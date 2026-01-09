وقف نشر ديوان "أيام خديجة" للشاعر المصري علي منصور

- توقّف صدور ديوان "أيام خديجة" للشاعر علي منصور بعد سحبه من المطبعة بقرار من الهيئة المصرية العامة للكتاب، دون توضيح الأسباب، رغم اكتمال إجراءات نشره وانتظار دام ثلاث سنوات. - أثار سحب الديوان ردود فعل واسعة، حيث اعتبر البعض أن القرار جاء كعقاب لمنصور بعد نشره مقالاً مثيراً للجدل في "مجلة إبداع"، بينما وصفه آخرون بأنه إلغاء لصوت الشاعر. - علي منصور، شاعر مصري بارز، بدأ مسيرته في الشعر مبكراً، وله عدة مجموعات شعرية متميزة، منها "الفقراء ينهزمون في تجربة العشق" و"وردة الكيمياء الجميلة".

توقّف صدور ديوان الشاعر المصري علي منصور الجديد "أيام خديجة" في مرحلته النهائية، بعدما سحبته الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي الجهة الناشرة، من المطبعة خلال الأيام الماضية، رغم اكتمال إجراءات نشره وانتظار استمرّ قرابة ثلاث سنوات، ومن دون إعلان رسمي يوضح أسباب القرار.

وكان منصور قد أعلن قبل نحو ثمانية أشهر عن الانتهاء من إعداد الديوان واختيار غلافه، في إطار الاستعداد لصدوره ضمن خطة نشر الهيئة. إلا أنه علم أخيراً بعدم خروجه إلى النور، وفي تواصله مع رئيس التحرير في الهيئة، الشاعر فتحي عبد السميع، أُبلِغ بأن الديوان قد تم سحبه من المطبعة بقرار صادر عن رئيس الهيئة السابق، من دون تقديم مبرّرات واضحة أو ملاحظات تحريرية على النص.

ويأتي هذا الحدث قبل أيام من انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي كان يُنتظر أن يشهد صدور الديوان. وقد أثارت القضية تعليقات وردوداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الشاعر والمترجم أحمد الشافعي أنه قد تقرّر "إلغاء" علي منصور، بعد مقال له في "مجلة إبداع"، وأنه بدل الردّ عليه بمقال، سحبوا ديوانه من المطبعة، في إشارة إلى مقال كان قد نشره منصور بالمجلة في شهر مايو/ أيار الماضي، بعنوان "خرافة مصطلح آل البيت"، وأثار الجدل حينها. أما الصحافي مهند عبد العظيم، فقد اعتبر أن منصور يدفع ثمن ما آمن به، ووصف القرار بـ"العقاب" من دار نشر تابعة للحكومة. بدوره، ترك الشاعر فتحي عبد السميع تعليقاً يُعرب فيه عن أسفه، موضّحاً أن دوره في الهيئة فنّي، والقرارات تتولاها إدارة الهيئة.

علي منصور شاعر وصيدلاني مصري، من مواليد شبين القناطر عام 1956. بدأ الكتابة الشعرية والنشر في سن مبكرة، وأصدر مجموعاته الأولى في قصيدة التفعيلة قبل أن يتجه إلى قصيدة النثر في مطلع التسعينيات. من مجموعاته الشعرية: "الفقراء ينهزمون في تجربة العشق"، و"وردة الكيمياء الجميلة"، و"ثمّة موسيقى تنزل السلالم"، و"عشر نجمات لمساء وحيد"، و"وحده القمر يفكر بنا".