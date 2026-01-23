مهرجان كيرالا في الهند يرصد أحوال الأدب المعاصر

- انطلق مهرجان كيرالا الأدبي التاسع في كوزيكود، الهند، كأول فعالية منذ تصنيف المدينة كأول "مدينة أدبية" في الهند من قبل اليونسكو، مما يعزز التبادل الثقافي الدولي في جنوب آسيا. - يشارك في المهرجان أكثر من 500 متحدث، بما في ذلك حائزو جوائز نوبل مثل عبد الرزاق قرنح وأولغا توكارتشوك، وتستضيف ألمانيا جناحًا خاصًا لتعريف الجمهور بالإنتاج الثقافي الألماني. - تتنوع فعاليات المهرجان بين جلسات حوارية وورش عمل، وتختتم بجائزة "فيدرال بنك ساهيتيا بوراسكارام" لدعم الأدب المالايالامي، مع التركيز على التفاعل بين الأدب والتكنولوجيا.

شهدت مدينة كوزيكود الهندية، أمس الخميس، انطلاق النسخة التاسعة من مهرجان كيرالا الأدبي، الذي تنظمه دار "DC Books" بالتعاون مع مؤسسة "DC Kizhakemuri". ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق زمني ومكاني لافت، إذ تعد الفعالية الأولى من نوعها منذ تصنيف اليونسكو للمدينة أول "مدينة أدبية" في الهند، ما يمنح الحدث أبعاداً تتجاوز الإطار المحلي لتصل إلى مستوى التبادل الثقافي الدولي في جنوب آسيا.

يستقطب المهرجان هذا العام أكثر من 500 متحدث، وتبرز فيه مشاركة أدباء حائزين على جوائز عالمية كبرى، من بينهم عبد الرزاق قرنح وأولغا توكارتشوك، الحاصلان على جائزة نوبل في الأدب، وأبهيجيت بانرجي الحائز على نوبل في الاقتصاد، بالإضافة إلى الروائية كيران ديساي ومؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز. كما تحل ألمانيا ضيفة شرف على النسخة الحالية من خلال معهد غوته، الذي يشرف على برامج وجناح خاص يهدف إلى التعريف بالإنتاج الثقافي والأدبي الألماني المعاصر.

تتوزع أجندة المهرجان بين جلسات حوارية وورش عمل تتناول قضايا متنوعة؛ فمن الأدب الياباني يشارك الكاتب ساتوشي ياغيساوا لمناقشة أعماله التي لاقت رواجاً عالمياً، مثل "أيام في مكتبة موريساكي"، بينما تطرح جلسات أخرى نقاشات تقنية حول أثر الواقع المعزز على الفنون الأدائية والمسرحية. وعلى الجانب المؤسسي، يسلط المهرجان الضوء على الإنتاج المحلي من خلال "جائزة فيدرال بنك ساهيتيا بوراسكارام"، حيث من المقرر الإعلان عن العمل الفائز من بين خمسة أعمال وصلت إلى القائمة القصيرة في الأدب المالايالامي، وهي جائزة تهدف إلى دعم الكتابة بهذه اللغة المحلية وتوفير منصة تقدير مادية ومعنوية لمبدعيها.

يختتم المهرجان أعماله بعد غدٍ الأحد، بعد سلسلة من المناظرات الفكرية والمعارض الفنية التي تسعى لربط المنتج الأدبي بالمتغيرات التكنولوجية والاجتماعية الراهنة، محاولاً تقديم قراءة شاملة لواقع الثقافة في عالم يتجه بشكل متزايد نحو الرقمنة مع الحفاظ على الأصول السردية التقليدية.