وترٌ جديد لكمان مكسور

- النص يصف حياة رجل مليئة بالتحديات، حيث كان يعمل بجد دون أن يعرف السعادة، ويحلم بحياة مليئة بالراحة والسلام، ويجد الراحة في الموت حيث يمكنه الحلم دون قيود. - العلاقة بين الكاتب ووالده تتغير مع الزمن، حيث يخفف انتقال الأب للعمل بعيدًا الضغط عن الكاتب، ويصبح الأب أكثر اهتمامًا بحفيده إينار، مما يغير ديناميكية العلاقة. - يعبر النص عن مشاعر الفقد بعد وفاة الأب، حيث يواجه الكاتب صعوبة في تقبل الواقع، ويتذكر اللحظات الماضية، والحلم بإصلاح الكمان يعكس رغبته في استعادة الماضي.

كان خطه جميلاً. وكنتُ أحلمُ أن أراه وهو يكتبُ على ورقة بيضاء اسم حفيده إينار بيديه القاسيتين والخشنتين. وهكذا كانت حياته، كمثل يديه، خشنةً وقاسية. في العمل والتعب والبؤس والشقاء. هل عرف السعادة يوماً؟ أو هل عرف الحياة حقّاً؟ أظنّه الآن يحلمُ بحياة جديدة في هذه الساعات الباردة في الثلاجة. ريثما يرتاحُ تحت التراب. أظنّه الآن فقط سيعرف معنى الحياة. معنى الراحة. الراحة التي لطالما حاولَ عبثاً أن يبحث عنها. ولن تكون أحلامه صعبة المنال في هذا النوم الطويل الذي رمى بجسده إليه: أن يعزف على الكمان نفسه الذي كسره والده على رأسه حين كان طفلاً. لأنه أراد ولداً قاسياً، لا ناعماً كمثل الوتر. أن يحلم بلقاء عشيقته خالدة على باب السينما في جبلة. أن يرى مباراة كرة قدم بهناءٍ. أن يرمي نرد الحظ حتفة حتفة. أن يزرع المدجنة التي قرر أن يُدفن فيها: فليفلة وخيار وبندورة. أن يأكل البصل والحلاوة. أن يغني باللغة الهندية. أن يصرخ ويصرخ ويصرخ. وأظنه سيحلم أيضاً بلقاء إينار: حفيده الأصغر من ابنه الأصغر.

الآن تنفتح الجراح. تعانق كتفيّ تجاعيده التي تختزن تباريح البلاد. يرجُّ كبدي صوته العابر. وأوركسترا صياحٍ تزلزلُ كياني. أعينيني أيتها الكلمات. وأنتِ، أيتها اللغة، لا تكوني بخيلةً معي. أيّة ذاكرة تقدر في هذه اللحظات أن تُحضر وجهه إلى رأسي؟ وكيف أبني معه كل ما هدمه الغبار؟ وإلى ماذا أستند؟ أركّز بصري في بصيرتي ولا أرى إلا ومضات قصوى قادمة منه إليّ: صورة الطائر العابر في حياتي، ومضات كرات الدحاحل، ولعبة "الشلق بلق"، وكرة القدم، ومسبح زيتون، وهاتفي الأول، وسيارة بنوع "لابتوب"، وخروف العيد الذي هرب مني وخفت منه، ومعاركنا الضارية في لعبة الورق، في "الشيش بيش"، في البينغ بونغ. في كرة القدم. وها هو يطرق الباب، ويدخل مستنداً إلى كتفي زميله، ورأسه ملفوف بشاش أبيض. إنّه عام 2008 أو 2009. تباً لكِ أيتها الذاكرة. ملعونة أنتِ أيتها اللغة. اليوم الأخير من السنة القديمة. أو اليوم الأول من السنة الجديدة. وها هو أخي الأوسط، علي، يزيل فتات الزجاج من على رأسه الأبيض. لم يكن الحادث قوياً. لكنني لم أقترب منه يومها. كنت بعيداً أراقب وأترقّب. دائماً كنتُ أراقب من بعيد. إلى الآن أنا بعيدٌ أراقب. هكذا أحبّ أن أعيش على الهامش. لكن في متن حياته. في كبدها. وكنت أحبُّ أن أترك القلب لعلي، والرئتين لعروة، والعينين لليال. وأظنه كان يعرف ذلك جيداً.

عام 2008 سيكون رائعاً بالنسبة لي. سوف ينتقلُ أبي للعمل إلى اللاذقية. معنى ذلك أنه لن يكون فوق رأسي كي يمارس ضغطه الثقيل عليّ ويذكّرني بضرورة الدراسة. بضرورة نجاح البكالوريا بدرجة عالية. لن يزفر هماً. وهكذا كان. كان غائباً، ولكنه ذلك الغياب الحاضر. وكنتُ أعلم أنه حاضر بغيابه. ومرةً سألني في طريق العودة إلى المنزل: هل تحبّها؟ وأجبته نعم. وكانت تلك المرة الوحيدة التي تحدّثنا فيها عن الحب بعمق.

تغيّرت علاقتي به كثيراً. بالكاد صرنا نتحدث حتى على الهاتف. بدءاً من عام 2021 صار يفضل أن يرى إينار ويتحدث معه مباشرة. إينار هو حفيده، الذي وُلد في اليوم الأول من ذلك العام. كان يراه ويضحك. ثم يضحك. ويصرخ من على الهاتف: جدو! بالكاد يفهم إينار العربية. يراه ويضحك. لم يره إلا على الهاتف.

أعينيني أيتها الكلمات. وأنتِ، أيتها اللغة، لا تكوني بخيلةً معي

المكان الذي كان يتحرك فيه أبو عروة جرح مفتوح. لم يعرف الزمان أن يرتقه. والغيوم التي كانت تتحرك فوق رأسه لم تعرف مرة البكاء. يبدو أن القبر في بلادنا اسم آخر لوسادة الأحلام. يبدو أن القبر في بلادنا فراش مريح. كيف لك أيتها الأرض أن تبتلعيه؟ ولماذا لا تحبّين أن تتغذّي إلا على جثث الأحبّاء؟ من أين لرأسي أن يبقى في مكانه بعد الآن؟ الشمس تكره بلادنا. الشمس ليست لنا.

أمس أيقظني إينار ليلاً. قال لي إنه رأى كابوساً: رأى شرطية سمراء تسحبني من يدي إليها. مع أنني لم أرتكب أي جرمٍ. وكانت أرض ديارنا تفيض بالماء. وكان الماء يتدفق من حفرة تتسع بلا توقف. استيقظ إينار صارخاً. اليوم مات أبي. ربما مات غرقاً بالماء الفائض في ديارنا. ربما أخذته إليها الحفرة التي لا تزال تتسع. لم أحلم شيئاً أمس. مخدتي ليست مريحة للأحلام. اليوم سأبكي كثيراً. وغداً سأغمض عينيَّ وأحاول أن أحلم بإضافة وتر جديد لكمانه المكسور.