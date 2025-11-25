مهرجان طنجة للفنون المشهدية ينطلق بمسرحية "الفسحة"

- مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية: يحتفل بدورته الحادية والعشرين في طنجة، ويستمر خمسة أيام، جامعًا بين البحث النقدي والتجريب الفني وصون التراث الثقافي، مع تكريم سلطان عبد الرحمان البازعي وتقديم العرض المسرحي المغربي "الفُسْحَة". - العروض المسرحية والفرجوية: تشمل عروضًا محلية وعالمية مثل "أغنية المتمردين" من إيطاليا و"أوبوس 1" من اليابان، مع حضور مغربي بعروض مثل "الحرّاز" و"رقصة الظلال"، بالإضافة إلى عروض كورالية وصوتية متميزة. - البرنامج الفكري: يتضمن عشر جلسات علمية وندوات فكرية، مع موضوعات مثل "إعادة كتابة تواريخ المسرح المغربي" و"التنظير للديكولونيالية"، و"الجسد كأرشيف ديكولونيالي".

تنطلق بعد غد الخميس، في مدينة طنجة المغربية، فعاليات مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية، في جامعة نيو إنجلاند، حيث ستكون على امتداد خمسة أيام مركزًا للبرامج الفكرية والأكاديمية، الى جانب العروض الفرجوية. المهرجان وصل هذا العام إلى دورته الحادية والعشرين، مرسخًا طنجة مركزًا دوليًا للفنون المشهدية المعاصرة، وجامعًا بين البحث النقدي، والتجريب الفني، وصون التراث الثقافي.

ويشهد حفل افتتاح المهرجان الأكاديمي المتخصص في مناقشة فنون الفرجة، والذي يسلط الضوء هذا العام على التواريخ المتشابكة للفرجة والمسرح منظور ديكولونيالي، تكريم سلطان عبد الرحمان البازعي، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة المسرح والفنون الأدائية بالمملكة العربية السعودية، الذي ساهم في إعادة تشكيل المشهد المسرحي السعودي وربط الجمهور بالأداء المسرحي، وذلك قبيل تقديم العرض المسرحي الافتتاحي المغربي الموسوم بـ"الفُسْحَة" (Interstice) لفرقة "بارتاج" P-ART-AGE، إنتاج 2025.

يعكس عرض "الفُسْحَة"، في المهرجان الذي ينظمه المركز الدولي لدراسات الفرجة، تجربة حسية متكاملة تمزج الصوت والحركة والإضاءة، مع الإسقاط المرئي والتجسيم الحي، مستنداً إلى مفهوم "اللحظة الفاصلة"، ومجسداً رحلة فنية تأملية بين الماضي والحاضر.

وتتواصل فعاليات المهرجان، الذي يحتفي أيضاً هذا العام بالناقد والأكاديمي الباحث حميد العيدوني، مع باقة منوعة من العروض المسرحية والفرجوية المحلية والعالمية. من إيطاليا، يقدم عرض "أغنية المتمردين"، دراما موسيقية مستوحاة من المنظور الديولونيالي، تعالج صراعات الإنسان الشرقي مع الهوية والانتماء والذاكرة في منطقة شرق المتوسط. ومن اليابان تقدم مسرحية "أوبوس 1" عرضاً مقسماً إلى ثلاثة فصول يمزج الأداء الجسدي بالنصوص المكتوبة مباشرة داخل العرض، مستلهماً مسرح Rake، ليخلق سرداً تجريدياً لمراحل الحياة والموت. بينما يعرض الفريق النمساوي المشارك في التظاهرة "الشفافية" عملا تجريبيا يجمع الجسد والضوء والموسيقى، لتقديم المسرح كرحلة اكتشاف ذاتية.

البرنامج الفكري يقدم عشر جلسات علمية وتوقيعات كتب ودراسات مسرحية وفكرية

ويواصل المسرح المغربي حضوره في التظاهرة بعرض "الحرّاز" لمخرجه أمين ناسور، الذي يعيد تركيب الريبرتوار التراثي المغربي ضمن منظور صوفي. ويقدم المغرب أيضاً عرض "رقصة الظلال" لفرقة أفروديت، إخراج عبد المجيد الهواس، الذي يدمج الحركة والقصيدة الطقوسية مع عناصر الضوء والسينوغرافيا لتشكيل سرد بصري متكامل، يعيد التفكير في العلاقة بين الممثل والجمهور والمنصة المسرحية.

ويختتم البرنامج المسرحي التجريبي بعرض "قِبْلَة" (Qibla)، للفنان البصري المغربي يوسف الريحاني و"لابو بيكيت"، تجربة متعددة الوسائط تمزج بين الأداء الحركي والإنشاد والفيديو والإضاءة، لتخلق فضاء داخلياً متغيراً يحفز على التأمل في اللحظة والفعل الفني.

إلى جانب العروض المسرحية، تشهد الدورة عروضاً كوراليةً وصوتيةً متميزةً، أبرزها موسيقى "جوجوكة" القادمة من جبال الريف المغربي، وهو نموذج للصمود الإبيستيمي والثقافي، قائم على الطبل والغيطة والطقوس الصوفية. كما يقدم التعاون بين كورال Voices United Choir وShetland Choir حواراً بين الأصوات الأكاديمية الأوروبية والموسيقى المغربية، في حين تقدم فرقة ستيلّا الكورالية من جامعة الأخرين بقيادة المايسترو جاد حجزان عروضاً متعددة الأصوات، لتشكل جسراً ثقافياً بين الخبرة الموسيقية المحلية والعالمية.

ويمتد البرنامج الفكري طيلة أيام المهرجان، حيث تُقام، نهاراً، عشر جلسات علمية/ ندوات إلى جانبها توقيعات كتب تشكل دراسات فكرية، فيما تُخصص الأمسيات للعروض المسرحية والفرجوية.

وتفتتح الجلسات بندوة تحت عنوان "في سياسات العودة والمقاومة"، يسيرها خالد أمين، أستاذ دراسات الأداء بجامعة عبد المالك السعدي، وتليها ندوة فكرية أخرى بعنوان "أداء مواقع الشباب الديكولونيالي: التقاطعات، إعادة التذكّر، وتسييس المسرح"، برئاسة جوان تومكينز، وبمشاركة بيشينوبيرا دت، وتون فقيب، وسيلفيا جيسبروتشيتش، وأميت بارسوان.

وتستمر الجلسات طوال أيام المهرجان، منها "إعادة كتابة تواريخ المسرح المغربي: اللقاء، المدفون، والروابط المفقودة"، و"التنظير للديكولونيالية: الأسس والنقد". وتشمل أيضاً موضوعات مثل "الجسد كأرشيف ديكولونيالي: الطقس، المقاومة، والمعرفة المتجسدة"، و"فُرجات الهامش: استراتيجيات الأداء الشعبي والمحلي"، إضافة إلى جلسة حول "الأزمات العالمية، الكولونيالية الجديدة، والمقاومة"، وأخرى بعنوان "بين المحلية والعالمية: التاريخ، التمثيل، والإعلام الثقافي".