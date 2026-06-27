"هيروشيما 8:15... الذكريات المفقودة" شهادة غير منشورة عن الكارثة

- تصدر دار بنغوين مذكرات غير منشورة لكيوشي تانيموتو، أحد الناجين من قصف هيروشيما، بعنوان "هيروشيما 8:15... الذكريات المفقودة"، وهي شهادة مباشرة على الأيام الأولى بعد الانفجار. - تتضمن الطبعة الجديدة مقدمة لابنة تانيموتو، تتحدث فيها عن صعوبة استعادة الذاكرة وأهمية نقل الشهادة للأجيال اللاحقة، مما يضيف بُعدًا إنسانيًا للمذكرات. - يجري التحضير لفيلم روائي بعنوان "هيروشيما، 8:15"، من كتابة وإخراج فيل جوانو، ليبدأ التصوير في فبراير 2027، مما يعكس استمرار تأثير القصف في الأدب والسينما.

بعد العثور عليها في أرشيف مكتبة باينيكي للكتب والمخطوطات النادرة في جامعة ييل الأميركية، تصدر في السادس من أغسطس/ آب المقبل، عن دار بنغوين، مذكّرات غير منشورة لكيوشي تانيموتو، أحد الناجين من القصف النووي الأميركي على هيروشيما. ويحمل الكتاب عنوان "هيروشيما 8:15... الذكريات المفقودة"، وهو توقيت إلقاء القنبلة النووية على المدينة صباح السادس من أغسطس/ آب عام 1945.

وقد كتب تانيموتو النص بعد نحو عامين من القصف، في مخطوطة من 230 صفحة. وظلّت لعقود بين أوراق الصحافي والكاتب الأميركي جون هيرسي، صاحب نص "هيروشيما" الذي نشرته مجلة "نيويوركر" عام 1946، قبل أن يصدر لاحقاً في كتاب، إذ اعتمد هيرسي في عمله على شهادات ستة ناجين من القصف، بينهم تانيموتو، وقدّم من خلالها صورة تفصيلية لما جرى في المدينة بعد الانفجار. وكان تانيموتو بعيداً عن مركز الانفجار لحظة إلقاء القنبلة. وعاد بعد ذلك إلى المدينة بحثاً عن عائلته، كما شارك في أعمال الإغاثة ومساعدة الناجين. والمذكرات مكتوبة بعد وقت قصير من القصف، ما يجعلها شهادة مباشرة على الأيام الأولى التي أعقبت الانفجار.

وتتضمن الطبعة الجديدة تقديماً لابنة تانيموتو، التي كانت رضيعة عند وقوع القصف. وكتبت في المقدمة عن صعوبة استعادة الذاكرة داخل العائلات التي نجت من هيروشيما، وعن أهمية نقل الشهادة إلى الأجيال اللاحقة.



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وبالتزامن مع صدور الكتاب، يجري التحضير لفيلم روائي بعنوان "هيروشيما، 8:15"، يكتبه ويخرجه فيل جوانو. ومن المقرر أن تبدأ التحضيرات في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تمهيداً للتصوير في شباط/ فبراير 2027. وتحضر هيروشيما في كتب عديدة، وهي مادة في السينما والرواية والمذكرات. ومن بين الأعمال الروائية التي استلهمت القصف رواية "المطر الأسود" لماسوجي إيبوسي، التي استندت إلى يوميات وشهادات ناجين، و"ملاحظات هيروشيما"، التي يجمع فيها كنزابورو أوي التحقيق والتأمل الأخلاقي في مصير الناجين، وجهودهم ضد السلاح النووي.