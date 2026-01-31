وفاة الكاتب المسرحي الكويتي عبد العزيز السريع بعد أيام من سحب جنسيته

- عبد العزيز السريع، رائد المسرح الكويتي والخليجي، رحل عن عمر 87 عاماً بعد مسيرة إبداعية تجاوزت ستة عقود، حيث أسهم في ترسيخ ملامح المسرح الكويتي وحاز على جوائز عديدة، منها جائزة التأليف المسرحي عام 1965. - أثار سحب الجنسية الكويتية من السريع جدلاً واسعاً، حيث اعتبره الكثيرون مفارقة مؤلمة بين إنجازاته الثقافية والتقدير الرسمي، خاصةً أنه ساهم في تشكيل الهوية الثقافية للكويت. - إلى جانب الكتابة المسرحية، كان السريع إدارياً بارزاً في المؤسسات الثقافية الكويتية، وترك بصمته في القصة القصيرة والبرامج الثقافية، وشارك في لجان تحكيم عربية ودولية.

رحل، صباح اليوم السبت، الكاتب المسرحي الكويتي عبد العزيز السريع عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد مسيرة ثقافية وإبداعية طويلة امتدت لأكثر من ستة عقود، أسهم خلالها بترسيخ ملامح المسرح الكويتي وتطوره خليجياً وعربياً، وحظي فيها بعدد من الجوائز والتكريمات، كان أولها جائزة التأليف المسرحي عن مسرحية "عنده شهادة" عام 1965، فضلاً عن اختياره رئيساً فخرياً لمسرح الخليج العربي عام 1992، وغيرها من التكريمات.

وعلى الرغم من تاريخه الفني الحافل، أثارت قضية سحب الجنسية الكويتية من الكاتب المسرحي الراحل، بمرسوم صدر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والإعلامية، باعتبارها طاولت اسماً ارتبط وجدانياً وتاريخياً بتشكّل الهوية الثقافية للكويت، وأسهم في بناء ذاكرتها الفنية منذ ما قبل الاستقلال، ما اعتبره كثيرون مفارقة مؤلمة بين حجم المنجز الثقافي ومآلات التقدير الرسمي.

يُعدّ عبد العزيز السريع من أعمدة النهضة المسرحية الخليجية، ومن أبرز روّاد تأسيس مسرح الخليج العربي منذ انطلاقه عام 1963، حيث أسهم بوضع ملامح مسرح اجتماعي كويتي الهوية، ومنفتح في قضاياه، ومتصالح مع هموم المجتمع وتحولاته. وقدّم السريع عبر نصوصه المسرحية، مثل "الأسرة الضائعة"، و"الجوع"، و"عنده شهادة"، و"لمن القرار الأخير"، و"ضاع الديك"، خطاباً نقدياً واعياً عالج قضايا الإنسان الكويتي والخليجي بلغة فنية رصينة، جعلت أعماله محل اهتمام نقدي عربي.

إلى جانب الكتابة المسرحية، كان عبد العزيز السريع إدارياً ومثقفاً موسوعياً لعب دوراً محورياً في بناء المؤسسات الثقافية في الكويت، إذ شغل مناصب قيادية في وزارة الإعلام، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأسهم في صياغة السياسات الثقافية، وإدارة الفعاليات، والإشراف على النشر، إضافة إلى دوره البارز أميناً عاماً لمؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري لسنوات طويلة. ترك الراحل بصمته أيضاً في مجالات القصة القصيرة، والبرامج الثقافية التلفزيونية، والدراما الإذاعية والتلفزيونية، وشارك في لجان تحكيم عربية ودولية، وظلّ حاضراً في الكثير من المؤتمرات والمهرجانات المسرحية الكويتية.