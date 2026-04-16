هل اقتُبست رواية "لحم" لديفيد سالاي من فيلم لستانلي كوبريك؟

- أثارت رواية "لحم" للكاتب ديفيد سالاي جدلاً بعد فوزها بجائزة بوكر 2025، بسبب اتهامات بالاقتباس غير المباشر من فيلم "باري ليندون" لستانلي كوبريك، حيث لاحظ النقاد تشابهات في البنية السردية ومسار الشخصيات. - تدور أحداث الرواية حول استفان، شاب مجري من الطبقة العاملة، يعيش رحلة صعود وهبوط اجتماعي، مشابهة لقصة باري ليندون، حيث يواجه كلاهما انكسارات عائلية ومالية تؤدي إلى سقوطهما. - نفى سالاي الاقتباس المباشر من الفيلم، مشيراً إلى تأثيرات من أعمال أخرى، بينما دافع نقاد عن الرواية كعمل فني مشروع ضمن تقاليد الأدب الحديث.

أُثير في الأوساط الأدبية والإعلامية جدلٌ واسع حول رواية "لحم" (Flesh) الفائزة بجائزة بوكر الدولية لعام 2025 للكاتب الكندي المجري البريطاني ديفيد سالاي، بعد اتهاماتٍ بالاقتباس غير المباشر من فيلم "باري ليندون" للمخرج الأميركي ستانلي كوبريك الصادر عام 1975 والمستند إلى رواية البريطاني ويليام ميكبيس ثاكيراي. وبحسب ما أوردته صحيفة ذا تايمز البريطانية، السبت الماضي، فإنّ عدداً من النقاد والمهتمين بالشأن الثقافي لاحظوا تشابهات لافتة بين العملين، ولا سيما على مستوى البنية السردية ومسار الشخصيات.

وتدور أحداث رواية "لحم" حول شخصية استفان، شاب مجري من الطبقة العاملة، يعيش مساراً تصاعدياً ثم تنازلياً في الحياة، فيما يروي فيلم كوبريك قصة باري ليندون، الأيرلندي الفقير الذي يشق طريقه في المجتمع الأوروبي في القرن الثامن عشر قبل أن تنتهي رحلته بالانهيار. بهذا يقدّم كلٌّ من الرواية والفيلم بطلاً ينتمي إلى طبقة فقيرة، يخوض رحلة صعود اجتماعي عبر الانخراط في السلك العسكري، قبل أن يتزوج نساءً ذوات نفوذ وثروة، ثم يتعرض لسلسلة من الانكسارات العائلية والمالية تنتهي بسقوطه من جديد إلى الهامش.

ورغم هذه التشابهات، نفى سالاي بشكل قاطع أن يكون عمله مستوحى بصورة مباشرة من فيلم كوبريك، موضحاً، وفق مقتطفات من مقابلة من المقرر بثّها مساء اليوم الخميس، ضمن برنامج "الحياة الثقافية" على إذاعة "بي بي سي 4"، أنّ الفيلم "لم يكن في مقدّمة تفكيره" في أثناء الكتابة، وإن أقرّ في الوقت ذاته بأنه ترك "انطباعاً قوياً" لديه في وقت سابق. وأشار إلى أن بعض التأثيرات في الرواية جاءت من أعمال أدبية أخرى للبريطانية فيرجينيا وولف والبولندي جوزيف كونراد، مضيفاً أنّ بعض "الأصداء السردية" قد تتسلل بشكل غير واعٍ إلى الكاتب ثم يعيد اكتشافها لاحقاً ويطورها ضمن عمله الأدبي.

في المقابل، دافع عدد من النقاد عن سالاي، معتبرين أن ما يُلاحظ لا يتجاوز حدود التأثر الفني المشروع، وليس سرقة أدبية. واعتبر الناقد البريطاني والمحرر الأدبي السابق لصحيفة "إيفنينغ ستاندرد" ديفيد سيكستون، أنّ التشابهات لا تنتقص من قيمة الرواية، بل تندرج ضمن تقاليد الاقتباس والتناص في الأدب الحديث، وفق ما أوردته "ذا تايمز". ويأتي هذا الجدل في وقت حظيت فيه رواية "لحم" بإشادة نقدية واسعة عند صدورها، حيث وصفها أعضاء لجنة جائزة بوكر بأنها عمل "غير مسبوق من حيث الأسلوب والبناء".