يشهد مهرجان قطر الدولي للفنون (QIAF) في دورته السابعة، التي تُقام بين السابع والثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل في الحيّ الثقافي كتارا، تنظيم ندوة متخصّصة تسعى إلى قراءة موقع الذكاء الاصطناعي في المشهد الإبداعي العالمي. وذلك في اليوم الثالث من أيام المهرجان، تحت عنوان "من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الاصطناعي العام: تشكيل الفن والثقافة والإبداع والمجتمع".

وتطرح الجلسة أسئلةً محوريةً حول التحولات التي تشهدها الفنون والثقافة مع انتشار التقنيات الذكية، وتأثيرها على ممارسات الفنانين وصناعة المتاحف وإنتاج المحتوى الإبداعي. ويهدف النقاش إلى استشراف الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة، ومناقشة التحديات التي قد تفرضها على البنى الثقافية التقليدية، في لحظة عالمية تتسارع فيها ابتكارات الذكاء الاصطناعي.

ويشارك في الندوة عدد من المتخصصين والخبراء من داخل قطر وخارجها، من بينهم راشمي أغروال، مؤسِّسة ورئيسة MAPS International والمديرة التنفيذية للمهرجان، وعبد الرحمن آل إسحاق، مدير Teen Hub في متاحف قطر والدكتور وسيم قطّوب، مدير المجلس الثقافي البريطاني – قطر والشيخة ليلى رحّال الرافع الألفي، سفيرة النوايا الحسنة ورئيسة Woman Business Circle ومها الصبيح، رئيسة قسم الإعلام في كتارا وعبدالله العنّيـمي، المدير العام لشركة DBC Doha Business Consulting إلى جانب جميلة آل شرّام، فنانة قطرية وناقدة فنية وألكسندرا سوليا، مسؤولة العلاقات الدولية والشؤون الثقافية، ثم أميرة العجي، رئيسة قسم الفنون المجتمعية في مؤسسة قطر؛ وراشد المنصوري، مؤسّس Saltlyticks. ويتولى إدارة الجلسة الخبير الإعلامي وريادي الأعمال ستيف ماكي.

يعرف المهرجان هذا العام مشاركة واسعة من 26 معرضاً شريكاً و22 جناحاً دولياً

ويمتد تأثير مهرجان قطر الدولي للفنون إلى ما يتجاوز الندوات والجلسات الحوارية، إذ يستضيف هذا العام مشاركة واسعة من 26 معرضاً شريكاً و22 جناحاً دولياً، ليشكّل منصة فنية وثقافية تجمع اتجاهات بصرية متنوّعة، وتتيح تفاعلاً مباشراً بين الفنانين والمؤسسات الثقافية، بما يعزز الحضور الدولي للمهرجان ويكرّس موقعه في خريطة الفنون المعاصرة.

ويقدّم المهرجان أيضًا نسخة جديدة من فعالية "الرسم الحي"، التي تُعد من أبرز برامجه السنوية، بمشاركة فنانين من أكثر من 70 دولة. ويُنجز الفنانون أعمالهم مباشرة أمام الجمهور في مساحة تفاعلية تستكشف العلاقة بين الإبداع والمكان، ويحمل برنامج هذا العام عنوان "الاستدامة والابتكار في الفن". وتُمنح جوائز نقدية للأعمال الخمسة الأولى بقيم 3500، 2500، 1500، 1000، و1000 ريال قطري، مع منح شهادات مشاركة لجميع الفنانين.

وفي سياق متصل، يتكامل البرنامج المعرفي للمهرجان مع سلسلة من الورش الفنية العالمية التي تُقام يومَي الثامن والتاسع من الشهر المقبل، ويقدّمها فنانون دوليون في مجالات متعددة، من بينها ورشة النحت بالسلك مع الفنان عاشور دوست‌ محمدي، وورشة الحرق بالحبر مع الفنان خورخي لويس غونزاليس يوكي، وورشة أعمال الخشب مع الفنانة مرجانة موغوله، وورشة صناعة الفخار بإشراف فاطمة روغنينا، إلى جانب ورشة متقدمة في تقنيات أندرس زورن تقدمها الفنانة فيكتوريا دي لا سيرنا، وورشة النحت على الخشب مع الفنان فتح ‌الله حمدانيان، وورشة فن الكاريكاتير بإشراف سيرفين فيراي أنتيكوينا، وورشة في فن ورق شجرة البيبال مع الفنانة فيشاكا ماهيش لاد، وورشة الفسيفساء بإشراف فابيانا أندريا أورتيغا، وورشة الخط العربي مع تسنيم كاوسر محمد رمضان، إضافة إلى ورشة فن الماركتري (ترصيع الخشب) للفنانة زهرة دالطير رباط توركي، وختاماً ورشة تونغو التي تقدّمها إيفانجيلينا ماغليوني.