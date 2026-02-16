- "تعدّد بلا حدود" في بينالي البندقية 2026: يمثل العمل الفني للفنان اللبناني نبيل نحاس، الذي يعرض في الجناح اللبناني، ثيمة "الوحدة في التنوّع" من خلال 26 لوحة أكريليك، ويجمع بين التجريد والتجسيد في تجربة بصرية غامرة. - الرموز البصرية والتقاليد الصوفية: يتضمن العمل عناصر مثل اللولب والشجرة، التي ترمز إلى اللانهاية والتجذّر، مستحضرةً تقاليد صوفية وعلاقة الإنسان بأرضه وذاكرته الثقافية. - تأثيرات فنية متنوعة: تأثر نحاس بالعمارة الإسلامية والفن الغربي الحديث، مما ساهم في تطوير أسلوبه الفريد الذي يمزج بين الحس الشرقي والبناء البصري الغربي.

يتأمل الفنان اللبناني نبيل نحاس منذ بداياته مقولة "الوحدة في التنوّع"، سواء في استلهامه من المنمنمات الفارسية أو في توظيفه الزخارف الهندسية المستمدة من الفن الإسلامي، إلى جانب تأثيرات الفن الغربي الحديث. وتمثل هذه الثيمة منطلقاً أساسياً للتجهيز الضخم الذي سيمثّل لبنان في الدورة الحادية والستين من بينالي البندقية، بحسب المؤتمر الصحافي الذي انعقد في المكتبة الوطنية ببيروت الأربعاء الماضي.

ويحتضن الجناح اللبناني العمل الذي يحمل عنوان "تعدّدٌ بلا حدود" خلال الفترة الممتدة من 9 مايو/أيار إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في موقع "الآرسنال"، على طول 45 متراً ويشكّل أحد أبرز المشاركات العربية المنتظرة في الدورة المقبلة للبينالي.

يشكّل التجهيز امتداداً لمسار فني طويل اشتغل فيه نحاس (1949) على العلاقة بين الإنسان والكون، عبر لغة بصرية تجمع بين التجريد والتجسيد، وبين الحس الروحي والبنية الهندسية الدقيقة. يتكوّن العمل من 26 لوحة أكريليك على قماش بارتفاع ثلاثة أمتار، تصطف متلاصقة لتشكّل إفريزاً بصرياً يطوّق الزائر ويدعوه إلى تجربة غامرة. وتتقاطع في التجهيز أشكال هندسية متوهّجة مع تكوينات عضوية توحي بالنمو والحركة، في إشارة إلى نظام كوني واحد تتكرّر فيه الأنماط ذاتها على مختلف المقاييس، من الخلية الدقيقة إلى المجرة الواسعة.

يرمز العمل إلى نظام كوني واحد تتكرّر فيه الأنماط ذاتها

ويشكّل اللولب أحد العناصر المركزية في العمل، بوصفه رمزاً بصرياً لمفهوم اللانهاية وللحركة الدائمة، وهو أيضاً استحضار رمزي لتقاليد صوفية ترى في الدوران بحثاً عن الداخل واكتشافاً للذات. أما حضور الشجرة، وهو عنصر متكرّر في أعمال نحاس، فيحمل معنى التجذّر والاستمرارية، في إحالة إلى علاقة الإنسان بأرضه وإلى الذاكرة الثقافية التي تتراكم طبقاتها عبر الزمن.

ولا يمكن قراءة "تعدّد بلا حدود" بمعزل عن السيرة الفنية والشخصية للفنان. فقد نشأ نحاس بين بيروت والقاهرة، إذ تأثر مبكراً بجماليات العمارة الإسلامية وبالأشكال الهندسية التي ستصبح لاحقاً جزءاً أساسياً من لغته التشكيلية، كما أسهمت دراسته في الولايات المتحدة، في جامعتَي لويزيانا وييل، في صقل تجربته ومنحه أدوات تقنية مكّنته من المزج بين الحس الشرقي والبناء البصري الغربي.

في سبعينيّات القرن الماضي، ومع انتقاله إلى نيويورك، واجه الفنان تحدّي إثبات حضوره في مشهد فني كانت تهيمن عليه اتجاهات التجريد التعبيري. هناك بدأ تدريجياً في استكشاف مادية اللوحة نفسها، متجهاً نحو بناء سطوح كثيفة الطبقات تمنح اللون حضوراً مادياً ملموساً، قبل أن يتجه في مراحل لاحقة إلى تكوينات هندسية أكثر وضوحاً ضمن ما يُعرف بأسلوب "الحافة الحادة". خلال التسعينيّات، طوّر نحاس سلسلة "الرسومات الدائرية" التي استلهمت أشكالها من الطبيعة، كالمجرات والخلايا والأنماط الحيوية، وهي التجارب التي مهّدت لأسلوبه المتأخر القائم على بناء اللوحة طبقة فوق أُخرى بمواد تمنحها ملمساً بارزاً، بحيث تصبح اللوحة أقرب إلى تكوين نحتي منها إلى سطح تصويري تقليدي.