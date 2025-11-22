- أثارت النسخة الخاصة بالذكرى العشرين لرواية "وليمة الغربان" جدلاً حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الغلاف، حيث أشار متابعون إلى علامات تدل على ذلك، لكن شركة Fevre River نفت هذه الادعاءات تماماً. - جورج آر. آر. مارتن يواجه تحديات في عصر التقنية الحديثة، حيث يقود دعوى قضائية ضد OpenAI وMicrosoft لاستخدامهما أعماله المحمية بحقوق النشر لتدريب نماذج توليدية. - يستمر مارتن في العمل على روايته "رياح الشتاء"، بينما تثير قضاياه المتعلقة بالذكاء الاصطناعي نقاشاً حول مستقبل الإبداع الأدبي والفني.

تثير روايات الكاتب الأميركي جورج آر. آر.مارتن، ضمن سلسلة "أغنية الجليد والنار"، اهتماماً واسعاً لدى جمهور القرّاء، سواء بعد تحوّلها إلى مسلسل تلفزيوني ذي شعبية، أو بفعل التحديات الخاصة التي يواجهها صاحبها (77 عاماً) في عصر التقنية الحديثة. ومن أبرز هذه التحديات، الجدل الدائر حول استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الفني والأدبي، خصوصاً مع تصاعد المخاوف المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وجدوى العملية الإبداعية.

في هذا الإطار، أثارت النسخة الخاصة بالذكرى العشرين لرواية "وليمة الغربان" جدلاً واسعاً بعد صدورها مؤخراً عن دار Penguin Random House. تضم الطبعة الفاخرة رسومات توضيحية للفنان جيفري آر. ماكدونالد، لكن العديد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي مثل "ريديت" و"إكس" أشاروا إلى وجود علامات تدل على احتمال استخدام برامج اصطناعية في تصميم بعض عناصر الغلاف، مثل التفاصيل غير الدقيقة والأشكال غير المتناسقة في الرسومات.

ردّاً على هذه الاتهامات، أصدرت رايا غولدن، المسؤولة عن الإشراف الفني وتطوير الترخيص في شركة Fevre River، بياناً رسمياً نُشر في المدونة الرسمية للكاتب (https://georgerrmartin.com/notablog/) نفت فيه تماماً استخدام أي من هذه البرامج في إنشاء الرسومات الخاصة بالنسخة الجديدة. وأكدت غولدن، التي تتولى الموافقة على جميع الأعمال الفنية المرخصة المتعلقة بروايات مارتن، أن فريق العمل لا يستخدم ولن يتعامل طوعاً مع فناني الذكاء الاصطناعي بأي شكل.

ليست هذه المرّة الأولى التي يجد فيها جورج آر. آر. مارتن نفسه في قلب هذا الجدل، إذ يقود مع مجموعة من الكُتّاب الأميركيين دعوى قضائية ضدّ شركتَي OpenAI وMicrosoft، متّهمين إياهما باستخدام أعمال محمية بحقوق النشر، من بينها أعمال مارتن، لتدريب نماذج توليدية مشابهة. ويُشار إلى أن مارتن يواصل العمل على إنهاء روايته "رياح الشتاء" (الجزء السادس من السلسلة)، في الوقت الذي تقول قضاياه المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الكثير حول مستقبل الإبداع الأدبي والفني، وهو نقاش يتجاوز، بطبيعة الحال، عالم "أغنية الجليد والنار"، ليشمل المشهد الثقافي بأكمله.