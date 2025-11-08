هيلين غارنر توثق حياتها وتتوج بجائزة "بيلي غيفورد" البريطانية

- تُعتبر هيلين غارنر من أبرز الكتّاب في الأدب الواقعي، حيث تميزت بقدرتها على تحويل اليوميات إلى نصوص أدبية تجمع بين التحليل النفسي والاجتماعي، كما يظهر في كتابها "كيفية إنهاء قصة: يوميات مجمّعة". - حظي الكتاب بتقدير كبير من لجنة تحكيم جائزة بيلي غيفورد لعام 2025، حيث اعتُبر نموذجاً للأدب الواقعي الذي يعيد تعريف مفهوم اليوميات الأدبية. - وُلدت غارنر في جيلونغ، أستراليا، وبدأت مسيرتها برواية "قبضة القرد" عام 1977، وحصلت على جوائز مرموقة مثل جائزة ويندهام-كامبل.

لم تقتصر الكتابة على سرد الأحداث بالنسبة إلى الكاتبة الأسترالية هيلين غارنر، بل كانت دراسة دقيقة للحياة اليومية، للرغبات والصراعات والخلافات الصغيرة التي تشكل الوجود البشري. اليوميات التي جمعتها في كتابها "كيفية إنهاء قصة: يوميات مجمّعة"، تتعدى كونها مجرد تسجيلات شخصية، إلى اعتبارها نصاًّ أدبياً متكاملاً يجمع بين التحليل النفسي والاجتماعي والاهتمام الدقيق بأدق التفاصيل.

وقد نال هذا العمل تقديراً استثنائياً من لجنة تحكيم جائزة بيلي غيفورد البريطانية لعام 2025، التي أُعلنت الثلاثاء الماضي، واعتبرت اللجنة الكتاب نموذجاً للأدب الواقعي، الذي يعيد تعريف مفهوم اليوميات الأدبية ويمنحها بُعداً ثقافياً وفكرياً متقدماً.

يغطّي الكتاب عشرين عاماً من حياة غارنر (1978–1998)، راصداً تطور مسيرتها كاتبةً في ملبورن البوهيمية، إلى أمّ وكاتبة يوميات دقيقة، مروراً بعلاقاتها العاطفية وتجاربها الأسرية والمهنية. ويقدم وصفاً دقيقاً للحياة اليومية، من العناية بالنباتات وغسل الملابس والتسوق، إلى حضور الحفلات وملاحظات الريف عن الكوالا والكنغر والكوكابورا، مع اهتمام بالتفاصيل التي تعكس التفاعل بين الإنسان وبيئته الاجتماعية والنفسية.

كذلك تكشف اليوميات عن التجارب العاطفية والاجتماعية المعقدة لغارنر، بما في ذلك علاقتها بالروائي موراي بايل، والتحديات المرتبطة بالغيرة والخيانة والشعور بعدم الجدارة، مع حرص على تجنب الإضرار بالآخرين والحفاظ على خصوصيتهم. كذلك يُبرز كتاب غارنر "كيفية إنهاء قصة" قدرة اليوميات على التحول إلى نص أدبي متكامل، يجمع بين الصراحة الذاتية والتحليل النفسي والاجتماعي، والمهارة في التعبير عن التفاصيل اليومية الدقيقة.

وفي مقابلة لها مع موقع الجائزة، خلال بروز اسمها في القائمة الطويلة في سبتمبر/ أيلول الماضي، أوضحت غارنر أن نشر المذكرات جاء بعد سنوات من كتابتها ومراجعتها، مشيرة إلى أن اليوميات كانت أداة تدريب أدبي أساسية صقلت قدرتها على التعبير وتحويل التجربة اليومية إلى نص مؤثر: "أحببت رؤية كيف يتشكل قوس سردي تلقائياً، والقدرة على رؤية جملتي تتشكل من كل تلك الساعات التي قضيتها في التدريب". وأضافت أن الكتابة اليومية تتيح التواصل مع الآخرين وكسر شعور الوحدة، مؤكدة أن أصغر التفاصيل اليومية لها قيمة أدبية وثقافية.

وُلدت هيلين غارنر في جيلونغ، جنوبيّ أستراليا عام 1942، وعملت معلمة في المدارس الثانوية قبل الانتقال إلى الصحافة المستقلة. بدأت مسيرتها الأدبية بروايتها الأولى "قبضة القرد" عام 1977، التي سجلت الحياة البوهيمية في ملبورن بصدق وواقعية. وتوالت أعمالها المتوجة بالجوائز والأوسمة، ومن أبرزها: "هذا البيت الحزين" (جائزة ملبورن للأدب، 2006)، وهو عمل يدمج التحليل النفسي والاجتماعي ضمن سرد واقعي لأحداث مأساوية وشخصيات متعددة. وعملها "أشرطة الفطر: محادثات حول محاكمة قتل ثلاثي" (2025)، الذي شاركت في تأليفه مع كلوي هوبر وسارة كراسنوستين، مستنداً إلى محاكمة قتل شهيرة، مع تقديم تحليل دقيق للأحداث والسياق الاجتماعي. وأيضاً مؤلفها "باخ الأطفال"، الذي يعكس اهتمامها بالتاريخ الشخصي وتأثير الفن والموسيقى بالحياة اليومية. يتميز أسلوبها الأدبي بالواقعية الدقيقة، الصراحة الذاتية، التحليل النفسي والاجتماعي، والقدرة على تحويل الأحداث اليومية إلى نص أدبي غني ومؤثر.

كذلك حصلت غارنر على عدة جوائز، منها جائزة ويندهام-كامبل للأدب الواقعي غير الروائي (2016)، وجائزة المجلس الأسترالي للإنجاز الأدبي مدى الحياة (2019)، وميدالية الجمعية الأسترالية للمؤلفين (2023).

تأسست جائزة بيلي غيفورد عام 1999 باسم جائزة صمويل جونسون، وانتقلت رعايتها إلى شركة الاستثمار الإسكتلندية بيلي غيفورد عام 2016، تمنح سنوياً للفائز خمسين ألف جنيه إسترليني عن أعمال منشورة باللغة الإنكليزية في المملكة المتحدة.