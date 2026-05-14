مهرجان برلين للشعر.. الأسطورة في القصيدة

- مهرجان الشعر في برلين 2023 يهدف إلى تحويل المدينة إلى فضاء شعري مفتوح، مع التركيز على الأسطورة، الحزن، وإعادة كتابة "الكانون" الأدبي الأوروبي، مما يساهم في مساءلة البنى الثقافية وإعادة التفكير في العلاقة بين النص والسلطة والذاكرة والتاريخ. - يشارك في المهرجان شعراء بارزون من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك شعراء عرب مثل بتول أبو عقلين وآلاء القيسي، مما يعكس تنوع الثقافات واللغات. - يمتد البرنامج من 15 إلى 31 مايو في مواقع متعددة، مع تكثيف الفعاليات الكبرى في فضاء سايلنت غرين ابتداءً من 2 يونيو، متضمناً أمسيات شعرية وندوات ولقاءات مفتوحة.

ينطلق، يوم غدٍ الجمعة، مهرجان الشعر في برلين في دورته السابعة والعشرين، وتمتد شهراً إلى يوم 14 يونيو/حزيران المقبل، ضمن برنامجٍ تنظمه مؤسسة بيت الشعر (Haus für Poesie)، ويحوّل المدينة إلى فضاء شعري مفتوح تتقاطع فيه اللغات والتجارب والأنماط الجمالية المختلفة في واحد من أبرز الملتقيات الشعرية في أوروبا.

تقوم دورة هذا العام على ثلاثة محاور مركزية تشكّل الإطار الفكري والجمالي للبرنامج، وهي: الأسطورة والحزن وإعادة كتابة "الكانون، Canon" الأدبي الأوروبي، التراث الأدبي المرجعي. وتندرج هذه المحاور ضمن رؤيةٍ نقدية تسعى إلى مساءلة البنى الثقافية التي أسست للمرجعيات الأدبية، وإعادة فتحها على قراءاتٍ متعددة تعيد التفكير في العلاقة بين النص والسلطة والذاكرة والتاريخ.

في قلب الحدث تحضر أسماءٌ شعرية بارزة على الساحة الدولية، تتقدمها الشاعرة الكندية آن كارسون، التي تعود إلى القراءة في برلين يوم 24 من الشهر الجاري داخل أكاديمية الفنون بعد غياب يقارب عقدين، في حدث يعد من أبرز محطات الدورة.

وتشارك أيضاً الشاعرة البيلاروسية فالزينا مورت، التي تقدم محاضرة "الشعر في برلين"، إلى جانب الشاعرة الألمانية إستر كينسكي والشاعرة الأميركية الألمانية آن كوتن، ومن الصين تشارك يانغ ليان ومن فرنسا لورا فاسكيز، في قراءات تتقاطع مع محاور الأسطورة وإعادة الكتابة والحزن.

وتضم قائمة شعراء الدورة الجديدة من المهرجان أيضا أسماء شعراء شباب عرب، ومنهم الشاعرتان الفلسطينيتان بتول أبو عقلين وآلاء القيسي، والشاعران السوريان عبد الكريم الأحمد وديما البيطار خلجي، وعبد الرحمان القلق وآخرون.

يمتد البرنامج من 15 إلى 31 مايو/ أيار في صيغة لامركزية توزّع الفعاليات على فضاءاتٍ مختلفة داخل المدينة، حيث تتجاور القراءات الشعرية مع عروض الأفلام وإطلاق الكتب والتدخلات الفنية داخل المعارض والمساحات العامة. وتستضيف مواقع مثل معرض دآد (daadgalerie) وقصر بوبولير (PalaisPopulaire) ومتحف التاريخ الطبيعي (Museum für Naturkunde) وسيلنت ريكسدورف (Silent Rixdorf) وكوتي-شوب (Kotti-Shop) مجموعة من الفعاليات التي تدمج الشعر في النسيج اليومي للمدينة.

ابتداءً من الثاني من يونيو/حزيران ينتقل مركز المهرجان إلى فضاء سايلنت غرين (silent green) في حي برلين-فيدينغ، حيث تتكثف الفعاليات الكبرى، بما في ذلك أمسيات شعرية وندوات ولقاءات مفتوحة مع الشعراء. ويشهد البرنامج فعالية "ويلتكلانغ ليلة الشعر" (Weltklang – Night of Poetry) بمشاركة سبعة شعراء دوليين، إلى جانب محاضرة الشعر التي تقدمها فالزينا مورت. كما تُنظم قراءاتٌ مفتوحة يشارك فيها أكثر من خمسين شاعراً خلال عطلتين أسبوعيتين في السادس والسابع والثالث عشر من يونيو المقبل.

تأخذ الأمسيات الموضوعاتية موقعاً محورياً في بنية المهرجان. تخصص أمسية "كتابة الأسطورة" (Writing Myth) لإعادة قراءة الأسطورة بوصفها سردًا متحولًا يتجدد عبر الزمن، بينما تعالج أمسية إعادة كتابة الكانون (Re-Writing a Canon) مساء العاشر من يونيو تفكيك مفهوم "الكانون" الأدبي الأوروبي وإعادة مساءلته باعتباره بناءً تاريخيًا مفتوحًا على التحول والنقد. أما أمسية كتابة الحزن في الحادي عشر من يونيو فتتجه إلى استكشاف أثر الفقد في اللغة والجسد وما يتيحه من إمكانات جديدة للكتابة داخل لحظات الانكسار.

ويواصل مهرجان الشعر في برلين، منذ تأسيسه عام 2000، ترسيخ موقعه منصةً دوليةً للشعر متعدد اللغات، عبر استضافة شعراء من مختلف القارات وتقديم قراءات بلغاتهم الأصلية مع ترجمةٍ فورية إلى الألمانية والإنكليزية.