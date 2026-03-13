وزارة الثقافة الفلسطينية تكشف واقع المؤسسات والأنشطة في عام 2025

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الثقافة الفلسطينية بياناً بمناسبة يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية، الذي يحتفل فيه اليوم الجمعة، 13 مارس/ آذار من كل عام، استعرض خلاله واقع المؤسسات الثقافية والأنشطة التي نفذتها الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 2025. وأوضح البيان أن عدد المراكز الثقافية العاملة في الضفة الغربية شهد انخفاضاً طفيفاً، حيث تراجع من 492 مركزاً في 2024 إلى 489 مركزاً في 2025. كما انخفض عدد الأنشطة الثقافية المنعقدة في هذه المراكز من 5.788 نشاطاً في 2024 إلى 4.279 نشاطاً في 2025، وبلغ عدد المشاركين في هذه الأنشطة حوالي 251 ألف شخص.

في قطاع المتاحف، بلغ عددها 26 متحفاً في الضفة الغربية، مع رفض أربعة متاحف تقديم البيانات. وسجلت المتاحف التي أعلنت عن بياناتها حوالي 49 ألف زائر، منهم 88% فلسطينيون و12% من جنسيات أُخرى، مع تسجيل أعلى عدد للزوار في إبريل/ نيسان (ثمانية آلاف زائر) وأدناه في فبراير/ شباط (حوالي ألفي زائر)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 39% مقارنة بعام 2024.

وعلى صعيد المسارح، بلغ عدد المسارح العاملة 15 مسرحاً، عرضت 306 مسرحيات خلال العام، منها 204 للأطفال، و45 للكبار، و57 مشتركة. وبلغ عدد المشاهدين نحو 33 ألف شخص، مع تسجيل أعلى حضور في ديسمبر/ كانون الأول بحوالي ستة آلاف مشاهد، وأدنى حضور في يناير/ كانون الثاني بحوالي 835 مشاهداً.

كما نفّذت وزارة الثقافة في الضفة الغربية نحو 1.600 فعالية مختلفة، وعقدت تسعة مؤتمرات ثقافية، وأطلقت سبع مسابقات وجوائز، ودعمت 26 معرضاً محليّاً في الأدب والفن التشكيلي، وشاركت في سبعة معارض دولية للكتاب، وأصدرت عشر إصدارات أدبية، ورعت سبعة مهرجانات فنية، كما حدّثت اللائحة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي لتضم 89 عنصراً تراثياً. وفي قطاع غزة، نفذت الوزارة 30 فعالية وأنشطة ثقافية متنوعة، فيما أطلق الصندوق الثقافي الدورة العاشرة لمنح المشاريع الثقافية بدعم 37 مشروعاً بقيمة 243 ألف دولار، إضافة إلى دورة استثنائية للمحافظات الجنوبية بدعم 22 مشروعاً بقيمة 107 آلاف دولار، ودعم تأثيث قصر طوباس الثقافي بقيمة 100 ألف دولار، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية بقيمة 700 ألف يورو بدعم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز القطاع الثقافي.