هل نكتب لطفلٍ غير موجود؟

- يُعتبر الخيال الإنساني جوهر أدب الطفل، حيث يساعد الأطفال على فهم العالم وتطوير ملكة التخيّل، مما يعزز قدرتهم على التأويل والمشاركة في إنتاج المعنى. - شهدت الكتابة للأطفال في تونس تطوراً منذ السبعينيات، مع التركيز على الخيال كأداة لبناء المعنى، واستمرت الجهود لتجديد تقنيات القصّ لمواكبة التغيرات الرقمية. - يواجه أدب الطفل تحديات رقمية، حيث يغير الذكاء الاصطناعي فعل الكتابة ويحد من مساحة التخيّل، بالإضافة إلى أزمة نشر تفضل الكتب التربوية على القصصية.

أعاد سؤال طفلة لم يتجاوز عمرها الرابعة عشرة، خلال الملتقى العربي لأدب الطفل المنعقد على هامش الدورة السابعة عشرة لجائزة مصطفى عزوز في تونس العاصمة خلال يونيو/ حزيران الماضي، توجيه النقاش نحو إشكالية جديدة لم تكن ضمن محاور هذا الملتقى. فبينما انشغل المحاضرون بـ"المباني السردية في الأدب القصصي الموجّه إلى الطفل العربي"، تمرّدت طفلة وسألت: في السياق الجديد، الذكاء الاصطناعي يؤلف قصتي، ما دور الكاتب؟ لم يكن السؤال عن التكنولوجيا بقدر ما كان عن جوهر الأدب نفسه. فإذا كانت الخوارزمية قادرة على توليد الحكاية، فهل تستطيع أن تولّد الخيال الإنساني أيضاً؟

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه الناشرين في تقديم الكتب القصصية للطفل في ظل التحول الرقمي؟ كيف يمكن للكاتب أن يجد مكانه ودوره في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد الحكايات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×



الخيال الإنساني وبناء المعنى

"إنّه يعينني على أن أحيا"، هكذا قدّم تزفيتان تودوروف وظيفة الأدب في كتابه "الأدب في خطر" (2006)، وليس الأمر متعلّقاً بجماليّات الأدب بقدر ما هو متعلّق بقدرته على إثراء التّجارب الإنسانية من خلال بوّابات الخيال اللاّمحدودة التي تسمح للإنسان بإنتاج المعنى وبناء فهم جديد للعالم.

يتقاطع هذا التصور مع ما يذهب إليه عالم النفس النمساوي برونو بيتلهايم في كتابه "التحليل النفسي للحكايات الخرافية" (1976)، حين يرى أن الحكاية ليست مجرد وسيلة للترفيه بل فضاء رمزي يساعد الطفل على فهم عالمه الداخلي.

لا يحتاج الطفل إلى القصّة الجميلة بقدر حاجته إلى تلك التي تطوّر ملكة التخيّل لديه، وتساعده تدريجياً على تشكيل تمثّلاته للعالم. هنا نستحضر تصوّر غاستون باشلار للخيال بوصفه الطريقة التي يسكن بها الإنسان العالم، فلا يتلقّى الطفل الحكاية كما هي، إنما يعيد بناءها بواسطة مخيّلته ليصبح بذلك شريكاً في إنتاج معناها، لذلك لا تكمن قيمة الأدب في مضامين النص وحدها، بل فيما يتيحه للقارئ من إمكانات للتخيّل والتأويل.

تغيّر فعل الكتابة وتغيرت أيضاً علاقة الطفل بالخيال نفسه

في بلد يقدّر عدد الإصدارات الموجهة للطفل بنحو مئتي كتاب سنوياً، قُدمت نماذج عديدة راهنت على الخيال بوصفه أداة لبناء المعنى منذ نهاية السبعينيات. ففي أعمال نافلة ذهب، مثل "أمك طنقو" و"في الغابة السجينة"، يتحوّل الموروث الشعبي إلى فضاء رحب يحرّض الطفل على تخيّل الحرية والطبيعة والتأمل في قضايا البيئة. بينما نسج محمد الغزي في قصص مثل "أنا النهر" و"العصفور يعود إلى الغابة" علاقة شعرية بين الطفل والطبيعة تجعل الخيال وسيلة لفهم العالم وإعادة اكتشافه لا مجرد الهروب منه.

في فترة لاحقة، شهدت الكتابة الموجّهة إلى الطفل في تونس تطوّراً نوعياً، رغم محدودية الإنتاج. ومثال ذلك في أعمال محمود الحرشاني الذي يواصل الكتابة في هذا المجال حتى اليوم، كما في أعماله "سر ساكنة الجبل" (2024) و"مصلح ونور يستقبلان الربيع" (2025) و"حكاية ولد اسمه منصور" (2025)، التي تعكس سعياً إلى تجديد تقنيات القصّ لمخاطبة طفل تغيّرت أدواته وأسئلته في البيئة الرقمية من دون أن تتغيّر حاجته إلى الخيال الإنساني بوصفه المصدر الأول لإنتاج المعنى.

ويتأكّد هذا المنحى في قصة أحلام الحكيمي "الهرب إلى الوحش" (2022) حيث لا يكون الوحش سوى ترميز للخوف الذي يثقل طفولة تواجه واقعاً يزداد قسوة. وهنا يؤدي الخيال وظيفته الأساسية فهو يصالح الطفل مع واقعه ويمنحه لغة رمزية لفهمه ومواجهته.

ورغم ذلك، فإن هناك أزمة نشر عموماً، وفي إصدارات الطفل خصوصاً، كما يعكس ذلك معرض تونس الدولي للكتاب في دوراته الأخيرة، حيث بات الناشرون يعتمدون أكثر على الكتب التربوية، وتحديداً أدلة التعليم والألعاب التعليمية، بدلاً من الكتب القصصية والروائية.



حين "تتولّد الحكاية"

مع التّحول الرقمي أصبح متاحاً للطفل توليد قصته بالذكاء الاصطناعي، ليتغير فعل الكتابة، وتتغير أيضاً علاقة الطفل بالخيال نفسه، فإذا كانت القراءة تدعو الطفل إلى إعادة بناء العالم داخل مخيّلته وملء فراغات النص بما ينتجه هو من صور ومعان، فإنّ الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقدّم سرديات وصوراً جاهزة تحدّ من المساحة التي كان يشغلها فعل التخيّل. وقد نبّه إلى ذلك المنظّر والتربوي الأميركي نيل بوستمان حين طرح مسألة التكنولوجيا وإعادة تشكيل مفهوم الطفولة في حدّ ذاته في إطار الحتميّة التقنية.

ربما لم يعد السؤال اليوم: كيف نكتب للطفل؟ إنما: كيف نحافظ على الخيال الذي يكتب به الطفل العالم؟