مقالات لعدد من الباحثين.