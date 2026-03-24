"موت التجربة".. الفقدان الحسي والعاطفي أمام التكنولوجيا

- في كتاب "موت التجربة"، تستعرض كريستين روزن كيف أن الاعتماد المتزايد على الوسائط الرقمية يضعف التواصل المباشر بين الأفراد، مما يؤدي إلى عزلة عاطفية وفقدان القدرة على التعاطف، ويؤثر على الذاكرة وإحساس الإنسان بالمكان والزمان. - توضح روزن أن الأنشطة الرقمية تقلل من إحساس الفرد بالمكان والزمان، وتغيّب لحظات الملل الضرورية للتأمل، مما يضعف القدرة على بناء العلاقات العميقة والتحمل العاطفي. - يشير الكتاب إلى أن الوسائط الرقمية تجعل التجارب مفلترة ومصممة للتسلية الفورية، مما يقوّض إدراك الفرد للتجارب الحسية المباشرة، ويحول العديد من التجارب إلى مجرد مشاهدة بدلاً من عيشها.

تخيل لحظة تتوقف فيها عن النظر إلى هاتفك، فتدرك فجأة كم من العالم الحقيقي غاب عنك: رائحة المطر، وقع خطوات المارة على الرصيف، أو صمت الانتظار بين لحظتين بلا تشتيت... هذه التفاصيل الصغيرة التي تشكل نسيج التجربة الإنسانية المباشرة بدأت تتلاشى تدريجياً أمام شاشات الهواتف ووسائط التواصل الرقمية. وهذا هو عالم كريستين روزن في كتابها "موت التجربة: استعادة إنسانيتنا في عالم رقمي" (دار فينتج للنشر / بودلي هيد، المملكة المتحدة 2025)، حيث تصف كيف أفرغت التكنولوجيا حياتنا من التجربة المباشرة وحوّلتنا إلى مراقبين أكثر من كوننا أناساً يعيشون ويحيون فعلاً.

يتناول الكتاب أثر الاعتماد المتزايد على الوسائط الرقمية، من تطبيقات الهواتف الذكية إلى وسائل التواصل الاجتماعي والميتافيرس، على إدراك الإنسان للواقع. ترى روزن أن التجربة الرقمية، رغم سرعتها وراحتها، تحل محل التجربة الواقعية لتضعف التواصل المباشر بين الأفراد، وتقود إلى عزلة عاطفية وفقدان القدرة على التعاطف. كما تؤثر هذه التحولات على الذاكرة وإحساس الإنسان بالمكان والزمان، ما يهدد عناصر أساسية في الحياة الاجتماعية والوجودية.

يقدّم الكتاب تحليلاً دقيقاً لفقدان الاحتكاك والجهد الجسدي في حياتنا اليومية، ويقارن بين التفاعل الرقمي والأنشطة اليدوية، مثل الكتابة الطويلة باليد أو الأعمال الحرفية. الاحتكاك، كما توضح روزن، يعزز الانتباه ويعمق التعلم ويمنح شعوراً بالإنجاز، بينما تجعل الوسائط الرقمية الإنسان معتاداً على الإشباع السريع والسطحي، ما يفرغ التجربة من معناها.

توضح روزن، أيضاً، كيف أن الأنشطة الرقمية تقلل من إحساس الفرد بالمكان والزمان، وتغيّب لحظات الملل أو الصبر الضرورية للتأمل والتفاعل الواقعي. الكتاب يربط بين هذا النقص في التجربة الواقعية وبين تراجع القدرة على التحمل العاطفي وبناء العلاقات العميقة.

تشير روزن إلى أن الاعتماد على الوسائط الرقمية يجعل معظم التجارب مفلترة ومصممة للتسلية الفورية، مما يقوّض إدراك الفرد للتجارب الحسية المباشرة. الكتاب يسلط الضوء على أمثلة يومية مثل تقليل أثر اللقاءات المباشرة بين الأشخاص في الفعاليات أو الشبكات المهنية، إذ يحل التفاعل الرقمي أثناء اللحظات الفارغة محل الحوار الواقعي.

كما يناقش الكتاب تأثير الوسائط الرقمية على الذاكرة والملاحظة والانتباه، مشيراً إلى أن التجربة الرقمية تقلل من قدرة الإنسان على استرجاع الأحداث والتفاعل الحسي الكامل مع محيطه، وتحوّل العديد من التجارب إلى مجرد مشاهدة أو متابعة بدلاً من عيشها.