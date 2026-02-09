نيويوركر.. الثقافة في عصر المنصات المستقلة

- تواجه مجلة نيويوركر تحديات في التكيف مع الوسائط الرقمية الحديثة، حيث أثار اشتراكها في منصة Substack انتقادات حول قدرتها على مواكبة العصر الرقمي. - تواصل المجلة تقديم محتوى ثقافي وفني متميز، مع تغطيات سياسية وفكرية تعكس التحديات المعاصرة، وتستخدم المنصات الرقمية لنشر رسومات كاريكاتيرية وأغلفة تعبر عن مواقفها السياسية. - تسعى نيويوركر للحفاظ على هويتها وتقديم محتوى رصين في قالب عصري، مع تقديم محتوى تفاعلي ومقالات أقصر، مما يمثل فرصة لتجاوز الأنماط التقليدية وتحقيق الاستدامة المالية.

قبل عام من الآن، احتفلت مجلة نيويوركر الأميركية بمئويتها الأولى. ومع تكريس قيمتها الصحافية والإبداعية في تاريخ الأجيال الحديثة، كان ثمة سؤال يتكرر حول المكان الذي يمكن للمجلة، التي تُعتبر تقليدية من زاوية عمرها لا من حيث مضمونها، أن تحوزه وسط شبكة الإنترنت وعوالم الوسائط الجديدة التي بدأت تغزوها؛ مواقع التواصل الاجتماعي، ومثيلاتها التي تحاكي أسلوبها لجهة الامتداد الجماهيري الواسع.

السؤال يبدو للبعض مجرد موضوع تقني، على اعتبار أن المجلات والصحف لم تغيّر من مضامينها، وإنما قامت بتغيير الوسائط التي تستخدمها، لكنه في جوهره يتصل بفكرة عميقة تقول إن تغيير الأدوات يعني في المحصلة تغييراً مماثلاً في آليات صناعة المضمون.

غير أن هذا لا يمكن أن يحصل دون أن ترمي المجلات نفسها في البحر الذي كانت تخشى منه، وإذا حصل هذا الاندفاع نحو المغامرة، فهل ستكون النتائج مرضية، وبما يشجّع على الانغماس أكثر؟ اشتراك "نيويوركر" في منصة النشر Substack التي جرى إطلاقها عام 2017 لتمنح الكتّاب والمبدعين الاستقلالية الكاملة، وهي تجمع بين المدونات الشخصية والنشرات البريدية (Newsletters)، والبودكاست، أدى بالمجلة في النتيجة إلى أن تتعرض لحملة تنمّر جماعي، إذ رأى المنتقدون في هذه الخطوة محاولة بائسة لركوب أمواج العصر، وتساءلوا بحدة: "ما الذي يفعله الكهول في مساحة خُصصت أصلاً للمستقلين والمتمردين على المؤسسات؟".

تغيير وسائط النشر يعني تغييراً مماثلاً في صناعة المضمون

المجلة الحاضرة في مجالات الثقافة والفن بالتوازي مع تغطياتها السياسية والفكرية، لا يستطيع أحد اعتبارها خارج العصر كما يذهب هؤلاء، إذ يكفي مطالعة أعدادها الراهنة ليجد ما يدحض الاتهامات الموجهة لها، ففي عددها الذي يوزع هذا الأسبوع هناك حضور واضح للثقافة؛ إذ يحفل قسم السرد والشعر بمساهمات لافتة، فقد قرأ المهتمون قصة قصيرة للكاتبة مولي أيتكن في العدد السابق، بينما تأخذ المجلة القراء في زيارة لبيت المغنية المعروفة تريسي تشابمان، وتفرد مساحة للحديث عن عمل المخرج أورسون ويلز، بالإضافة إلى مواد أخرى.

لم تخلُ المساهمات والتعليقات حول خطوة "نيويوركر" من وجود أصوات دافعت عنها وعن خطها التحريري، وربطت بين ما تتعرض له المجلة والسياسة الاستهلاكية الكارثية التي تصنعها سياسات الرئيس ترامب في المجتمع الأميركي، ولا سيما تكريس العداء لكل الأصوات التي تنتقد سياساته؛ فهؤلاء "يساريون" من السهل وصمهم بكل أنواع التهم، طالما أنهم يمشون بعكس التيار. أحد المعلقين على اشتراك المجلة في هذه المنصة كتب يقول: "مرحباً بكم أيها اليساريون... كيف حال الدكتاتوريين من بينكم؟ أهلاً بكم على أيّ حال!".

هذا التلقي المفعم بالتقييمات المسبقة يوحي بأن المجلة تشترك في هذه المنصة لتخوض حربها ضد النزعة "الترامبية" على نحوٍ واسع، لكنها فعلياً تكتفي بنشر بعض المنشورات الترويجية لما تنشره في صفحاتها، وتنشر بدَأب رسماً كاريكاتيرياً يومياً يقارب الشؤون الأميركية المثيرة. وكمثال على ذلك، نراها تنشر رسماً ساخراً حول فيلم "ميلانيا"، كما تنشر أغلفة أعدادها القادمة، ولا سيما تلك التي تركز فيها على معركة الحرية التي تتآكل في الولايات المتحدة الأميركية، ومنها غلاف عدد هذا الأسبوع، حيث ثمة درع أهداف لإطلاق النار، هو تمثال الحرية.

تخوض المجلة حرباً أوسع ضد سياسات ترامب على المنصات الجديدة

التدقيق في طبيعة التنمّر الذي تتعرض له المجلة يكشف أنه متعدد الزوايا؛ فهو ليس مجرد تعبير عن صراع أجيال، وليس نتيجة فقط للتجييش السياسي حول أثر ترامب في الحياة الأميركية، هو كل ذلك، إضافة إلى كونه تعبيراً عن إشكالية اقتصادية؛ فالمشتركون في Substack غالباً ما يدفعون لدعم "أصوات فردية" هربت من سطوة المؤسسات، ورؤية "نيويوركر"، بميزانيتها الضخمة، تزاحم الكتّاب الصغار، أثارت مخاوف البعض من "تأميم" المنصة لصالح الكبار.

شيء ما يشبه ما يحصل مع مجلة نيويوركر نجده في منصات أخرى؛ ففي منصة بابيلو الفرنسية المكرسة لعروض الكتب، لم يحدث أن قام جزء من الناشطين بالتنمّر على وجود حسابات لمجلات أدبية، لكن ما يجري التنمّر عليه هو وجود وجهات النظر التقليدية في فضاء يعتقد البعض أنه يجب أن يكون متاحاً فقط "لأبناء العصر". هنا يسود اعتقاد بأن على النقاد المكرّسين أن يبقوا في أوراقهم الصفراء، تاركين المنصات لنقاشات صنّاع المحتوى المرئي السريع والمؤثرين.

وبالإضافة إلى هذا الجانب، تبرز معضلة "الاستنساخ"، التي يرى البعض أن المجلة لن تتجاوزها؛ فالبقاء في هذا الفضاء، كما يرون، لا يعني أن تقوم المجلة باستنساخ محتواها الورقي حرفياً وكأنه "نسخة كربونية" لا تراعي اختلاف الوسيط، كما لا يعني في المقابل استنساخ لغة العصر الرقمي السطحية عبر تقليد "المؤثرين" واللحاق بالعناوين الصادمة لإرضاء الجمهور الشاب. إن التحدي الحقيقي يكمن في التطور لا الاستنساخ؛ أي تقديم "الجوهر الرصين" في "قالب عصري" يتنفس لغة المنصة دون أن يغرق في ضجيجها.

لكن هذا الجدل قد يبدو مفرطاً في افتراض أن كادر المجلة لم يلتقط اللحظة، بينما يرى البعض أن تغيّر آليات التلقي لم يُلغِ الحاجة إلى الكتابة المتأنية، بل فرض عليها شكلاً جديداً، تقوم فيه "نيويوركر" وزميلاتها بتبني لغة أكثر تفاعلية، ومقالات مقسّمة إلى فقرات أقصر، مع الاعتماد على نبرة شخصية تناسب طبيعة النشرات البريدية، دون التضحية بعمق التحقيق الصحافي.

الفضاء الكتابي الرقمي، في بنيته العميقة، أقرب ما يكون إلى تجلٍّ عملي لفكرة ما بعد الحداثة؛ فهو حيّز يسمح بتجاوز الأنواع، وتداخل الأشكال، وتجاور أنماط متباينة من الكتابة داخل مساحة واحدة. وبالتالي؛ لا يمكن النظر إليه باعتباره وسيطاً تقنياً فحسب. ففي هذا الفضاء، لا تعود الحدود الفاصلة بين المقال الطويل والنص السريع ذات طابع إقصائي، وإنما تصبح علاقات توازٍ وتعايش. من هذا المنظور، يمكن فهم محاولات حضور المجلات ذات التقاليد الراسخة في منصات معاصرة جزءاً من تحوّل وسائطي عام، وضرورة اقتصادية ملحّة قوامها البحث عن استدامة مالية بعيداً عن تهاوي عوائد الإعلانات التقليدية، دون التنازل عن الهوية؛ أي إيجاد موطئ قدم بين أجيال كاملة لم تعش تجربة المجلات الأسبوعية بوصفها مرجعاً، ونشأت داخل زمن التدفق السريع.