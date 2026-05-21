"هوامش الفقد".. 20 فناناً عربياً في قراءة فنية لمعنى الغياب

ضمن المشروع الفني متعدد الأبعاد "هسهسة الرثاء"، افتتحت مؤسسة عبد المحسن القطان في رام الله، السبت الماضي، معرض "هوامش الفقد" بمشاركة فنانين وفنانات من فلسطين وعدد من الدول العربية وشتات المنطقة، حيث يعرض المشروع الذي يشرف عليه القيّم أمين السادن، أعمالاً فنية معاصرة تنتمي إلى وسائط متعددة تشمل النحت والتطريز والرسم والفيديو والفوتوغرافيا والتركيب الصوتي، وتتمحور حول مقاربة الحزن والغياب بوصفهما جزءاً من الذاكرة الفردية والجماعية في المنطقة.

يستند المشروع في بنيته المفاهيمية إلى الشعر العربي، ولا سيما تقليد الرثاء الذي ينطلق من الوقوف على الأطلال بوصفه مدخلاً للتأمل في الفقد. وتتنوع المشاركات بين أعمال فردية وجماعية تتعامل مع الفقد من زوايا مختلفة، من بينها عمل الفنان الجزائري رشيد قريشي الذي يقدّم رثاءً للشاعر الفلسطيني محمود درويش عبر تركيب بصري من أحجار جُمعت من مواقع فلسطينية مثل بيسان وطبريا وأريحا وبيرزيت، شُكّلت على هيئة موجات يتوسطها تكوين بصري يحمل دلالات شعرية ورمزية مرتبطة بالذاكرة والمكان.

كما تشارك الفنانة الفلسطينية ريم المصري بعمل تطريزي يستند إلى وشاح حداد مستوحى من مقتنيات عائلية، تدمج فيه نصاً شعرياً خاصاً يتناول مشاعر الغضب والفقد، في عمل بصري يجمع بين الذاكرة الشخصية والرمز الوطني. أما الفنان اللبناني نديم شوفي فيقدّم عملاً مستلهماً من تجربة الشاعر علي فودة، يعيد فيه تركيب نصوص شعرية في تكوين بصري تتشكل منه كلمة "لا"، في إشارة إلى الرفض ومقاومة النسيان.

ويشارك خمسة فنانين من غزة، هم خلود حماد، أسامة حسين، روان مراد، شيرين عبد الكريم حسنين، وسهيل سالم، بأعمال أنجزت بين عامي 2023 و2025 في ظل الحرب والحصار، وتُعرض مطبوعة على بطاقات بريدية يتيح للزوار تداولها، في محاولة لنقل التجربة البصرية خارج فضاء العرض التقليدي.

ويستمر معرض "هوامش الفقد" حتى 28 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل. ومن الفنانين المشاركين فيه أيضاً: فيرا تماري، وحسين ناصر الدين، وحسين شيخة، وإسماعيل بحري، وجو نعمة مع مايا الخالدي، ومرجان غنايم، وعلا حسنين، وريسان حميد، وريم مصري، وصادق الحراسي، وسارة القنطار، وسهيل سالم، وطارق كيسوانسون، وثناء فاروق.