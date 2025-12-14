هدى بركات وأحمد الملاح في قائمة الجمعية الملكية للأدب

- أعلنت الجمعية الملكية للأدب في بريطانيا عن قائمة الكتّاب الدوليين لعام 2025، مسلطة الضوء على أبرز الأصوات الأدبية العالمية، بما في ذلك الكاتبة اللبنانية هدى بركات والشاعر الفلسطيني الأميركي أحمد الملاح. - هدى بركات، المولودة في 1952، تُعتبر من أبرز كتاب الأدب المعاصر، وقد تُرجمت أعمالها إلى عدة لغات، بينما يركز أحمد الملاح على الشعر العربي الحديث والكلاسيكي، مع أعمال تتمحور حول فلسطين والمنفى. - تأسست الجمعية الملكية للأدب عام 1820 لدعم الأدب الإنكليزي، واختيرت قائمة الكتّاب من قبل لجنة تحكيم تضم كتّاباً وأكاديميين بارزين.

أعلنت الجمعية الملكية للأدب في بريطانيا، مساء أمس السبت، قائمة الكتّاب الدوليين لعام 2025، في إطار برنامجها السنوي الذي يسلط الضوء على أبرز الأصوات الأدبية من مختلف أنحاء العالم. وجاء الإعلان هذا العام ليضم مجموعة من الكتّاب الذين ساهموا بشكل بارز في إثراء الأدب باللغة الإنكليزية.

وشملت القائمة اثنين من الكتّاب العرب البارزين، وهما: الكاتبة والروائية اللبنانية هدى بركات، والشاعر والباحث الفلسطيني الأميركي أحمد الملاح. وإلى جانبهما، تضم القائمة أسماءً عالمية مثل الكاتب الهنغاري لازلو كراسناهوركاي الحائز جائزة نوبل للأدب لعام 2025، والكاتبة الفيليبينية ميرلي م. ألونان، والكاتبة الكندية من أصل ترينيدادي ديون براند، والكاتب الأميركي ديف إيغررز، والكاتبة التشيلية نونا فرنانديز، والكاتب النيجيري هيلون هابيلا، والكاتب من ترينيداد وتوباغو إيرل لوفليس، والكاتبة الأميركية-الكندية روث أوزيكي، والكاتبة الجامايكية صفية سنكلير، بالإضافة إلى الكاتب الأميركي إليوت وينبرغر.

وُلدت الروائية اللبنانية هدى بركات عام 1952، وتُعتبر من أبرز كتاب الأدب المعاصر. قضت سنوات في بيروت قبل أن تنتقل للعيش في باريس، وتُرجمت مؤلّفاتها إلى عدة لغات. من أعمالها الروائية: "بريد الليل" التي نالت عنها جائزة البوكر العربية عام 2019، ورواية "هند أو أجمل امرأة في العالم" التي فازت بجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2025، و"حجر الضحك" (1990)، و"أهل الهوى" (1993)، و"حارث المياه" (1998)، و"ملكوت هذه الأرض" (2012).

أمّا أحمد الملاح، فهو شاعر وباحث ومحاضر فلسطيني أميركي، يكتب بالعربية والإنكليزية، وتتمحور أعماله الإبداعية والأكاديمية حول فلسطين والمنفى والهوية. وُلد ونشأ في بيت لحم قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة عام 2000، وتركّز أبحاثه على الشعر العربي الحديث والكلاسيكي. نُشرت قصائده ومقالاته في مجلات أدبية مرموقة، وتُرجمت أعماله إلى عدة لغات، إلى جانب مساهماته في صحف ومجلات أدبية عربية. من مجموعاته الشعرية: "إنكليزية مُرّة" (2019)، و"حكمة الحدود" (2023)، و"لغة ليست واحدة" (ترجمة هدى فخر الدين، 2024).

وتُعدّ الجمعية الملكية للأدب واحدة من أقدم المؤسسات الأدبية في بريطانيا، تأسست عام 1820 بهدف دعم الأدب الإنكليزي وتشجيع الكتّاب داخل المملكة المتحدة. وقد اختيرت مجموعة كتّاب هذا العام من قبل لجنة تحكيم مكونة من كتّاب وأكاديميين في مجال الأدب، من بينهم: سوزان باسنت، وكيت فان، وألبرتو مانغويل.