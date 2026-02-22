- كشف متحف بروكلين عن نسخة نادرة ومطلية بالذهب من "كتاب الموتى" بطول 21 قدماً، ضمن معرض "تدوير الأبدية" الذي يستمر حتى 17 مايو. يعرض المعرض البردية وأدوات الكاتب المرتبطة بالطقوس الجنائزية. - خضعت البردية لمشروع ترميم استمر ثلاث سنوات بقيادة أحمد طارق، حيث أُعيد تثبيتها على ورق ياباني خاص للحفاظ على هشاشتها وإظهار تفاصيلها الذهبية. - تعود البردية إلى الفترة بين 340 و57 قبل الميلاد، وتخص "أنخمرور ابن تانيفرهر"، مما يوفر صلة نادرة بشخص عاش قبل أكثر من ألفي عام.

كشف متحف بروكلين في نيويورك عن نسخة نادرة كاملة ومطلية بالذهب من "كتاب الموتى" بطول 21 قدماً، وذلك ضمن معرض جديد بعنوان "تدوير الأبدية"، افتُتح نهاية الشهر الماضي ويتواصل في قاعات الفن المصري القديم بالمتحف حتى 17 مايو/أيار المقبل. يضم المعرض البُرديّة إلى جانب أدوات الكاتب، مثل أقلام القصب والرسومات التحضيرية المرتبطة بالطقوس الجنائزية.

جرى عرض البُرديّة للجمهور لأول مرة بعد مشروع ترميم استمر ثلاث سنوات، قاده المتخصص في حفظ المخطوطات أحمد طارق بالتعاون مع مجموعة متخصّصين من فريق المتحف. قبل وصولها إلى المتحف عام 1948، كانت المخطوطة مثبتة على ورق حمضي في محاولة ترميم سابقة، ما تسبب في استمرار تدهورها. وكشفت عمليات البحث أن البردية كانت مقسَّمة إلى أجزاء أصغر، على الأرجح في القرن التاسع عشر لتسهيل تثبيتها، وبقي حوالي 11 قدماً فقط من النسخة الأصلية، ما جعل عملية ترميمها معقدة جداً.

ابتكر طارق طريقة جديدة لإزالة المخطوطة بعناية من الدعامة التالفة دون إلحاق أضرار إضافية بها، ثم أُعيد تثبيتها على ورق ياباني خاص من الألياف فائقة النعومة. سمحت هذه التقنية بالحفاظ على هشاشة البرديّة وإظهار كامل تفاصيل النقوش والرسوم الذهبية بشكل آمن.

تعود البُرديّة إلى الفترة بين 340 و57 قبل الميلاد، مكتوبة بالهيراطيقي، ومزيّنة برسومات حبرية، بعضها مطلي بالذهب، وتشمل تقريباً جميع التعاويذ الـ162 من أكثر مخطوطات "كتاب الموتى" شمولاً. تظهر على الطراز الممفيسي لمصر السفلى، مع وجود صفحات فارغة في البداية والنهاية تؤكّد اكتمالها. كما تظهر بعض الرسومات الأولية تحت النقوش الذهبية، مع بقايا صباغ معدني أصفر كان يُستخدم قديماً كزخرفة.

كشفت جهود الحفظ والإشراف أن البرديّة كانت تخصّ "أنخمرور ابن تانيفرهر" (الذي له وجه جميل)، ما يوفر صلة مباشرة بشخص عاش قبل أكثر من ألفي عام، وهو أمر نادر في الدراسات المصرية القديمة. من جهتها، صرّحت أمينة قسم الفن المصري بالمتحف يكاترينا بارباش أنّ البرديات المطلية بالذهب نادرة، ووجود واحدة كاملة ومن أصل ممفيسي يجعلها استثنائية، كما أنّ الباحثين الذين حظوا برؤية حتى جزء صغير من مخطوطة مطلية بالذهب قليلون جدّاً.