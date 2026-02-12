وردة واحدة وألف عالم: معرض باريسي في ذكرى الأمير الصغير

- معرض "وردة واحدة، ألف عالم" في باريس يحتفي بمرور 80 عاماً على "الأمير الصغير"، مستعرضاً تأثيره العابر للثقافات في الفن المعاصر، مع تركيز خاص على التجارب الآسيوية. - يضم المعرض أعمال 15 فناناً، مثل آن شياوتونغ وهان جيهي، الذين يقدمون مقاربات فنية متنوعة تتراوح بين التأمل في الطبيعة والتجريد الهندسي، مستلهمين من الكتاب. - "الأمير الصغير"، الذي صدر لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1943، يُعتبر من أكثر الكتب السردية انتشاراً عالمياً، ويستمر في إلهام الفنون والآداب بأسئلته العميقة حول الطفولة والدهشة.

بمناسبة مرور 80 عاماً على صدور الطبعة الفرنسية الأولى من كتاب "الأمير الصغير" للطيار والكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبيري، يُفتتح اليوم في غاليري "A2Z" للفنون في باريس معرض بعنوان "وردة واحدة، ألف عالم"، ويتواصل حتى 14 مارس/آذار المقبل. ويتعامل المعرض مع الكتاب بوصفه تراثاً تخييلياً عابراً للثقافات، ويركّز على استكشاف أصداء "الأمير الصغير" في الفن المعاصر، ولا سيما في التجارب الآسيوية، من خلال تتبّع تأثيره خارج السياق الغربي.

ويضم المعرض أعمال خمسة عشر فناناً، بينهم آن شياوتونغ، وسيباند دانيش، ودانهو، وشيوري إيدا، وتاكاشي هارا، وهان جيهي، وبوي كونغ خانه، ولي ثوي، وفلوريان سونغ نغوين، وجونو توه، إلى جانب أسماء أخرى مثل تران ترونغ فو والنحّات إيمريك شانتييه.

ويقدّم الفنانون، المنتمون إلى فضاءات آسيوية وفنية متنوّعة، مقارباتهم الخاصة لتلقّي الكتاب. ففي أعمال آن شياوتونغ تتحوّل المناظر الطبيعية إلى مساحة تأمّل في الطاقة والمعنى، وتتقاطع معالجتها مع الحس الطاوي. بينما تشتغل هان جيهي على منظر تجريدي تتبدّل فيه خصائص الجبال والماء والحجر، وتُعاد صياغة الطبيعة نفسها.

وفي مسار آخر، يزاوج دانهو بين الخطّ والتنقيط، أسلوب مستلهم من التعبيرية التجريدية، حيث تتحوّل اللوحة إلى حقل إشارات. كما تقترح شيوري إيدا معالجة بصرية تتأرجح بين التشخيص والسريالية، فيما يشارك تاكاشي هارا بمنحوتات من الخزف والبورسلان لكائنات وجدها الأمير الصغير في رحلته. ويعتمد فلوريان سونغ نغوين على الحبر الأحادي، بينما يقدّم جونو توه تجريداً هندسياً مشغولاً بخطوط متصلة وإيقاعات رياضية تفتح باباً للخيال الطفولي.

وقد صدر الكتاب في الولايات المتحدة عام 1943، قبل أن يصدر بالفرنسية عن دار "غاليمار" عام 1946، إذ كان ممنوعاً في فرنسا الخاضعة لحكم فيشي. ويُعدّ "الأمير الصغير" من أكثر الأعمال السردية انتشاراً في العالم، وهو في صدارة الكتب الأكثر انتقالاً بين اللغات، كما حافظ على حضور دائم في الفنون والآداب، بوصفه نصاً مفتوحاً على أسئلة الطفولة والدهشة والمسؤولية عبر الأجيال.