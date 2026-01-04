"مهرجان المسرح العربي"... برنامج استعادي قبيل الانطلاق

- يستعد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في القاهرة بالتعاون مع مهرجان المسرح العربي لتنظيم برنامج "أهلاً بمهرجان المسرح العربي"، لعرض خمسة تسجيلات لعروض مسرحية فائزة بجوائز سابقة. - يُفتتح البرنامج بعرض مسرحية "صولو" المستوحاة من رواية "ليلة القدر"، يليها عروض لمسرحيات مثل "الطوق والإسورة" و"رحل النهار"، مما يبرز التنوع الفني والثقافي العربي. - يهدف البرنامج إلى توثيق التجارب المسرحية العربية وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على عروض مسرحية رائدة قبل انطلاق الدورة السادسة عشرة من المهرجان.

يستعدّ المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في القاهرة، بالتعاون مع إدارة مهرجان المسرح العربي لتنظيم برنامج استعادِي خاص بعنوان "أهلاً بمهرجان المسرح العربي"، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاق الدورة السادسة عشرة من المهرجان الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح برعاية وزارة الثقافة المصرية. يتضمن البرنامج عرض خمسة تسجيلات مرئية لـ عروض مسرحية سبق لها الفوز بجوائز المهرجان في دوراته السابقة.

يُفتتح البرنامج مساء اليوم الأحد، في سينما مركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية بساحة دار الأوبرا المصرية، بعرض مسرحية "صولو"، المستوحاة من رواية "ليلة القدر" للطاهر بن جلون، التي كتب نصها وأخرجها محمد الحر، ومن إنتاج مسرح أكون بالمملكة المغربية. حصلت هذه المسرحية على جائزة مهرجان المسرح العربي عام 2018. وفي اليوم التالي يُعرض تسجيل مسرحية "الطوق والإسورة"، تأليف سامح مهران وإخراج ناصر عبد المنعم، من إنتاج مسرح الطليعة المصري، التي حصدت جائزة المهرجان عام 2019.

تشمل باقي العروض مسرحية "رحل النهار" من تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامري، ومن إنتاج مسرح الشارقة الوطني الإماراتي، الفائزة بجائزة عام 2023، بالإضافة إلى تسجيل مسرحية "تكنزا... قصة تودة" من تأليف إسماعيل الوعرابي وأمين ناسور، وإخراج الأخير، ومن إنتاج مؤسّسة أرض الشاون المغربية، الفائزة بجائزة عام 2024. ويختتم البرنامج بعرض مسرحية "البخارة" تأليف وإخراج صادق الطرابلسي، من إنتاج قطب المسرح بمدينة الثقافة في تونس، الحاصلة على جائزة مهرجان المسرح العربي عام 2025.

يهدف هذا البرنامج إلى توثيق أبرز التجارب المسرحية العربية، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على عروض مسرحية رائدة تمثّل التنوع الفني والثقافي في العالم العربي. ويأتي هذا النشاط قبل انطلاق فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التي ستقام في الفترة بين العاشر والسادس عشر من الشهر الجاري.