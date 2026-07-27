playlist icon

موجز الأخبار

play icon

نداء كاظم يتمسك برؤيته الفنية لتمثال الجواهري أمام الانتقادات التي طاولته

أخبار ثقافية
بغداد

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
27 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 14:18 (توقيت القدس)
نداء كاظم -القسم الثقافي
نداء كاظم أثناء المؤتمر (صفحة نخيل عراقي على فيسبوك)
+ الخط -

اظهر الملخص
- أكد النحّات العراقي نداء كاظم تمسّكه برؤيته الفنية في إنجاز تمثال الشاعر محمد مهدي الجواهري، مشيراً إلى أن العمل جاء نتيجة سنوات من البحث والتفكير، وليس مجرد تنفيذ لشكل خارجي.
- تعود فكرة نحت التمثال لعام 1972، حيث واجه كاظم صعوبات حالت دون تنفيذ المشروع، لكنه طوّر الفكرة عبر جمع صور متعددة للجواهري لدراسة ملامحه وتفاصيل شخصيته.
- رغم العقبات الإدارية والمالية، حصل المشروع على الموافقات الرسمية، وأكد كاظم رضاه عن النتيجة النهائية، معتبراً التمثال إضافة مهمة لمسيرته الفنية.

أكد النحّات العراقي نداء كاظم تمسّكه برؤيته الفنية في إنجاز تمثال الشاعر محمد مهدي الجواهري، مشيراً إلى أن العمل جاء نتيجة سنوات طويلة من البحث والتفكير، وليس مجرد تنفيذ لشكل خارجي للشاعر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته منظمة "نخيل عراقي"، مساء أول من أمس السبت، للحديث عن تجربة إنجاز التمثال والظروف التي رافقت تنفيذه، بعد موجة الانتقادات والجدل الذي أثاره عقب نصبه في إحدى ساحات بغداد.

وأوضح كاظم (1939) أن فكرة نحت تمثال للجواهري تعود لعام 1972، وتحديداً خلال مشاركته في إحدى دورات مهرجان المربد الشعري والتقائه حينها بالجواهري، لكنه واجه آنذاك صعوبات حالت دون تنفيذ المشروع. وأضاف أنه احتفظ بالفكرة وطوّرها عبر جمع صور فوتوغرافية متعددة للشاعر الراحل، بهدف دراسة ملامحه وتفاصيل شخصيته، وصولاً إلى تقديم عمل فني يختزل تجربة الجواهري الشعرية والإنسانية.

وأشار النحات إلى أنه طرح أيضاً مشروع النصب على الجهات المعنية منذ عام 2006، إلا أن العقبات الإدارية والمالية حالت دون تنفيذه في ذلك الوقت. وبعد جهود استمرت سنوات، حصل المشروع على الموافقات الرسمية، مع توفير ورشة وإمكانات محلية لإنجازه، رغم أن محدودية المعدات شكلت تحدياً أثناء العمل. وأكد كاظم أنه يشعر بالرضا عن النتيجة النهائية، معتبراً التمثال إضافة مهمة إلى مسيرته الفنية.

من أعمال الترميم في منزل السياب (صفحة منظمة يونسكو- العراق على فيسبوك)
آداب
التحديثات الحية

ترميم منزل بدر شاكر السيّاب في قرية جيكور ينقذه من الإهمال

وكان التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار مع قاعدة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار، قد أثار انتقادات واسعة منذ الكشف عنه، إذ رأى بعض المتابعين أنه لا يعكس ملامح الجواهري وهيبته المعروفة، وطالبوا بعمل فني يليق بمكانة الشاعر الذي يعد أحد أبرز رموز الأدب العربي الحديث. في المقابل، رأى مؤيدو العمل أن النحت لا يقتصر على النقل الحرفي للملامح، بل يسعى إلى تقديم قراءة فنية للشخصية وروحها.

دلالات
المزيد في ثقافة
سمير سكيني -القسم الثقافي
التحديثات الحية
كتب
مباشر

محمد الكرد يفكك صورة الفلسطيني المقبول غربياً في "الضحايا المثاليون"

يوسف إدريس (حساب باسم الكاتب المصري/ فيسبوك)
التحديثات الحية
آداب
مباشر

يوسف إدريس.. قصص من عالَمٍ لا مكان فيه للتغيير

مازن المبارك -القسم الثقافي
التحديثات الحية
آداب
مباشر

مازن المبارك.. تجديد المعرفة اللغوية وربطها بالتراث