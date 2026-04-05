هل تنتقل "غيرنيكا" من مدريد إلى بلباو؟.. قرار تحسمه اعتبارات سياسية

- تسعى حكومة إقليم الباسك لنقل لوحة "غيرنيكا" إلى متحف غوغنهايم في بلباو، في خطوة تحمل رمزية ثقافية وتاريخية، تزامناً مع الذكرى التسعين لقصف غيرنيكا الذي ألهم بيكاسو لرسمها. - تواجه الفكرة تحفظات من متحف رينا صوفيا بسبب هشاشة اللوحة، مما يثير نقاشاً حول التوازن بين عرضها في سياقات جديدة والحفاظ عليها كإرث فني حساس. - يتداخل النقاش الثقافي مع السياسة الإسبانية، حيث يدعم رئيس الحكومة اليساري بيدرو سانشيز الطلب، مما يعكس توازنات سياسية داخلية.

في إجراء يحمل أبعاداً رمزية وثقافية، تقدّمت حكومة إقليم الباسك الواقع شمالي إسبانيا، مؤخراً، بطلب رسمي إلى وزارة الثقافة الإسبانية من أجل إعارة لوحة غيرنيكا إلى متحف غوغنهايم في مدينة بلباو الباسكية، الأمر الذي لو تحقّق سيعني أن تحفة بابلو بيكاسو الشهيرة قد تُغادر مدريد للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، أي منذ تثبيتها في متحف رينا صوفيا عام 1992.

ويُقترح أن تُنقل بين أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري ويونيو/ حزيران 2027، بالتزامن مع الذكرى التسعين لقصف مدينة غيرنيكا الباسكية عام 1937، وهو الحدث التاريخي الذي شكّل مصدر إلهام مباشراً لبيكاسو، حيث رسم هذه اللوحة خلال أسابيع قليلة بعد المجزرة، لتصبح منذ ذلك التاريخ واحدة من أبرز الأعمال الفنية المناهضة للحرب في القرن العشرين. وقد وصف رئيس حكومة إقليم الباسك إيمانول براداليس هذا المقترح بأنه شكل من أشكال "الإنصاف الرمزي" و"استعادة الذاكرة التاريخية" لشعب الباسك، إلى جانب كونه رسالة عالمية حول فظائع الحرب وما تخلفه الأنظمة الاستبدادية من دمار إنساني.

في المقابل، عبّرت إدارة متحف رينا صوفيا عن تحفّظها على فكرة نقل اللوحة، مشيرة إلى هشاشتها وصعوبة تعريضها لمخاطر النقل، ما يصوّر تجاذباً في الرؤى، إلى حدّ ما، بين الرغبة في إتاحة العمل في سياقات عرض جديدة، والحفاظ عليه بوصفه إرثاً فنّياً حساساً. وهنا لا يبدو النقاش تقنياً بحتاً، بل يتجاوز ذلك إلى أسئلة أعمق حول من يملك الحق في العرض. في خلفية هذا الجدل، تبرز اعتبارات سياسية راهنة داخل إسبانيا، حيث يعتمد رئيس الحكومة اليساري بيدرو سانشيز على تحالفات مع أحزاب باسكية تدعم هذا الطلب، ما يضفي بُعداً آخر على النقاش ويجعل القرار المرتقب محمّلاً بدلالات تتعلق بالتوازنات الداخلية أيضاً، لا المجال الثقافي فقط.

تميل الحكومة الإسبانية اليسارية إلى دعم القرار بوجه رافضيه

اللافت أن "غيرنيكا" لم تُنقل منذ استقرارها في مدريد، رغم محاولات سابقة من مدن إسبانية أُخرى مثل برشلونة لاستعارتها في مناسبات مختلفة، إلا أن تلك الطلبات لم تُكلّل بالنجاح، مع أنها تنقّلت بين أوروبا والولايات المتحدة قبل أن تستقرّ نهائياً في إسبانيا بعد انتهاء الحقبة الديكتاتورية في عهد فرانكو. رُسمت اللوحة في باريس خلال أسابيع قليلة، وتبلغ أبعادها نحو 11 قدماً و5 إنشات ارتفاعاً، و25 قدماً و6 إنشات عرضاً، وقد عُرضت لأول مرة في المعرض العالمي في باريس عام 1937.

وبين من يرى في نقل "غيرنيكا" فعلاً رمزياً يُعيد وصل الماضي بالحاضر، ومن يفضّل إبقاءها في مكانها حفاظاً على استقرارها، تبقى اللوحة أكثر من مجرد عمل فني؛ إنها شاهد مفتوح على الذاكرة الإنسانية، تتقاطع حوله الأسئلة الكبرى عن الحرب، ومعنى أن يُعرض التاريخ لا أن يُحفظ فقط.