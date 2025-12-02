مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يتوج "ماسح الأحذية" و"شاشة" إيطاليا

- اختتم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بتكريم الممثل هاني رمزي، حيث فازت مسرحية "ماسح الأحذية" القطرية التونسية بجائزة أفضل عمل متكامل في مسابقة المونودراما، مقدمة معالجة إنسانية لقضايا معاصرة. - في مسابقة العروض الكبرى، حصدت المسرحية الإيطالية "Screen" جائزة أفضل عرض متكامل وأفضل سينوغرافيا، بينما نال عرض "الأولاد الطيبون يستحقون العطف" المصري جائزة أفضل عرض في مسابقة مسرح الشارع. - شهد المهرجان تكريمات متعددة، منها جائزة أفضل إخراج لمسرحية "الأعمال السياسية" الإسبانية، وجائزة أفضل مؤلف لمسرحية "البقعة السوداء" الكورية الجنوبية، مع دعم المواهب الشابة عبر مسابقة "ستيفي إن كادر".

تصدرت ثلاثة عروض مسرحية تتويجات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي اختتم فعاليات دورته العاشرة بتكريم الممثل هاني رمزي، مساء أول أمس الأحد على مسرح قصر الثقافة بمدينة شرم الشيخ المصرية. وقد فاز عرض مسرحية "ماسح الأحذية"، القطرية التونسية لمؤلفها خالد الجابر، بجائزة أحسن عمل متكامل ضمن مسابقة المونودراما. وفي مسابقة العروض الكبرى، برزت المسرحية الإيطالية "Screen" (شاشة) بحصولها على جائزة بلدية ظفار لأفضل عرض متكامل، إضافة إلى جائزة مسرح الخليج العربي لأفضل سينوغرافيا. كذلك نال روبرتو فيرو جائزة أفضل ممثل عن دوره فيها.

أما مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية، فقد نال فيها عرض "الأولاد الطيبون يستحقون العطف" المصري لمخرجه محمد أيمن، جائزة الجمعية العمانية للمسرح لأفضل عرض متكامل، وتوّج عدد من ممثليه بشهادات تقدير وتميز.

ويقدّم عرض "ماسح الأحذية"، لمخرجه التونسي حافظ خليفة، المتوج بالجائزة المقدّمة من الرئيس الفخري للهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم، معالجة إنسانية لقضايا معاصرة بلغة شاعرية عميقة. ويروي مأساة رجل يعمل ماسح أحذية، وللوهلة الأولى يعتقد الجميع أنه متشرد، غير أن الحقيقة تظهر أنه أستاذ جامعي هارب من ويلات الحرب بعد فقدان أهله. العرض صمم له السينوغرافيا مخرجه وشخصه الفنان التونسي محمد العباسي.

مسابقة مسرح الشارع توجت العرض المصري "الأولاد الطيبون يستحقون العطف

أما قصة مسرحية "الأولاد الطيبون يستحقون العطف"، التابعة للمعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية، فتدور داخل مستشفى أمراض عقلية في الاتحاد السوفييتي، حيث يحتجز ألكسندر، ويصبح اللقاء بيـن الأب والابن لحظة مقاومة وتأكيـد للثبات على المبدأ وقوة الإنسان في التمسك بالحقيقة والحرية.

وحصد عرض "الأعمال السياسية" الإسباني جائزة سعد أردش لأفضل إخراج التي ذهبت إلى خيسوس سالغادو، وجائزة أمل الدباس لأفضل ممثلة التي نالتها أنابيلن ريبيلاتو. كذلك توّجت المسرحية الكورية الجنوبية "البقعة السوداء" بجائزة عماد الشنفري لأفضل مؤلف، وقُدِّمَت إلى سونغوو شين، بينما حصل العرض العُماني "بين السماء والأرض" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للجمعية العمانية للمسرح.

وفي مسابقة المونودراما، حصل العرض "مزاد عاطفي" السعودي على جائزة بلدية ظفار للجنة التحكيم الخاصة، ونال الفنان عاصم ترك جائزة محمد الحملي لأفضل ممثل، فيما ذهبت جائزة إلهام الفضالة لأفضل ممثلة إلى كيّارا أوريفيتشي عن المسرحية الإيطالية التي شاركت بها.

أما مسابقة مسرح الطفل، فقد فاز فيها عرض "الجميلة والوحش" المصري بجائزة شهاب جوهر لأفضل عرض متكامل، بينما نال عرض "حماة الأرض" العُماني جائزة لجنة التحكيم الخاصة. وواصل المهرجان دعم المواهب الشابة عبر مسابقة "ستيفي إن كادر".

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيم برعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبرئاسة مازن الغرباوي، وإدارة إنجي البستاوي.