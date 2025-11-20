- تنطلق الدورة العاشرة من "مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" في 17 أكتوبر، وتستمر حتى 30 أكتوبر، وتكرّم الممثلة إلهام شاهين، وتمنح الرئاسة الشرفية للراحلة سميحة أيوب. - يضم المهرجان عشرة عروض مسرحية جديدة من دول مثل إسبانيا، إيطاليا، بولندا، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى إصدارات جديدة تشمل كتبًا حول المسرح الشبابي والنقد المسرحي. - يقدم المهرجان ورش تدريبية متنوعة بإشراف أكاديميين من دول مختلفة، ويعلن عن الفائزين بجوائز مثل جائزة أبو الحسن سلام للبحث العلمي.

على مسارح مدينة شرم الشيخ المصرية تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات الدورة العاشرة من "مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي"، وتتواصل حتى الثلاثين من الشهر الجاري. تحمل دورة هذا العام اسم الممثلة المصرية إلهام شاهين. وفي خطوة احتفائية، خُصِّصت الرئاسة الشرفية للمهرجان لاسم الراحلة سميحة أيوب

يضم المهرجان في دورته لهذا العام عشرة عروض تُقدَّم للمرة الأولى، وهي: مسرحية "العمل السياسي" من إسبانيا، و"الشاشة" من إيطاليا، و"بين السماء والأرض" من بولندا. كما تقدم كوريا الجنوبية عرضي "البقعة السوداء" و"من البداية"، إلى جانب مشاركة السعودية بعرض "مزاد عاطفي"، والأردن بعرض "أنا والعذاب وهواك"، والجزائر بمسرحية "الفأر الخياط". وتضاف إلى القائمة مسرحية "القناع" من أرمينيا، والعرض الروسي "الجمال".

كما تتضمن قائمة الإصدارات الجديدة لهذه الدورة كتابين حول المسرح الشبابي: "مسرح الألفية الثالثة.. قراءة في تجارب أبرز المخرجين الشباب" للناقد باسم صادق، و"النقد الشبابي في مصر.. قراءة وتوثيق لأكثر من 30 ناقداً شاباً" للناقد محمد عبد الوارث، في محاولة لرصد الأصوات النقدية الجديدة داخل المشهد المسرحي. كذلك يصدر كتاب "إلهام شاهين.. امرأة بلا أقنعة" للناقد جمال عبد الناصر، إلى جانب الكتاب التوثيقي "الكتاب التذكاري الأرشيفي: عقد من الأحلام" من إعداد طارق عمار وإبراهيم الحسيني، والذي يوثّق عشر سنوات من عمر المهرجان. ويصدر أيضاً "دليل المهرجان" وكتاب "الأبحاث والنصوص" من إعداد عز الدين حافظ، وهو تجميع لأبرز الأبحاث العلمية والنصوص المسرحية المشاركة هذا العام.

ويقدّم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سلسلة ورش تدريبية تحمل عناوين: "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي"، و"بناء الشخصية الدرامية: تكنيك ستيلا أدلر"، و"الدراما للأطفال"، و"هويتي المصرية والعربية: لغتي وخطابي"، و"التراث وأثره على مسرح الطفل والمسرح المدرسي"، و"من بقايا إلى حكايا"، و"الشخصية الكوميدية بين التشخيص والتمثيل"، و"مفهوم الشخصية الدرامية والفرق بين الأداء المسرحي والسينمائي"، و"الارتجال بين التعلّم والفطرة الإنسانية"، و"حول المسرح الموسيقي". يشرف على هذه الورش أكاديميون وباحثون من الولايات المتحدة والنمسا ومصر وتونس وليبيا وجورجيا.

كما أعلن المهرجان في وقتٍ سابق عن الفائزين في جوائزه هذا العام، وتشمل جائزة أبو الحسن سلام للبحث العلمي، وجائزة وليد سيف للتأليف المسرحي، وجائزة عصام السيد للإخراج.